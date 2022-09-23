Тур: 1.
Ход матча
9'
1:0
28'
2:0
39'
3:0
14
Милитао
Эдер
19
Рафинья
Диас
10
Неймар
17
Баба
Абдул
21
Баба
Иддрису
10
Айю
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Милитао ЭдерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рафинья ДиасПолузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кунья МатеусНападающий
-
26 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Баба АбдулЗащитник
-
21 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айю АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сейду АлидуЗащитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аддо Отто
История личных встреч
Бразилия
Гана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0
Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0
Гана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Бенин - Гана 0:1 Гана - Бенин 3:0
Гана - Чили 0:0 Япония - Гана 4:1 ЦАР - Гана 1:1 Гана - Мадагаскар 3:0 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Гана - Коморские острова 2:3 Габон - Гана 1:1 Марокко - Гана 1:0 Алжир - Гана 3:0 Гана - ЮАР 1:0 Эфиопия - Гана 1:1 Зимбабве - Гана 0:1 Гана - Зимбабве 3:1 ЮАР - Гана 1:0 Гана - Эфиопия 1:0