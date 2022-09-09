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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Эстудиантес Ла Плата
0:0
Первый тайм: 17'
Расинг Авельянеда
0'
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Расинг Авельянеда
3.10
3.28
2.60
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
18
Ногера
Фабьян
5
Морель
Хорхе
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
17
Боселли
Мауро
7
Mauro
Menzdez
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
70
Кардона
Эдвин
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

27 матчей

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

3.7%
55.6%
40.7%
1 победа 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.17
Leandro Diaz III 2 0.11
Пьятти Пабло 2 0.11
Кастро Мануэль 2 0.11
Leonardo Godoy 1 0.06
Franco Zapiola 1 0.06
Морель Хорхе 1 0.06
Leonardo Heredia 1 0.06
Рохель Агустин 1 0.06
Рольхейсер Бенхамин 1 0.06
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.39
Matias Rojas II 3 0.17
Jonathan David Gomez 2 0.11
Чанкалай Томас 2 0.11
Carlos Alcaraz 2 0.11
Emiliano Vecchio 1 0.06
Ауче Габриэль 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 1 0.06
Gonzalo Piovi 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 6 0
Leandro Diaz III 4 1
Сукуи Фернандо 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 6 0
Сигали Леонардо 4 1
Чанкалай Томас 2 2
Инсуа Эмилиано 5 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Морено Анибал 4 0
Jonathan David Gomez 3 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Мура Факундо 3 0
Gonzalo Piovi 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
3
38%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
3
20%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
27%
6
27%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
6
40%
4
18%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
8
44%
4
25%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 0:0 18 8 8 2 21 - 12 32
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Расинг Авельянеда 0:0 18 7 8 3 24 - 14 29
8. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
11. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
12. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
13. Эстудиантес Ла Плата 0:0 18 6 6 6 16 - 17 24
14. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
15. Тигре 0:0 18 5 8 5 24 - 22 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
23. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
24. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
4. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
5. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
6. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
7. Эстудиантес Ла Плата 0:0 10 5 4 1 11 - 7 19
8. Расинг Авельянеда 0:0 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 0:0 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 0:0 9 3 5 1 11 - 6 14
16. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
19. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
20. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
21. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
22. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 0:0 10 3 6 1 9 - 8 15
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
5. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Расинг Авельянеда 0:0 9 2 5 2 8 - 8 11
11. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 0:0 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
24. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Эстудиантес Ла Плата 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тигре Mateo Retegui 12 4 1
2. Уракан Кристальдо Франко 10 4 2
3. Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 0 2
4. Сан-Лоренсо Барейро Адам 7 3 2
5. Арсенал Саранди Cristian Colman 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9 0
2. Годой Крус Gianluca Ferrari 5 2
3. Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8 0
4. Сан-Лоренсо Federico Gattoni 8 0
5. Ньюэллс Олд Бойз Дитта Вильер 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Расинг Авельянеда
3.10
3.28
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда онлайн

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Расинг Авельянеда
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