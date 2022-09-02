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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Уракан
1:0
Второй тайм: 72'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
25' Желтая карточка
Renzo Lopez
33' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
43' Желтая карточка
Тобио Фернандо
59' Желтая карточка
Fabio Pereyra
61' Желтая карточка
Калински Энсо
61' Желтая карточка
Lucas Merolla
63' Желтая карточка
Paulo Fabian Lima
1:0
64' Пенальти
Кристальдо Франко

Ход матча

25'
 
Renzo Lopez
33'
 
Francisco Gonzalez Metilli
43'
Тобио Фернандо
 
57'
 
Abel Bustos
Deian Veron
57'
 
Fabio Pereyra
Matias Di Benedetto
59'
 
Fabio Pereyra
61'
 
Калински Энсо
61'
Lucas Merolla
 
63'
 
Paulo Fabian Lima
64'
Кристальдо Франко
1:0
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
6.80
4.40
9.50
Все Коэффициенты
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
6
Lucas
Merolla
3
Lucas
Carrizo
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
22
Гарре
Бенжамин
10
Кристальдо
Франко
16
Rodrigo
Cabral
7
Matias
Coccaro
23
Ригамонти
Сесар
55
Paulo
Fabian
Lima
27
Nicolas
Linares
20
Matias
Di
Benedetto
5
Рамирес
Иван
50
Калински
Энсо
11
Deian
Veron
13
Lautaro
Montoya
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
Уракан
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
3-4-3

История личных встреч

Уракан
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:2
С
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 8 (2) 0.47
Гарре Бенжамин 4 0.24
Matias Coccaro 3 (2) 0.18
Santiago Hezze 1 0.06
Rodrigo Cabral 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Lucas Merolla 0 0
Сото Гильермо 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 4 0.24
Мартинес Алекс 4 (3) 0.24
Риано Клаудио 3 0.18
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.12
Jesus Soraire 2 0.12
Hernan Lopez 1 0.06
Christian Torres 1 0.06
Deian Veron 1 0.06
Jose Amado 1 0.06
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 6 1
Lucas Merolla 6 0
Тобио Фернандо 5 0
Cesar Ibanez 2 1
Federico Fattori 3 0
Matias Coccaro 3 0
Santiago Hezze 3 0
Кристальдо Франко 2 0
Gabriel Gudino 2 0
Гарре Бенжамин 2 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Jonathan Galvan 1 0
Lucas Carrizo 1 0
Walter Perez 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Rodrigo Cabral 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Juan Gauto 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Калински Энсо 4 0
Jesus Soraire 4 0
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Jonathan Bay 3 0
Fabio Pereyra 3 0
Deian Veron 1 1
Риано Клаудио 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Nicolas Linares 2 0
Hernan Lopez 1 0
Paulo Fabian Lima 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
5
56%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
5
45%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
6
33%
4
21%
61-75
1
6%
6
32%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
6
26%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
4
31%
6
26%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
2
15%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1
Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
2. Уракан 1:0 17 8 7 2 20 - 12 31
3. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
8. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Эстудиантес Ла Плата 16 6 4 6 16 - 17 22
13. Унион Санта-Фе 15 6 4 5 20 - 22 22
14. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
15. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
16. Тигре 16 4 7 5 22 - 21 19
17. Росарио Сентраль 16 5 4 7 12 - 16 19
18. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
19. Сармиенто 16 5 4 7 16 - 20 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 17 5 3 9 19 - 24 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 15 3 6 6 12 - 15 15
26. Альдосиви 16 3 4 9 10 - 23 13
27. Велес Сарсфилд 16 1 9 6 17 - 22 12
28. Ланус 16 2 5 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
4. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
5. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
6. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
7. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
8. Уракан 1:0 8 5 2 1 11 - 4 17
9. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
10. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
11. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
12. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
13. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
14. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
15. Росарио Сентраль 8 4 1 3 6 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 7 2 3 2 8 - 8 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 1:0 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
5. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 9 2 2 5 9 - 12 8
15. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
17. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
20. Тигре 8 1 3 4 11 - 15 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
25. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 7 0 4 3 3 - 6 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Тобио Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Francisco Gonzalez Metilli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Renzo Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
6.80
4.40
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 1:0 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

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