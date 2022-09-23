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Тур: 1.
Бразилия
FIFA #2
3:0
Второй тайм: 56'
Гана
FIFA #52
0'
1:0
9' Гол
Маркиньос Маркос
2:0
28' Гол
Ришарлисон
3:0
39' Гол
Ришарлисон
1
Алиссон
Бекер
14
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
3
Силва
Тьяго
6
Теллес
Алекс
7
Пакета
Лукас
5
Каземиро
Карлос
19
Рафинья
Диас
10
Неймар
20
Винисиус
Жуниор
9
Ришарлисон
16
Уоллакотт
Джо
3
Одои
Денис
18
Амарти
Даниэль
23
Джику
Александр
17
Баба
Абдул
21
Баба
Иддрису
22
Сулемана
Камалдин
13
Афена-Гьян
Феликс
10
Айю
Андре
20
Кудус
Мохаммед
9
Айю
Джордан
Бразилия
Гана

История личных встреч

Бразилия
Гана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0
Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0
Гана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Бенин - Гана 0:1 Гана - Бенин 3:0
Гана - Чили 0:0 Япония - Гана 4:1 ЦАР - Гана 1:1 Гана - Мадагаскар 3:0 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Гана - Коморские острова 2:3 Габон - Гана 1:1 Марокко - Гана 1:0 Алжир - Гана 3:0 Гана - ЮАР 1:0 Эфиопия - Гана 1:1 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 ЮАР - Гана 1:0 Гана - Эфиопия 1:0
  • Второй тайм
  • 57'
    Удалось сборной Ганы перевести игру на чужую половину поля. Ждём опасных момен6тов со стороны африканцев.
  • Желтая карточка
    56'
    Идриссу Баба у центрального круга сбил Ришарлисона и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    55'
    Пакета в центре поля руками оттолкнул Джордана Айю.
  • 54'
    Джордан Айю слева со штрафного навесил к дальней штанге, где мяч забрал в руки, сыгравший на выходе Алиссон.
  • Фол, нарушение
    53'
    Пакета на фланге сбил Абдула Баба.
  • 52'
    Уильямс справа прошёл вперёд и неудачно прострелил в центр на Андре Айю.
  • 51'
    Бразильцы и после перерыва продолжают контролировать ход игры. Мяч практически не покидает половину поля африканской команды.
  • Угловой
    50'
    Рафинья от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Уоллакотт.
  • Желтая карточка
    49'
    Одои у центрального круга сбил Винисиуса и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    48'
    В перерыве в составе сборной Ганы произошли замены: вместо Камалдина Сулемана и Феликса Афена-Гьяна на поле вышли Иньяки Уильямс и Мохаммед Салису.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Бразилии произошла замена: вместо Тьяго Силвы на поле вышел Глейсон Бремер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Гавре!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Бразилия - Гана - 3:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Небольшая потасовка случилась в штрафной площади сборной Ганы. Андре Айю и Каземиро получили по жёлтой карточке.
  • Угловой
    45'
    Неймар исполнил угловой удар. Арбитр рассмотрел у ворот фол со стороны атакующей команды.
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    • Опасный момент
      44'
      Неймар справа вывел к воротам Пакета, чей удар с угла вратарской площади Уоллакотт отразил.
    • Фол, нарушение
      44'
      Милитао в центре поля сбил Джордана Айю.
    • 2 гола - дубль!
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      3:0!!!
      РИШАРЛИСОН!!! Неймар слева со штрафного направил мяч к ближней штанге, где Ришарлисон головой переправил сферу под перекладину.
    • Фол, нарушение
      42'
      Одои на фланге сбил Винисиуса.
    • Фол, нарушение
      41'
      Милитао на правом фланге не смог выиграть забег у Джордана Айю и в чужой штрафной площади толкнул ганского нападающего в спину.
    • Фол, нарушение
      40'
      Рафинья в центре поля зацепил ногу Джордана Айю.
    • 38'
      Заброс Пакета налево в штрафную площадь на Неймара перехватил Амарти.
    • 37'
      Афена-Гьян с Одои справа не смогли доставить мяч к воротам.
    • Офсайд
      36'
      Винисиус на левом фланге забежал в офсайд.
    • 35'
      Сулемана на правом фланге не смог пройти Винисиуса.
    • 34'
      Сборная Ганы забрала мяч и неспешно перешла большими силами на чужую половину поля.
    • Фол, нарушение
      32'
      Кудус в центральном круге придержал руками Неймара.
    • 31'
      Абдул Баба на фланге отобрал мяч у Рафиньи.
    • 30'
      Бразильцы продолжают уверенно контролировать ход матча, лишая соперников мяча далеко на подходах к собственным воротам.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      РИШАРЛИСОН!!! Неймар справа сделал пас в центр на Ришарлисона, который в касание низом с линии штрафной площади точно пробил в правый угол.
    • 26'
      Джордан Айю слева в штрафной площади не смог справиться с обыгрышем двух соперников и потерял мяч.
    • 25'
      Каземиро со штрафного пробил под стенкой прямо по центру ворот. Уоллакотт забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      24'
      Идриссу Баба руками придержал Неймара. Двадцать девять метров до ворот.
    • 23'
      Первую половину тайма бразильцы провели заметно активнее. Африканская команда пока серьёзно не угрожала воротам Алиссона.
    • 22'
      Винисиус слева сместился к центру, где его удар с пятнадцати метров заблокировал Амарти.
    • 20'
      Неймар слева прорвался к воротам и неточно пробил в дальний угол.
    • 19'
      Андре Айю не позволил Пакета справа прорваться в штрафную площадь африканской команды.
    • Опасный момент
      18'
      Винисиус верхом отправил мяч к дальней штанге, где Рафинья ударом через себя направил мяч рядом со стойкой.
    • Опасный момент
      16'
      Неймар слева отправил вперёд Винисиуса. Жуниор исполнил перевод к дальней штанге, где Рафинья не смог направить мяч в створ с пяти метров.
    • Фол, нарушение
      15'
      Кудус в центре поля ударил по ногам Неймара.
    • Угловой
      14'
      Джордан Айю от углового флага навесил к ближней штанге низко. Бразильцы выбили мяч от ворот.
    • 13'
      Баба слева прорвался вперёд и прострелил к воротам. Маркиньос выбил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      12'
      Каземиро в центре поля опасно подкатился под Сулемана.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МАРКИНЬОС!!! Рафинья от углового флага навесил к ближней штанге, где Маркиньос вверху опередил Андре Айю и направил мяч головой в сетку.
    • 10'
      Удар Милитао справа с двадцати шести метров соперники заблокировали.
    • Опасный момент
      9'
      Винисиус слева прострелил на Пакета, который с пятнадцати метров в касание низом пробил рядом с правой штангой.
    • 8'
      Прострел Баба слева в штрафную площадь перехватил Милитао.
    • Опасный момент
      7'
      Пакета справа прошёл вперёд и прострелил на Ришарлисона, который без помех с одиннадцати метров пробил выше ворот.
    • 6'
      Афена-Гьян справа прошёл вперёд и нанёс удар по воротам. Алиссон спокойно забрал мяч в руки.
    • 5'
      Рафинья справа продвинулся вперёд, но его передача в центр оказалась неточной.
    • 4'
      Винисиус покружил на левом фланге, но так и не смог в окружении соперников сделать передачу к воротам.
    • 3'
      Ганцы начали встречу с активного прессинга соперников в центре поля.
    • 2'
      Сборная Бразилии играет в жёлтых футболках и синих трусах, сборная Ганы - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Океане"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Бразилии и Ганы. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Гана
    1.18
    8.73
    8.10
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