1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМорено Анибал
1:0
30' ГолБоселли Мауро
49' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
67' Красная карточкаКарбонеро Йохан
68' Желтая карточкаАриас Габриэль
69' Желтая карточкаMauro Menzdez
73' Желтая карточкаJonathan David Gomez
83' Желтая карточкаLeandro Diaz III
85' Желтая карточкаМорель Хорхе
90' Красная карточкаCarlos Alcaraz
90'+10
Ход матча
28'
30'
1:0
49'
67'
68'
69'
83'
85'
90'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
27 матчей
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
3.7%
55.6%
40.7%
1 победа 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|4 (2)
|0.22
|Leandro Diaz III
|2
|0.11
|Пьятти Пабло
|2
|0.11
|Кастро Мануэль
|2
|0.11
|Franco Zapiola
|1
|0.06
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Морель Хорхе
|1
|0.06
|Leonardo Heredia
|1
|0.06
|Рохель Агустин
|1
|0.06
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.06
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|7
|0.39
|Matias Rojas II
|3
|0.17
|Jonathan David Gomez
|2
|0.11
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Carlos Alcaraz
|2
|0.11
|Emiliano Vecchio
|1
|0.06
|Ауче Габриэль
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.06
|Gonzalo Piovi
|1
|0.06
|Fabricio Dominguez
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мена Эухенио
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|7
|0
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mauro Menzdez
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Сигали Леонардо
|4
|1
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Морено Анибал
|5
|0
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Мена Эухенио
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Leonel Ariel Miranda
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Carlos Alcaraz
|0
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
4
18%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
8
44%
4
24%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Годой Крус
|17
|9
|4
|4
|21 - 14
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|12.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|13.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|18.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|19.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|20.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|21.
|Банфилд
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|24.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|4.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|6.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|20.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|22.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тигре
|Mateo Retegui
|13
|4
|1
|2.
|Уракан
|Кристальдо Франко
|11
|5
|2
|3.
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7
|0
|2
|4.
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|7
|3
|2
|5.
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|0
|2.
|Уракан
|Сото Гильермо
|7
|1
|3.
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|5
|2
|4.
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|0
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|8
|0