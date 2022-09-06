0'
0:1
2' ГолРаул Педро
1:1
55' Гол в свои воротаSavio Alves
1:2
62' ГолРаул Педро
67' Желтая карточкаGabriel Carabajal
88' Желтая карточкаАподи Диаллиссон
90' Желтая карточкаSavio Alves
Ход матча
2'
0:1
55'
1:1
62'
1:2
88'
90'
90'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
23
Tadeu
I
2
Магиньо
29
Reynaldo2
5
Auremir
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
11
Раул
Педро
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
-
20 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
16 Сантос НатанНападающий
-
-
12 Rwan Seco
-
-
-
Главный тренер: Lisca
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Danilo IV
-
25 Lucas Halter
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Сантос
Гойяс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|8
|0.32
|Баптистао Лео
|5
|0.2
|Vinicius3
|3
|0.12
|Bryan Angulo
|2
|0.08
|Lucas Braga
|2
|0.08
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.08
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.04
|Madson II
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Lucas Barbosa
|1
|0.04
|Angelo Borges
|0
|0
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Карлос Санчес II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|14 (1)
|0.56
|Elvis II
|4 (3)
|0.16
|Nícolas I
|3
|0.12
|Dada Belmonte
|2
|0.08
|Да Силва
|1
|0.04
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Кардозо Даниэль
|1
|0.04
|Маркиньос II
|1
|0.04
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|9
|0
|Vinicius3
|6
|0
|Marcos Leonardo
|6
|0
|Жуан Пауло
|4
|0
|Габриэль Эдуардо
|4
|0
|Madson II
|4
|0
|Angelo Borges
|4
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Майкон Перейра
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Felipe Jonatan
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Luiz Felipe III
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|1
|Бастос Фернандр Феллипе
|7
|0
|Магиньо
|7
|0
|Раул Педро
|6
|0
|Danilo IV
|5
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Dada Belmonte
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Savio Alves
|2
|1
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Auremir
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
2
11%
2
20%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
33%
5
50%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
1
9%
2
12%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 12
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Пропущено
9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
44%
3
21%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Забито
27
25
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
3
11%
3
12%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
9
33%
11
44%
76-90
Пропущено
20
31
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 15
15 Не пропускали 18
5
25%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
3
15%
7
23%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
2
10%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2
Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2
Гойяс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0
Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|25
|11
|10
|4
|40 - 25
|43
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|6.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|25
|10
|9
|6
|33 - 28
|39
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Гойяс
|2:1
|25
|9
|8
|8
|28 - 31
|35
|10.
|Сантос
|1:2
|25
|8
|10
|7
|28 - 22
|34
|11.
|Ред Булл Брагантино
|25
|8
|8
|9
|35 - 32
|32
|12.
|Форталеза
|25
|8
|6
|11
|23 - 26
|30
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|14.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|32 - 30
|30
|15.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|16.
|Куяба
|25
|6
|8
|11
|17 - 24
|26
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|1:2
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|11.
|Гойяс
|2:1
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|2:1
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|12.
|Сантос
|1:2
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|16.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
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