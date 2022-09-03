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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
1:2
Конец матча
Сармиенто
0'
0:1
16' Пенальти
Luciano Gondou
1:1
47' Гол
Каутеруссио Мартин
1:2
63' Гол
Лисандро Лопес
67' Желтая карточка
Federico Rasmussen
77' Желтая карточка
Javier Iritier
83' Желтая карточка
Martin Santiago Silva I
84' Желтая карточка
Гастон Сауро
90' Желтая карточка
Кастро Лукас
90' Желтая карточка
Leandro Maciel
90'+6
25
Девекки
Хосе
36
Joaquin
Indacoechea
26
Patricio
Boolsen
13
Nicolas
Valentini
43
Santiago
Laquidain
33
Leandro
Maciel
37
Масьель
Эмануэль
5
Мартинес
Томас
77
Juan
Cuesta
7
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
8
Guido
Mainero
7
Лисандро
Лопес
III
14
David
Gallardo
32
Luciano
Gondou
Альдосиви
4-3-3
Сармиенто
4-2-3-1

История личных встреч

Альдосиви
Сармиенто

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ПБ
1:0
П
0:2
П
2:2
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
1:0
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.24
Leandro Maciel 2 0.12
Braian Martinez 1 0.06
Риос Андрес 1 0.06
Martin Santiago Silva I 1 0.06
Juan Cuesta 1 0.06
Bautista Kociubinski 1 0.06
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 5 0.29
Jonathan Torres 3 (2) 0.18
Javier Fabian Toledo 3 (2) 0.18
Luciano Gondou 2 (1) 0.12
Guido Mainero 1 0.06
Sergio Quiroga 1 0.06
Franco Quinteros 1 0.06
Federico Andueza 1 0.06
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Patricio Boolsen 2 2
Серро Франсиско 4 0
Leandro Maciel 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Santiago Laquidain 2 1
Javier Iritier 3 0
Девекки Хосе 2 0
Martin Santiago Silva I 2 0
Joaquin Indacoechea 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Ian Escobar 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Tomas Lecanda 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Лукас 7 0
Federico Rasmussen 5 1
Emiliano Mendez 6 0
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Federico Andueza 2 1
Гастон Сауро 3 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Guido Mainero 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Gonzalo Bettini 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
2
15%
6
33%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
5
22%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0
Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1
Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
2. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
3. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 0:0 17 8 4 5 18 - 14 28
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 0:0 17 6 8 3 23 - 14 26
8. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
14. Эстудиантес Ла Плата 16 6 4 6 16 - 17 22
15. Унион Санта-Фе 15 6 4 5 20 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 0:0 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
4. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
5. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
6. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
7. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
8. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
9. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
10. Расинг Авельянеда 0:0 9 4 4 1 15 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
15. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
17. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Лусиано Гунду из команды Сармиенто забивает с точки!
    • Описание гола
      14'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Лусиано Гунду пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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