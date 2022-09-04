3:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолLeandro Miguel Fernandez
21' Желтая карточкаАлеман Брайн
1:1
34' ГолBenjamin Dominguez
44' Желтая карточкаПирис Оскар
50' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
2:1
52' ГолLeonardo Morales
3:1
56' ГолLeandro Contin
57' Желтая карточкаLeandro Contin
71' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
90' Желтая карточкаSergio Barreto
90'+7
Ход матча
12'
21'
34'
44'
50'
52'
2:1
56'
57'
90'
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Alan Lescano
-
11 Ramon Sosa
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|4 (3)
|0.24
|Leonardo Morales
|3
|0.18
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.12
|Leandro Contin
|2
|0.12
|Ramon Sosa
|1
|0.06
|Erik Ramirez
|1
|0.06
|Сольдано Франко
|1
|0.06
|Lautaro Chavez
|1
|0.06
|Карбонеро Йохан
|1
|0.06
|Benjamin Dominguez
|1
|0.06
|Tomas Muro
|1
|0.06
|Guillermo Enrique
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|5
|0.29
|Leandro Miguel Fernandez
|4 (1)
|0.24
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.12
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.06
|Damian Batallini
|1
|0.06
|Виго Алекс
|1
|0.06
|Alan Sonora
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.06
|Sergio Barreto
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|0
|Agustin Cardozo
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|1
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Guillermo Enrique
|4
|0
|Leonardo Morales
|3
|0
|Пирис Оскар
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|German Guiffrey
|2
|0
|Manuel Insurralde
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Sergio Barreto
|6
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Элисальде Эдгар
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бенегас Леандро
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
5
50%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
2
14
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
1
50%
2
14%
1-15
1
50%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
1
6%
3
19%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
4
22%
4
25%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
1
11%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|7.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|8.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|9.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|10.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|14.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|17.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|21.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|23.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес