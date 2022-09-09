  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Унион Санта-Фе
1:0
Конец матча
Сармиенто
0'
74' Желтая карточка
David Gallardo
1:0
77' Гол
Juan Ignacio Nardoni
78' Желтая карточка
Guido Mainero
83' Красная карточка
Santiago Mele
85' Желтая карточка
Sebastian Emanuel Moyano
90' Желтая карточка
Лисандро Лопес
90'+8
77
Santiago
Mele
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
37
Lucas
Esquivel
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
7
Mauro
Luna
Diale
17
Bryan
Castrillon
44
Алвес
Хонатан
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
3
Franco
Quinteros
8
Guido
Mainero
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
14
David
Gallardo
36
Javier
Fabian
Toledo
32
Luciano
Gondou
Унион Санта-Фе
3-4-2-1
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Сармиенто

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
3:4
ЛП
0:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
2:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 3 (1) 0.18
Daniel Juarez 3 (1) 0.18
Bryan Castrillon 2 0.12
Imanol Machuca 2 0.12
Полента Диего 1 0.06
Facundo Aguero 1 0.06
Mauro Luna Diale 1 0.06
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Kevin Zenon 1 0.06
Franco Troyansky 1 (1) 0.06
Tomas Gonzalez 1 0.06
Emanuel Britez 1 0.06
Junior Marabel 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 1 0.06
Mariano Peralta 1 0.06
Lucas Esquivel 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 5 0.28
Jonathan Torres 3 (2) 0.17
Javier Fabian Toledo 3 (2) 0.17
Luciano Gondou 2 (1) 0.11
Guido Mainero 1 0.06
Sergio Quiroga 1 0.06
Franco Quinteros 1 0.06
Federico Andueza 1 0.06
Мартинес Фернардо 0 0
Гастон Сауро 0 0
Кастро Лукас 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 5 1
Imanol Machuca 4 0
Juan Ignacio Nardoni 4 0
Полента Диего 3 0
Sebastian Emanuel Moyano 3 0
Santiago Mele 1 1
Franco Calderon 1 1
Tomas Gonzalez 2 0
Корвалан Клаудио 2 0
Алвес Хонатан 2 0
Mauro Luna Diale 2 0
Federico Vera 2 0
Enzo Roldan 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Emanuel Britez 1 0
Franco Troyansky 1 0
Junior Marabel 1 0
Daniel Juarez 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Mariano Peralta 1 0
Leonel Bucca 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Лукас 7 0
Federico Rasmussen 5 1
Emiliano Mendez 6 0
Franco Quinteros 3 1
Jonathan Torres 4 0
Manuel Guanini 4 0
Guido Mainero 4 0
Federico Andueza 2 1
Гастон Сауро 3 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Julian Brea 3 0
Мартинес Фернардо 2 0
Gonzalo Bettini 2 0
Luis Yamil Garnier 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Sergio Quiroga 1 0
David Gallardo 1 0
Yair Arismendi 1 0
Jean Rosso 1 0
Sebastian Meza 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
27%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
14%
1
6%
1-15
4
19%
5
28%
16-30
1
5%
6
33%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
8
38%
2
11%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
7
32%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2
Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
11. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
12. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
13. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
14. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
15. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
16. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Барракас Централь 17 5 5 7 18 - 26 20
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
23. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
24. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
4. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
5. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
6. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
7. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
8. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
11. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
12. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
13. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
15. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
16. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
19. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
20. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
21. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
22. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
9. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
20. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
21. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
22. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
23. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
24. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     