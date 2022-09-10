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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Эстудиантес Ла Плата
1:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
28' Желтая карточка
Морено Анибал
1:0
30' Гол
Боселли Мауро
49' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
67' Красная карточка
Карбонеро Йохан
68' Желтая карточка
Ариас Габриэль
69' Желтая карточка
Mauro Menzdez
73' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
83' Желтая карточка
Leandro Diaz III
85' Желтая карточка
Морель Хорхе
90' Красная карточка
Carlos Alcaraz
90'+10
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Franco
Zapiola
7
Mauro
Menzdez
17
Боселли
Мауро
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
70
Кардона
Эдвин
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Расинг Авельянеда

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

27 матчей

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

3.7%
55.6%
40.7%
1 победа 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.7%
48.1%
11.2%
11 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 4 (2) 0.22
Leandro Diaz III 2 0.11
Пьятти Пабло 2 0.11
Кастро Мануэль 2 0.11
Franco Zapiola 1 0.06
Leonardo Godoy 1 0.06
Морель Хорхе 1 0.06
Leonardo Heredia 1 0.06
Рохель Агустин 1 0.06
Рольхейсер Бенхамин 1 0.06
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 7 0.39
Matias Rojas II 3 0.17
Jonathan David Gomez 2 0.11
Чанкалай Томас 2 0.11
Carlos Alcaraz 2 0.11
Emiliano Vecchio 1 0.06
Ауче Габриэль 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Leonel Ariel Miranda 1 0.06
Gonzalo Piovi 1 0.06
Fabricio Dominguez 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Мена Эухенио 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Nicolas Oroz 0 0
Мура Факундо 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 7 0
Leandro Diaz III 5 1
Сукуи Фернандо 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mauro Menzdez 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмилиано 6 0
Enzo Copetti 6 0
Сигали Леонардо 4 1
Чанкалай Томас 2 2
Морено Анибал 5 0
Jonathan David Gomez 4 0
Мена Эухенио 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Leonel Ariel Miranda 3 0
Matias Rojas II 3 0
Мура Факундо 3 0
Gonzalo Piovi 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Maico Quiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
3
43%
3
33%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
45%
1
13%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
6
38%
4
18%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
8
44%
4
24%
46-60
4
22%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0 Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Годой Крус 17 9 4 4 21 - 14 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
12. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
13. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
14. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
19. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
20. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
21. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
22. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
23. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
24. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
4. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
5. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
6. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
7. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
19. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
20. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
21. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
22. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
5. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
24. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тигре Mateo Retegui 13 4 1
2. Уракан Кристальдо Франко 11 5 2
3. Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 0 2
4. Сан-Лоренсо Барейро Адам 7 3 2
5. Арсенал Саранди Cristian Colman 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9 0
2. Уракан Сото Гильермо 7 1
3. Годой Крус Gianluca Ferrari 5 2
4. Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8 0
5. Уракан Lucas Merolla 8 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Карлос Алькарас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 88'
    Кастро Мануэль уходит с поля. Толедо Эрнан выходит вместо него
  • 87'
    Mauro Mendez уходит с поля. Неуэн Пас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Морель Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    83'
    Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Морено Анибал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:0 Расинг Авельянеда онлайн

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