0:0
Первый тайм: 26'
0'
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
28 Matias Lugo
-
16 Gaston Veron
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Аргентинос Хуниорс
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.41
|Matias Rojas II
|3
|0.18
|Jonathan David Gomez
|2
|0.12
|Чанкалай Томас
|2
|0.12
|Carlos Alcaraz
|2
|0.12
|Emiliano Vecchio
|1
|0.06
|Ауче Габриэль
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.06
|Gonzalo Piovi
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|0.18
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.18
|Gabriel Carabajal
|2
|0.12
|Авалос Габриэль
|2
|0.12
|Nicolas Reniero
|2
|0.12
|Gaston Veron
|2
|0.12
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.12
|Кабрера Хавьер
|1
|0.06
|Хосе Херрейра
|1
|0.06
|Lucas Villalba
|0
|0
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|1
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Инсуа Эмилиано
|5
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|5
|0
|Luciano Sanchez
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
4
67%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
3
14%
3
17%
1-15
4
18%
4
22%
16-30
6
27%
3
17%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
5
28%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
7
50%
31-45
4
27%
2
14%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|17
|8
|4
|5
|18 - 14
|28
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 14
|26
|8.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес