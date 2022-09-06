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Бразилия: Серия A

2022
Сантос
1:2
Второй тайм: 90+'
Гойяс
0'
0:1
2' Гол
Раул Педро
1:1
55' Гол в свои ворота
Savio Alves
1:2
62' Гол
Раул Педро
67' Желтая карточка
Gabriel Carabajal
88' Желтая карточка
Аподи Диаллиссон
90' Желтая карточка
Savio Alves
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
25
Vinicius3
14
Rodrigo
Fernandez2
5
Gabriel
Carabajal
30
Lucas
Braga
9
Marcos
Leonardo
10
Сотельдо
Йеферсон
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
5
Auremir
27
Dada
Belmonte
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
Сантос
4-3-3
Гойяс
4-1-4-1

История личных встреч

Сантос
Гойяс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
3:4
СA
2:3
СA
0:3
СA
6:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 8 0.32
Баптистао Лео 5 0.2
Vinicius3 3 0.12
Bryan Angulo 2 0.08
Lucas Braga 2 0.08
Rwan Seco 2 (1) 0.08
Габриэль Эдуардо 1 0.04
Madson II 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Lucas Barbosa 1 0.04
Angelo Borges 0 0
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Сотельдо Йеферсон 0 0
Бруниньо 0 0
Карлос Санчес II 0 0
Sandry Santos 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 14 (1) 0.56
Elvis II 4 (3) 0.16
Nícolas I 3 0.12
Dada Belmonte 2 0.08
Да Силва 1 0.04
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Кардозо Даниэль 1 0.04
Маркиньос II 1 0.04
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 9 0
Vinicius3 6 0
Marcos Leonardo 6 0
Жуан Пауло 4 0
Габриэль Эдуардо 4 0
Madson II 4 0
Angelo Borges 4 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 0
Ауро Альваро 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Майкон Перейра 2 0
Бруниньо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Felipe Jonatan 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Баптистао Лео 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Luiz Felipe III 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Lucas Braga 1 0
Rwan Seco 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 1
Бастос Фернандр Феллипе 7 0
Магиньо 7 0
Раул Педро 6 0
Danilo IV 5 0
Матеус де Салес 5 0
Dada Belmonte 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Savio Alves 2 1
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Жуниор Ренато 2 0
Сидней 1 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Диего Рибас 1 0
Auremir 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
2
11%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
33%
5
50%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
1
9%
2
12%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 12
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
44%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

27
25
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
11%
3
12%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
9
33%
11
44%
76-90

Пропущено

20
31
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
5
25%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
3
15%
7
23%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
2
10%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2
Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
Гойяс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0
Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
4. Интернасьонал Порту Алегре 25 11 10 4 40 - 25 43
5. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
6. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
7. Атлетико Минейро 25 10 9 6 33 - 28 39
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Гойяс 2:1 25 9 8 8 28 - 31 35
10. Сантос 1:2 25 8 10 7 28 - 22 34
11. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
12. Форталеза 25 8 6 11 23 - 26 30
13. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
14. Сан-Паулу 25 6 12 7 32 - 30 30
15. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
16. Куяба 25 6 8 11 17 - 24 26
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 25 5 7 13 23 - 38 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 1:2 13 6 4 3 20 - 12 22
11. Гойяс 2:1 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 2:1 13 4 3 6 12 - 18 15
12. Сантос 1:2 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
15. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
16. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Rodrigo Fernandez уходит с поля. Луан выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Раул Педро бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сантос
    Ничья
    Гойяс
    1.64
    3.90
    6.10
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