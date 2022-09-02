1:0
Второй тайм: 72'
0'
25' Желтая карточкаRenzo Lopez
33' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
43' Желтая карточкаТобио Фернандо
59' Желтая карточкаFabio Pereyra
61' Желтая карточкаКалински Энсо
61' Желтая карточкаLucas Merolla
63' Желтая карточкаPaulo Fabian Lima
1:0
64' ПенальтиКристальдо Франко
Ход матча
25'
43'
59'
61'
61'
64'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
36 Enzo Luna
-
-
-
-
-
33 Juan Gauto
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Deian VeronПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
14 Abel Bustos
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Уракан
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|8 (2)
|0.47
|Гарре Бенжамин
|4
|0.24
|Matias Coccaro
|3 (2)
|0.18
|Santiago Hezze
|1
|0.06
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Сото Гильермо
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|4
|0.24
|Мартинес Алекс
|4 (3)
|0.24
|Риано Клаудио
|3
|0.18
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.12
|Jesus Soraire
|2
|0.12
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Christian Torres
|1
|0.06
|Deian Veron
|1
|0.06
|Jose Amado
|1
|0.06
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|6
|1
|Lucas Merolla
|6
|0
|Тобио Фернандо
|5
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Santiago Hezze
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Гарре Бенжамин
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Калински Энсо
|4
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Paulo Fabian Lima
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
5
56%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
6
33%
4
21%
61-75
1
6%
6
32%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
6
26%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
4
31%
6
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
15%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1
Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|1:0
|17
|8
|7
|2
|20 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|15.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|16.
|Тигре
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|17.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|18.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|17
|5
|3
|9
|19 - 24
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|26.
|Альдосиви
|16
|3
|4
|9
|10 - 23
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|16
|1
|9
|6
|17 - 22
|12
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|7.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|8.
|Уракан
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|9.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|10.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|11.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|13.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|14.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|1:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|25.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес