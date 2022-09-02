2:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаRenzo Lopez
33' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
43' Желтая карточкаТобио Фернандо
59' Желтая карточкаFabio Pereyra
61' Желтая карточкаКалински Энсо
61' Желтая карточкаLucas Merolla
63' Желтая карточкаPaulo Fabian Lima
1:0
64' ПенальтиКристальдо Франко
73' Желтая карточкаSantiago Hezze
79' Вторая желтая карточкаPaulo Fabian Lima
84' Желтая карточкаNicolas Linares
2:0
86' ПенальтиКристальдо Франко
90' Красная карточкаAbel Bustos
90'+8
Ход матча
25'
43'
59'
61'
61'
64'
73'
84'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
36 Enzo Luna
-
-
-
-
-
33 Juan Gauto
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Deian VeronПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
14 Abel Bustos
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Уракан
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|10 (4)
|0.59
|Гарре Бенжамин
|4
|0.24
|Matias Coccaro
|3 (2)
|0.18
|Santiago Hezze
|1
|0.06
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Сото Гильермо
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|4
|0.24
|Мартинес Алекс
|4 (3)
|0.24
|Риано Клаудио
|3
|0.18
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.12
|Jesus Soraire
|2
|0.12
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Christian Torres
|1
|0.06
|Deian Veron
|1
|0.06
|Jose Amado
|1
|0.06
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|6
|1
|Lucas Merolla
|7
|0
|Тобио Фернандо
|5
|0
|Santiago Hezze
|4
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Federico Fattori
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Gabriel Gudino
|2
|0
|Гарре Бенжамин
|2
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Lucas Carrizo
|1
|0
|Walter Perez
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Rodrigo Cabral
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Juan Gauto
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Jesus Soraire
|4
|0
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Hernan Lopez
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
6
55%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
5
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
3
30%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
7
35%
4
21%
61-75
2
10%
6
32%
76-90
Пропущено
13
25
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
2
15%
6
24%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
4
31%
6
24%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
2
15%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Уракан 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Уракан - Сармиенто 4:1
Альдосиви - Уракан 0:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Ланус - Уракан 2:3 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Колон - Уракан 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|13.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|15.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|16.
|Тигре
|16
|4
|7
|5
|22 - 21
|19
|17.
|Росарио Сентраль
|16
|5
|4
|7
|12 - 16
|19
|18.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|26.
|Альдосиви
|16
|3
|4
|9
|10 - 23
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|16
|1
|9
|6
|17 - 22
|12
|28.
|Ланус
|16
|2
|5
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|9.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|10.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|11.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|13.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|14.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|15.
|Росарио Сентраль
|8
|4
|1
|3
|6 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|17.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Тигре
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|25.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес