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Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
17' Желтая карточка
Julian Fernandez
24' Желтая карточка
Agustin Mulet
0:1
57' Гол
Juan Manuel Garcia
90' Желтая карточка
Miguel Brizuela
90' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
90'+6
22
Леонардо
Буриан
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
36
Nicolas
Garayalde
15
Agustin
Mulet
18
Julian
Fernandez
20
Walter
Bou
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
17
Lautaro
Morales
55
Tomas
Jacob
22
Marcos
Portillo
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
30
Cristian
Ferreira2
19
Facundo
Mansilla
Zahir
13
Juan
Sforza
18
Brian
Aguirre
9
Juan
Manuel
Garcia
7
Juan
Fernando
Garro
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:0
КДМЭП
0:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
3:0
П
1:0
КЛ
1:2
КЛ
0:1
П
1:3
П
1:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abiel Osorio 3 0.18
Walter Bou 2 (2) 0.12
Maximo Perrone 2 0.12
Nicolas Garayalde 1 0.06
Дженсон Лукас 1 0.06
Luca Orellano 1 0.06
Valentin Gomez 1 0.06
Годин Диего 1 0.06
Хара Леонардо 1 0.06
Damian Fernandez 1 0.06
Пратто Лукас 1 0.06
Miguel Brizuela 1 0.06
Jose Florentin 1 0.06
Julian Fernandez 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Joel Sonora 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 4 0.24
Juan Manuel Garcia 2 0.12
Перес Пабло II 2 0.12
Juan Fernando Garro 2 0.12
Victor Velazquez 1 0.06
Willer Ditta 1 0.06
Guillermo Balzi 1 0.06
Francisco Gonzalez2 0 0
Tomas Jacob 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 9 0
Касерес Сантьяго 6 0
Nicolas Garayalde 5 0
Valentin Gomez 5 0
Damian Fernandez 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Miguel Brizuela 4 0
Abiel Osorio 4 0
Matias De los Santos II 2 1
Agustin Mulet 3 0
Пратто Лукас 1 1
Julian Fernandez 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Хара Леонардо 1 0
Леонардо Буриан 1 0
Jose Florentin 1 0
Santiago Castro 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willer Ditta 8 0
Перес Пабло II 5 0
Лема Кристиан 3 1
Julian Fernandez II 4 0
Juan Sforza 4 0
Martin Luciano 4 0
Guillermo Balzi 2 1
Armando Mendez 3 0
Ramiro Sordo 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Tomas Jacob 2 0
Nazareno Funez 0 1
Victor Velazquez 1 0
Lautaro Morales 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Cingolani 1 0
Marcos Portillo 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
30%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
29%
29%
4
31%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
5
22%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
2. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
3. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 0:0 17 8 4 5 18 - 14 28
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 0:0 17 6 8 3 23 - 14 26
8. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
14. Эстудиантес Ла Плата 16 6 4 6 16 - 17 22
15. Унион Санта-Фе 15 6 4 5 20 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 0:0 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
4. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
5. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
6. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
7. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
8. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
9. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
10. Расинг Авельянеда 0:0 9 4 4 1 15 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
15. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
17. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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