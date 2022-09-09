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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Индепендьенте Авельянеда
3:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
17' Гол
Феррейра Факундо
2:0
33' Гол
Leandro Miguel Fernandez
44' Желтая карточка
Марконе Иван
3:0
72' Гол
Damian Batallini
81' Желтая карточка
Nicolas Valentini
87' Желтая карточка
Масьель Эмануэль
90' Желтая карточка
Мартинес Томас
90'+5
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
4
Элисальде
Эдгар
7
Damian
Batallini
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Марконе
Иван
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
16
Феррейра
Факундо
25
Девекки
Хосе
36
Joaquin
Indacoechea
6
Tomas
Lecanda
13
Nicolas
Valentini
43
Santiago
Laquidain
8
Javier
Iritier
37
Масьель
Эмануэль
18
Серро
Франсиско
29
Braian
Martinez
7
Каутеруссио
Мартин
77
Juan
Cuesta
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Альдосиви

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
0:0
С
2:0
П
0:0
П
1:0
ПБ
0:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 5 (1) 0.28
Бенегас Леандро 5 0.28
Lucas Daniel Romero 2 0.11
Damian Batallini 2 0.11
Инсаурральде Хуан 1 0.06
Феррейра Факундо 1 0.06
Виго Алекс 1 0.06
Alan Sonora 1 0.06
Lucas Rodriguez I 1 0.06
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (1) 0.22
Leandro Maciel 2 0.11
Braian Martinez 1 0.06
Риос Андрес 1 0.06
Martin Santiago Silva I 1 0.06
Juan Cuesta 1 0.06
Bautista Kociubinski 1 0.06
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 7 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Sergio Barreto 6 0
Виго Алекс 4 0
Марконе Иван 3 0
Элисальде Эдгар 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Бенегас Леандро 2 0
Joaquin Laso 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 5 1
Patricio Boolsen 2 2
Серро Франсиско 4 0
Leandro Maciel 4 0
Bautista Kociubinski 4 0
Rufino Lucero 4 0
Santiago Laquidain 2 1
Javier Iritier 3 0
Девекки Хосе 2 0
Martin Santiago Silva I 2 0
Масьель Эмануэль 2 0
Joaquin Indacoechea 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Каутеруссио Мартин 0 1
Миерс Маркос 1 0
Мартинес Томас 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Ian Escobar 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Tomas Lecanda 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
4
50%
2
13%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
4 Не забивали 9
3
16%
1
8%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
6
32%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
1
5%
4
31%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
3
14%
3
12%
1-15
4
18%
3
12%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
6
27%
3
12%
46-60
3
14%
7
27%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0
Альдосиви
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Велес Сарсфилд 3:2
Годой Крус - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Уракан 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 2:4 Ланус - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
11. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
12. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
13. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
14. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
15. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
16. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Барракас Централь 17 5 5 7 18 - 26 20
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
23. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
24. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
4. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
5. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
6. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
7. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
8. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
11. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
12. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
13. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
15. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
16. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
19. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
20. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
21. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
22. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
9. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
20. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
21. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
22. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
23. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
24. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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