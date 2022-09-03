0:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаJulian Fernandez
24' Желтая карточкаAgustin Mulet
0:1
57' ГолJuan Manuel Garcia
90' Желтая карточкаMiguel Brizuela
90' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
90'+6
Ход матча
17'
24'
57'
90'
90'
20
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Abiel Osorio
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
24 Genaro Rossi
-
27 Cingolani
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abiel Osorio
|3
|0.18
|Walter Bou
|2 (2)
|0.12
|Maximo Perrone
|2
|0.12
|Nicolas Garayalde
|1
|0.06
|Дженсон Лукас
|1
|0.06
|Luca Orellano
|1
|0.06
|Valentin Gomez
|1
|0.06
|Годин Диего
|1
|0.06
|Хара Леонардо
|1
|0.06
|Damian Fernandez
|1
|0.06
|Пратто Лукас
|1
|0.06
|Miguel Brizuela
|1
|0.06
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Julian Fernandez
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|4
|0.24
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.12
|Перес Пабло II
|2
|0.12
|Juan Fernando Garro
|2
|0.12
|Victor Velazquez
|1
|0.06
|Willer Ditta
|1
|0.06
|Guillermo Balzi
|1
|0.06
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
|Tomas Jacob
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|9
|0
|Касерес Сантьяго
|6
|0
|Nicolas Garayalde
|5
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Damian Fernandez
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Miguel Brizuela
|4
|0
|Abiel Osorio
|4
|0
|Matias De los Santos II
|2
|1
|Agustin Mulet
|3
|0
|Пратто Лукас
|1
|1
|Julian Fernandez
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Хара Леонардо
|1
|0
|Леонардо Буриан
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willer Ditta
|8
|0
|Перес Пабло II
|5
|0
|Лема Кристиан
|3
|1
|Julian Fernandez II
|4
|0
|Juan Sforza
|4
|0
|Martin Luciano
|4
|0
|Guillermo Balzi
|2
|1
|Armando Mendez
|3
|0
|Ramiro Sordo
|3
|0
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Tomas Jacob
|2
|0
|Nazareno Funez
|0
|1
|Victor Velazquez
|1
|0
|Lautaro Morales
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
|Cingolani
|1
|0
|Marcos Portillo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
30%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
29%
29%
4
31%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
3
13%
2
11%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
5
22%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 2:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|17
|8
|4
|5
|18 - 14
|28
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 14
|26
|8.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес