0:0
Первый тайм: 17'
0'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
27 матчей
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
3.7%
55.6%
40.7%
1 победа 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3 (2)
|0.17
|Leandro Diaz III
|2
|0.11
|Пьятти Пабло
|2
|0.11
|Кастро Мануэль
|2
|0.11
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Franco Zapiola
|1
|0.06
|Морель Хорхе
|1
|0.06
|Leonardo Heredia
|1
|0.06
|Рохель Агустин
|1
|0.06
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.06
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.39
|Matias Rojas II
|3
|0.17
|Jonathan David Gomez
|2
|0.11
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Carlos Alcaraz
|2
|0.11
|Emiliano Vecchio
|1
|0.06
|Ауче Габриэль
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.06
|Gonzalo Piovi
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|6
|0
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|6
|0
|Сигали Леонардо
|4
|1
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Инсуа Эмилиано
|5
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Морено Анибал
|4
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
3
38%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
3
20%
3
14%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
4
27%
6
27%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
6
40%
4
18%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
8
44%
4
25%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|0:0
|18
|8
|8
|2
|21 - 12
|32
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|18
|7
|8
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|11.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|12.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|18
|6
|6
|6
|16 - 17
|24
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|15.
|Тигре
|0:0
|18
|5
|8
|5
|24 - 22
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|18.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|24.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|5.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 6
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|20.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|22.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|0:0
|10
|3
|6
|1
|9 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|2
|5
|2
|8 - 8
|11
|11.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|0:0
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тигре
|Mateo Retegui
|12
|4
|1
|2.
|Уракан
|Кристальдо Франко
|10
|4
|2
|3.
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7
|0
|2
|4.
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|7
|3
|2
|5.
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|0
|2.
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|5
|2
|3.
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|0
|4.
|Сан-Лоренсо
|Federico Gattoni
|8
|0
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Дитта Вильер
|8
|0