0'
0:1
16' ПенальтиLuciano Gondou
1:1
47' ГолКаутеруссио Мартин
1:2
63' ГолЛисандро Лопес
67' Желтая карточкаFederico Rasmussen
77' Желтая карточкаJavier Iritier
83' Желтая карточкаMartin Santiago Silva I
84' Желтая карточкаГастон Сауро
90' Желтая карточкаКастро Лукас
90' Желтая карточкаLeandro Maciel
90'+6
Ход матча
16'
0:1
47'
63'
1:2
77'
84'
90'
90'
25
Девекки
Хосе
77
Juan
Cuesta
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Juan CuestaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
50 Elias Britez
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Jean Rosso
-
-
21 Julian Brea
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Альдосиви
Сармиенто
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.24
|Leandro Maciel
|2
|0.12
|Braian Martinez
|1
|0.06
|Риос Андрес
|1
|0.06
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.06
|Juan Cuesta
|1
|0.06
|Bautista Kociubinski
|1
|0.06
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|5
|0.29
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.18
|Javier Fabian Toledo
|3 (2)
|0.18
|Luciano Gondou
|2 (1)
|0.12
|Guido Mainero
|1
|0.06
|Sergio Quiroga
|1
|0.06
|Franco Quinteros
|1
|0.06
|Federico Andueza
|1
|0.06
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Patricio Boolsen
|2
|2
|Серро Франсиско
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Javier Iritier
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Martin Santiago Silva I
|2
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|Tomas Lecanda
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Лукас
|7
|0
|Federico Rasmussen
|5
|1
|Emiliano Mendez
|6
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Guido Mainero
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
5
28%
16-30
2
15%
6
33%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Пропущено
23
21
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
5
22%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0
Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2 Уракан - Сармиенто 4:1
Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|17
|8
|4
|5
|18 - 14
|28
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 14
|26
|8.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес