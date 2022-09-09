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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Аргентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
23' Желтая карточка
Franco Moyano
1:0
34' Гол
Kevin Mac Allister
49' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
51' Желтая карточка
Gaston Veron
2:0
54' Гол
Gaston Veron
2:1
68' Гол
Kevin Ortiz
69' Желтая карточка
Marco Di Cesare
73' Желтая карточка
Facundo Buonanotte
90'+8
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
24
Leonel
Gonzalez
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
8
Alan
Rodriguez3
17
Franco
Moyano
14
Luciano
Sanchez
9
Авалос
Габриэль
18
Thiago
Nuss
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
5
Francis
Mac
Allister
17
Alan
Marinelli
45
Kevin
Ortiz
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2
Росарио Сентраль
4-1-4-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Росарио Сентраль

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:3
П
2:0
КА
5:0
П
3:2
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Nuss 3 0.17
Вера Фаусто 3 (1) 0.17
Gaston Veron 3 0.17
Авалос Габриэль 2 0.11
Gabriel Carabajal 2 0.11
Nicolas Reniero 2 0.11
Miguel Angel Torren 2 (2) 0.11
Кабрера Хавьер 1 0.06
Хосе Херрейра 1 0.06
Kevin Mac Allister 1 0.06
Lucas Villalba 0 0
Роа Андрес Фелипе 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Matias Galarza 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.17
Gaspar Servio 3 (3) 0.17
Gino Infantino 2 0.11
Facundo Buonanotte 1 0.06
Christian Baez 1 0.06
Victor Malcorra 1 0.06
Alan Marinelli 1 0.06
Franco Farias 1 0.06
Kevin Ortiz 1 0.06
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 6 1
Thiago Nuss 5 0
Luciano Sanchez 3 0
Franco Moyano 3 0
Вера Фаусто 3 0
Pablo Minissale 3 0
Хосе Херрейра 2 0
Lucas Villalba 2 0
Kevin Mac Allister 2 0
Leonel Gonzalez 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Gaston Veron 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Federico Redondo 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Christian Baez 3 0
Facundo Almada 3 0
Gino Infantino 3 0
Facundo Buonanotte 3 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Alan Marinelli 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Juan Cruz Cerrudo 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
71%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Пропущено

15
17
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
7
47%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
11. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
12. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
13. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
14. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
15. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
16. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Барракас Централь 17 5 5 7 18 - 26 20
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
23. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
24. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
4. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
5. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
6. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
7. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
8. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
11. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
12. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
13. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
14. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
15. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
16. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
19. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
20. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
21. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
22. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
9. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
20. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
21. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
22. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
23. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
24. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Кевин Макаллистер бьет в цель!
    • 27'
      Thiago Nuss уходит с поля. Gaston Veron выходит вместо него
    • Желтая карточка
      23'
      Франко Мояно получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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