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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Химнасия Ла-Плата
2:1
Второй тайм: 53'
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
12' Гол
Leandro Miguel Fernandez
21' Желтая карточка
Алеман Брайн
1:1
34' Гол
Benjamin Dominguez
44' Желтая карточка
Пирис Оскар
50' Желтая карточка
2:1
51' Гол
Leonardo Morales

Ход матча

12'
0:1
Leandro Miguel Fernandez
(Феррейра Факундо)
21'
Алеман Брайн
 
34'
Benjamin Dominguez
1:1
44'
Пирис Оскар
 
50'
 
51'
Leonardo Morales
2:1
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.99
2.98
3.20
Все Коэффициенты
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
38
Alexis
Steimbach
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
44
Benjamin
Dominguez
9
Leandro
Contin
15
Сольдано
Франко
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
10
Alan
Sonora
29
Lucas
Daniel
Romero
14
Lucas
Gonzalez
9
Leandro
Miguel
Fernandez
16
Феррейра
Факундо
7
Damian
Batallini
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 4 (3) 0.24
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.12
Leonardo Morales 2 0.12
Ramon Sosa 1 0.06
Erik Ramirez 1 0.06
Leandro Contin 1 0.06
Сольдано Франко 1 0.06
Lautaro Chavez 1 0.06
Карбонеро Йохан 1 0.06
Benjamin Dominguez 1 0.06
Tomas Muro 1 0.06
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 5 0.29
Leandro Miguel Fernandez 4 (1) 0.24
Lucas Daniel Romero 2 0.12
Инсаурральде Хуан 1 0.06
Damian Batallini 1 0.06
Виго Алекс 1 0.06
Alan Sonora 1 0.06
Lucas Rodriguez I 1 0.06
Sergio Barreto 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 0
Agustin Cardozo 5 0
Erik Ramirez 3 1
Чеккини Эмануэль 4 0
Guillermo Enrique 4 0
Leonardo Morales 3 0
Пирис Оскар 3 0
Tomas Muro 3 0
German Guiffrey 2 0
Manuel Insurralde 2 0
Коласо Николас 1 0
Рей Родриго 1 0
Matias Melluso 1 0
Matias Miranda 1 0
Ramon Sosa 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 6 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Sergio Barreto 5 0
Виго Алекс 4 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Бенегас Леандро 2 0
Joaquin Laso 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
5
56%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
38%
3
16%
61-75
1
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2:1 17 9 6 2 18 - 8 33
2. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
6. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
7. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
8. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
14. Эстудиантес Ла Плата 16 6 4 6 16 - 17 22
15. Унион Санта-Фе 15 6 4 5 20 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 1:2 17 3 6 8 16 - 21 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Химнасия Ла-Плата 2:1 8 6 2 0 11 - 2 20
3. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
7. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
8. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
9. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
10. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 1:2 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 2:1 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
13. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
14. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
15. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Индепендьенте Авельянеда 1:2 9 1 3 5 10 - 13 6
20. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
21. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
23. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
26. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Леонардо Моралес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Пирис Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Benjamin Dominguez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Алеман Брайн получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
3.99
2.98
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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Индепендьенте Авельянеда
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