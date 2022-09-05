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Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 42'
Сан-Лоренсо
0'
31' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
34' Желтая карточка
Adonis Frias

Ход матча

31'
Facundo Gutierrez
 
34'
Adonis Frias
 
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сан-Лоренсо
2.80
3.14
2.90
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
4
Lucas
Souto
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
5
Facundo
Gutierrez
34
Manuel
Duarte
17
Gabriel
Alanis
32
Agustin
Fontana
11
Gaston
Togni
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
22
Кампи
Гастон
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
5
Мендез
Начо
21
Malcom
Braida
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
Дефенса и Хустисия
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
3:4
ЛП
2:1
К
0:2
С
1:3
С
1:0
ТМК
3:1
С
3:1
П
0:2
П
1:2
П
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Manuel Duarte 2 0.12
Nicolas Fernandez I 2 0.12
Facundo Gutierrez 2 (1) 0.12
Nicolas Tripicchio 1 0.06
Gaston Togni 1 0.06
Пиццини Франсиско 1 0.06
Lucas Albertengo 1 0.06
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.06
Raul Loaiza 1 0.06
Tomas Galvan 1 0.06
Adonis Frias 1 (1) 0.06
Риос Андрес 0 0
Walter Bou 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.41
Вомбергар Андрес 3 0.18
Ivan Leguizamon 2 0.12
Cristian Nahuel Barrios 2 0.12
Ezequiel Cerutti 1 (1) 0.06
Мендез Начо 1 0.06
Jalil Elias 1 0.06
Federico Gattoni 1 0.06
Gaston Hernandez 1 0.06
Agustin Giay 1 0.06
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.06
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 1
Кардона Томас 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Nazareno Colombo 3 0
Nicolas Tripicchio 1 1
Риос Андрес 2 0
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Adonis Frias 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Унсаин Луис 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 8 0
Gaston Hernandez 5 0
Ezequiel Cerutti 3 0
Jalil Elias 3 0
Барейро Адам 3 0
Siro Rosane 1 1
Сапата Кристиан 2 0
Мендез Начо 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Кампи Гастон 1 0
Марони Гонсало 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
5
42%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
1
7%
4
19%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
33%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2
Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Годой Крус 1:0 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
6. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
7. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
8. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Сан-Лоренсо 0:0 17 5 10 2 22 - 17 25
11. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 17 5 5 7 18 - 26 20
19. Арсенал Саранди 0:1 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 0:0 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
22. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
23. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Годой Крус 1:0 8 6 2 0 12 - 4 20
4. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
6. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
7. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
8. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
11. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
12. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
13. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 0:0 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
18. Дефенса и Хустисия 0:0 9 2 6 1 7 - 6 12
19. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
21. Арсенал Саранди 0:1 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Сан-Лоренсо 0:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 0:1 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 0:0 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
20. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
23. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сан-Лоренсо
2.80
3.14
2.90
Все Коэффициенты
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Дефенса и Хустисия
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