2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаFranco Moyano
1:0
34' ГолKevin Mac Allister
49' Желтая карточкаKevin Mac Allister
51' Желтая карточкаGaston Veron
2:0
54' ГолGaston Veron
2:1
68' ГолKevin Ortiz
69' Желтая карточкаMarco Di Cesare
73' Желтая карточкаFacundo Buonanotte
90'+8
Ход матча
23'
34'
51'
54'
2:0
68'
2:1
69'
18
Thiago
Nuss
19
Броун
Хорхе
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Thiago NussНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Matias Lugo
-
16 Gaston Veron
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Nuss
|3
|0.17
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.17
|Gaston Veron
|3
|0.17
|Авалос Габриэль
|2
|0.11
|Gabriel Carabajal
|2
|0.11
|Nicolas Reniero
|2
|0.11
|Miguel Angel Torren
|2 (2)
|0.11
|Кабрера Хавьер
|1
|0.06
|Хосе Херрейра
|1
|0.06
|Kevin Mac Allister
|1
|0.06
|Lucas Villalba
|0
|0
|Роа Андрес Фелипе
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.17
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.17
|Gino Infantino
|2
|0.11
|Facundo Buonanotte
|1
|0.06
|Christian Baez
|1
|0.06
|Victor Malcorra
|1
|0.06
|Alan Marinelli
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Kevin Ortiz
|1
|0.06
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|6
|1
|Thiago Nuss
|5
|0
|Luciano Sanchez
|3
|0
|Franco Moyano
|3
|0
|Вера Фаусто
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Kevin Mac Allister
|2
|0
|Leonel Gonzalez
|2
|0
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Federico Redondo
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Facundo Buonanotte
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
21%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
50%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
71%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
3
20%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
7
47%
3
18%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|11.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|12.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|13.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|15.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|16.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|18.
|Барракас Централь
|17
|5
|5
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|24.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|4.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|5.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|8.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|13.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|16.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|19.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|22.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|21.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|22.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|23.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|24.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес