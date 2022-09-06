0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
16'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Jose AlvarezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Claudio Vivas
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Банфилд
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|4 (1)
|0.24
|Augusto Lotti
|3
|0.18
|Ramiro Ruiz
|3
|0.18
|Cristian Menendez
|2
|0.12
|Renzo Tesuri
|2
|0.12
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.06
|Matias Orihuela
|1
|0.06
|Manuel Capasso
|1
|0.06
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.06
|Maestro Puch Ignacio
|1
|0.06
|Bruno Felix Bianchi
|0
|0
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Баланта Андрес
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.29
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.18
|Датоло Хесус
|1
|0.06
|Матиас Гонсалез
|1
|0.06
|Alejandro Cabrera
|1
|0.06
|Урси Агустин
|1
|0.06
|Доминго Николас
|1
|0.06
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.06
|Emanuel Coronel
|1
|0.06
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|8
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|1
|Ramiro Carrera
|5
|0
|Martin Garay
|4
|0
|Joaquin Pereyra1
|4
|0
|Ramiro Ruiz
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ромеро Гастон
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Баланта Андрес
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|5
|0
|Alejandro Cabrera
|5
|0
|Гисси Дилан
|4
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Matias Romero1
|1
|1
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
10
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
40%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
1
8%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
16%
3
19%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|6.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|7.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|11.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|17
|5
|5
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|23.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|8.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|13.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|19.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Банфилд
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|20.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|23.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес