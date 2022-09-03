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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 26'
Аргентинос Хуниорс
0'
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.85
3.35
4.04
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
23
Nicolas
Oroz
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
24
Leonel
Gonzalez
7
Кабрера
Хавьер
8
Alan
Rodriguez3
17
Franco
Moyano
14
Luciano
Sanchez
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
Расинг Авельянеда
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
1:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
2:2
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:2
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.41
Matias Rojas II 3 0.18
Jonathan David Gomez 2 0.12
Чанкалай Томас 2 0.12
Carlos Alcaraz 2 0.12
Emiliano Vecchio 1 0.06
Ауче Габриэль 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 1 0.06
Gonzalo Piovi 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 3 0.18
Вера Фаусто 3 (1) 0.18
Gabriel Carabajal 2 0.12
Авалос Габриэль 2 0.12
Nicolas Reniero 2 0.12
Gaston Veron 2 0.12
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.12
Кабрера Хавьер 1 0.06
Хосе Херрейра 1 0.06
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Matias Galarza 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 1
Чанкалай Томас 2 2
Инсуа Эмилиано 5 0
Enzo Copetti 5 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Matias Rojas II 3 0
Мура Факундо 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 5 0
Luciano Sanchez 3 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Хосе Херрейра 2 0
Lucas Villalba 2 0
Franco Moyano 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Kevin Mac Allister 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Federico Redondo 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
4
67%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

22
18
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
3
14%
3
17%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
6
27%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
5
28%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
7
50%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
2. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
3. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 0:0 17 8 4 5 18 - 14 28
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Расинг Авельянеда 0:0 17 6 8 3 23 - 14 26
8. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
14. Эстудиантес Ла Плата 16 6 4 6 16 - 17 22
15. Унион Санта-Фе 15 6 4 5 20 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 0:0 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
4. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
5. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
6. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
7. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
8. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
9. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
10. Расинг Авельянеда 0:0 9 4 4 1 15 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
15. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
17. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.85
3.35
4.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс онлайн

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