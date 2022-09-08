3:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
17' ГолФеррейра Факундо
2:0
33' ГолLeandro Miguel Fernandez
44' Желтая карточкаМарконе Иван
3:0
72' ГолDamian Batallini
Ход матча
17'
33'
44'
72'
28
Виго
Алекс
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
27 Tomas Pozzo
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Juan CuestaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
50 Elias Britez
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Альдосиви
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|5
|0.28
|Leandro Miguel Fernandez
|5 (1)
|0.28
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.11
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.06
|Damian Batallini
|1
|0.06
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|Виго Алекс
|1
|0.06
|Alan Sonora
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.06
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|0.22
|Leandro Maciel
|2
|0.11
|Braian Martinez
|1
|0.06
|Риос Андрес
|1
|0.06
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.06
|Juan Cuesta
|1
|0.06
|Bautista Kociubinski
|1
|0.06
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|7
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Sergio Barreto
|6
|0
|Виго Алекс
|4
|0
|Марконе Иван
|3
|0
|Элисальде Эдгар
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Бенегас Леандро
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Patricio Boolsen
|2
|2
|Серро Франсиско
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Bautista Kociubinski
|4
|0
|Rufino Lucero
|4
|0
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Javier Iritier
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Martin Santiago Silva I
|2
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|0
|1
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Ian Escobar
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|Tomas Lecanda
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
4
50%
2
15%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
3
19%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
6
27%
3
13%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
4
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2
Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|6.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|7.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|11.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|17
|5
|5
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|24.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|0:3
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|8.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|13.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|18.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|20.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|0:3
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|21.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|0:3
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес