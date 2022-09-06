0:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
34' Желтая карточкаAdonis Frias
68' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
86' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
90'+5
Ход матча
34'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
22
Кампи
Гастон
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Tomas Sives
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Manuel Duarte
|2
|0.12
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.12
|Facundo Gutierrez
|2 (1)
|0.12
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.06
|Gaston Togni
|1
|0.06
|Пиццини Франсиско
|1
|0.06
|Lucas Albertengo
|1
|0.06
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.06
|Raul Loaiza
|1
|0.06
|Tomas Galvan
|1
|0.06
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.06
|Риос Андрес
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.41
|Вомбергар Андрес
|3
|0.18
|Ivan Leguizamon
|2
|0.12
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.12
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.06
|Мендез Начо
|1
|0.06
|Jalil Elias
|1
|0.06
|Federico Gattoni
|1
|0.06
|Gaston Hernandez
|1
|0.06
|Agustin Giay
|1
|0.06
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.06
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|4
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Adonis Frias
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|1
|Риос Андрес
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Унсаин Луис
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|8
|0
|Gaston Hernandez
|5
|0
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
5
42%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 3
2
14%
1
5%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
21%
6
29%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
1
7%
4
19%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
6%
2
11%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
33%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2
Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|6.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|7.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|11.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|17
|5
|5
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|23.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|8.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|13.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|19.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Банфилд
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|20.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|23.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес