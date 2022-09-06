  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
17' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
23' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
59' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
75' Желтая карточка
Урси Агустин
88' Желтая карточка
Гисси Дилан
90'+6
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
21
Facundo
Cambeses
6
Alejandro
Maciel
13
Гисси
Дилан
30
Дель
Пино
Маго
Луис
29
Luciano
Andres
Abecasis
3
Aaron
Quiroz
4
Matias
Romero1
16
Alejandro
Cabrera
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
18
Ramiro
Enrique
Атлетико Тукуман
4-1-3-2
Банфилд
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Банфилд

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
1:2
С
0:0
П
3:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 4 (1) 0.24
Augusto Lotti 3 0.18
Ramiro Ruiz 3 0.18
Cristian Menendez 2 0.12
Renzo Tesuri 2 0.12
Joaquin Pereyra1 1 0.06
Matias Orihuela 1 0.06
Manuel Capasso 1 0.06
Mateo Agustin Coronel 1 0.06
Maestro Puch Ignacio 1 0.06
Bruno Felix Bianchi 0 0
Ди Франко Франсиско 0 0
Gabriel Risso 0 0
Martin Garay 0 0
Баланта Андрес 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.29
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.18
Датоло Хесус 1 0.06
Матиас Гонсалез 1 0.06
Alejandro Cabrera 1 0.06
Урси Агустин 1 0.06
Доминго Николас 1 0.06
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.06
Emanuel Coronel 1 0.06

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 8 0
Bruno Felix Bianchi 5 1
Ramiro Carrera 5 0
Martin Garay 4 0
Joaquin Pereyra1 4 0
Ramiro Ruiz 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ромеро Гастон 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Gabriel Risso 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Баланта Андрес 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 6 0
Гисси Дилан 5 0
Luciano Andres Abecasis 5 0
Доминго Николас 5 0
Урси Агустин 5 0
Датоло Хесус 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Matias Romero1 1 1
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Palacios 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
10
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
2
40%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
1
8%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
3
16%
3
19%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Арсенал Саранди - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0
Банфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
6. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
7. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
8. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
11. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 17 5 5 7 18 - 26 20
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
23. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
4. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
5. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
6. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
7. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
8. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
11. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
12. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
13. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
18. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
19. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
21. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
5. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
9. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
20. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
21. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
22. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
23. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Бруно Бьянчи получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Атлетико Тукуман 0:0 Банфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     