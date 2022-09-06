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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 19'
Банфилд
0'
16' Желтая карточка

Ход матча

16'
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Банфилд
1.98
3.28
5.31
Все Коэффициенты
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
21
Facundo
Cambeses
29
Luciano
Andres
Abecasis
6
Alejandro
Maciel
13
Гисси
Дилан
30
Дель
Пино
Маго
Луис
3
Aaron
Quiroz
4
Matias
Romero1
16
Alejandro
Cabrera
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Атлетико Тукуман
4-4-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Банфилд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
1:2
С
0:0
П
3:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.24
Augusto Lotti 3 0.18
Ramiro Ruiz 3 0.18
Cristian Menendez 2 0.12
Renzo Tesuri 2 0.12
Joaquin Pereyra1 1 0.06
Matias Orihuela 1 0.06
Manuel Capasso 1 0.06
Mateo Agustin Coronel 1 0.06
Maestro Puch Ignacio 1 0.06
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.29
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.18
Датоло Хесус 1 0.06
Матиас Гонсалез 1 0.06
Alejandro Cabrera 1 0.06
Урси Агустин 1 0.06
Доминго Николас 1 0.06
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.06
Emanuel Coronel 1 0.06

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 8 0
Bruno Felix Bianchi 4 1
Ramiro Carrera 5 0
Martin Garay 4 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Баланта Андрес 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 5 0
Alejandro Cabrera 5 0
Гисси Дилан 4 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Урси Агустин 4 0
Датоло Хесус 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Matias Romero1 1 1
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Palacios 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
10
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
40%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
1
8%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
16%
3
19%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 0:0 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
6. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
7. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
8. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
11. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 17 5 5 7 18 - 26 20
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 0:0 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
23. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 0:0 9 6 3 0 14 - 3 21
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
4. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
6. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
7. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
8. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
11. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
12. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
13. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
18. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
19. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
21. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 0:0 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
5. Атлетико Тукуман 0:0 8 3 3 2 5 - 5 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Банфилд 0:0 8 3 3 2 6 - 4 12
9. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
20. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
23. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Банфилд
1.98
3.28
5.31
Все Коэффициенты
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