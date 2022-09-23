Бразильцы и после перерыва продолжают контролировать ход игры. Мяч практически не покидает половину поля африканской команды.

Уильямс справа прошёл вперёд и неудачно прострелил в центр на Андре Айю.

Джордан Айю слева со штрафного навесил к дальней штанге, где мяч забрал в руки, сыгравший на выходе Алиссон.

Идриссу Баба у центрального круга сбил Ришарлисона и получил жёлтую карточку.

Удалось сборной Ганы перевести игру на чужую половину поля. Ждём опасных момен6тов со стороны африканцев.

Второй тайм в Гавре!

В перерыве в составе сборной Бразилии произошла замена: вместо Тьяго Силвы на поле вышел Глейсон Бремер.

В перерыве в составе сборной Ганы произошли замены: вместо Камалдина Сулемана и Феликса Афена-Гьяна на поле вышли Иньяки Уильямс и Мохаммед Салису.

Одои у центрального круга сбил Винисиуса и получил жёлтую карточку.

Рафинья от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Уоллакотт.

Неймар исполнил угловой удар. Арбитр рассмотрел у ворот фол со стороны атакующей команды.

Небольшая потасовка случилась в штрафной площади сборной Ганы. Андре Айю и Каземиро получили по жёлтой карточке.

Сулемана на правом фланге не смог пройти Винисиуса.

Винисиус на левом фланге забежал в офсайд.

Афена-Гьян с Одои справа не смогли доставить мяч к воротам.

Заброс Пакета налево в штрафную площадь на Неймара перехватил Амарти.

Милитао на правом фланге не смог выиграть забег у Джордана Айю и в чужой штрафной площади толкнул ганского нападающего в спину.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! РИШАРЛИСОН!!! Неймар слева со штрафного направил мяч к ближней штанге, где Ришарлисон головой переправил сферу под перекладину.

Неймар справа вывел к воротам Пакета, чей удар с угла вратарской площади Уоллакотт отразил.

34' Сборная Ганы забрала мяч и неспешно перешла большими силами на чужую половину поля.

32' Кудус в центральном круге придержал руками Неймара.

31' Абдул Баба на фланге отобрал мяч у Рафиньи.

30' Бразильцы продолжают уверенно контролировать ход матча, лишая соперников мяча далеко на подходах к собственным воротам.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

РИШАРЛИСОН!!! Неймар справа сделал пас в центр на Ришарлисона, который в касание низом с линии штрафной площади точно пробил в правый угол.

26' Джордан Айю слева в штрафной площади не смог справиться с обыгрышем двух соперников и потерял мяч.

25' Каземиро со штрафного пробил под стенкой прямо по центру ворот. Уоллакотт забрал мяч в руки.

24' Идриссу Баба руками придержал Неймара. Двадцать девять метров до ворот.

23' Первую половину тайма бразильцы провели заметно активнее. Африканская команда пока серьёзно не угрожала воротам Алиссона.

22' Винисиус слева сместился к центру, где его удар с пятнадцати метров заблокировал Амарти.

20' Неймар слева прорвался к воротам и неточно пробил в дальний угол.

19' Андре Айю не позволил Пакета справа прорваться в штрафную площадь африканской команды.

18' Винисиус верхом отправил мяч к дальней штанге, где Рафинья ударом через себя направил мяч рядом со стойкой.

16' Неймар слева отправил вперёд Винисиуса. Жуниор исполнил перевод к дальней штанге, где Рафинья не смог направить мяч в створ с пяти метров.

15' Кудус в центре поля ударил по ногам Неймара.

14' Джордан Айю от углового флага навесил к ближней штанге низко. Бразильцы выбили мяч от ворот.

13' Баба слева прорвался вперёд и прострелил к воротам. Маркиньос выбил мяч за пределы поля.

12' Каземиро в центре поля опасно подкатился под Сулемана.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАРКИНЬОС!!! Рафинья от углового флага навесил к ближней штанге, где Маркиньос вверху опередил Андре Айю и направил мяч головой в сетку.

10' Удар Милитао справа с двадцати шести метров соперники заблокировали.

9' Винисиус слева прострелил на Пакета, который с пятнадцати метров в касание низом пробил рядом с правой штангой.

8' Прострел Баба слева в штрафную площадь перехватил Милитао.

7' Пакета справа прошёл вперёд и прострелил на Ришарлисона, который без помех с одиннадцати метров пробил выше ворот.

6' Афена-Гьян справа прошёл вперёд и нанёс удар по воротам. Алиссон спокойно забрал мяч в руки.

5' Рафинья справа продвинулся вперёд, но его передача в центр оказалась неточной.

4' Винисиус покружил на левом фланге, но так и не смог в окружении соперников сделать передачу к воротам.

3' Ганцы начали встречу с активного прессинга соперников в центре поля.

2' Сборная Бразилии играет в жёлтых футболках и синих трусах, сборная Ганы - в красной форме.