1:0
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаDavid Gallardo
1:0
77' ГолJuan Ignacio Nardoni
78' Желтая карточкаGuido Mainero
83' Красная карточкаSantiago Mele
85' Желтая карточкаSebastian Emanuel Moyano
90' Желтая карточкаЛисандро Лопес
90'+8
Ход матча
74'
77'
78'
83'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
32 Nicolas Paz
-
26 Leonel Bucca
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jean Rosso
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Сармиенто
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|3 (1)
|0.18
|Daniel Juarez
|3 (1)
|0.18
|Bryan Castrillon
|2
|0.12
|Imanol Machuca
|2
|0.12
|Полента Диего
|1
|0.06
|Facundo Aguero
|1
|0.06
|Mauro Luna Diale
|1
|0.06
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Kevin Zenon
|1
|0.06
|Franco Troyansky
|1 (1)
|0.06
|Tomas Gonzalez
|1
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.06
|Junior Marabel
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.06
|Mariano Peralta
|1
|0.06
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|5
|0.28
|Jonathan Torres
|3 (2)
|0.17
|Javier Fabian Toledo
|3 (2)
|0.17
|Luciano Gondou
|2 (1)
|0.11
|Guido Mainero
|1
|0.06
|Sergio Quiroga
|1
|0.06
|Franco Quinteros
|1
|0.06
|Federico Andueza
|1
|0.06
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гастон Сауро
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|5
|1
|Imanol Machuca
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|4
|0
|Полента Диего
|3
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|3
|0
|Santiago Mele
|1
|1
|Franco Calderon
|1
|1
|Tomas Gonzalez
|2
|0
|Корвалан Клаудио
|2
|0
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Mariano Peralta
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Лукас
|7
|0
|Federico Rasmussen
|5
|1
|Emiliano Mendez
|6
|0
|Franco Quinteros
|3
|1
|Jonathan Torres
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Guido Mainero
|4
|0
|Federico Andueza
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Julian Brea
|3
|0
|Мартинес Фернардо
|2
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
|Sebastian Meza
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
27%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
14%
1
6%
1-15
4
19%
5
28%
16-30
1
5%
6
33%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
8
38%
2
11%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
1
5%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
2
9%
4
18%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
7
32%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Велес Сарсфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Уракан 0:0 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Унион Санта-Фе - Насьональ Монтевидео 1:2 Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Насьональ Монтевидео - Унион Санта-Фе 2:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Годой Крус 1:2
Уракан - Сармиенто 4:1 Сармиенто - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Сармиенто - Колон 1:3 Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|11.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|12.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|15.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|16.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|18.
|Барракас Централь
|17
|5
|5
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|24.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|4.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|8.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|13.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|16.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|19.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|22.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|21.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|22.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|23.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|24.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес