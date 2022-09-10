3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМартинес Алекс
29' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
45' Желтая карточкаGianluca Ferrari
2:0
58' ГолRenzo Lopez
71' Желтая карточкаFranco Sbutoni
3:0
76' ПенальтиМартинес Алекс
87' Желтая карточкаJesus Soraire
90'+5
Ход матча
11'
1:0
45'
58'
2:0
71'
76'
3:0
87'
10
Hernan
Lopez
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
31
Franco
Negri
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Deian Veron
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алекс
|6 (4)
|0.33
|Renzo Lopez
|5
|0.28
|Риано Клаудио
|3
|0.17
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.11
|Jesus Soraire
|2
|0.11
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Christian Torres
|1
|0.06
|Deian Veron
|1
|0.06
|Jose Amado
|1
|0.06
|Рамирес Иван
|0
|0
|Калински Энсо
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|6
|0.33
|Martin Ojeda
|5
|0.28
|Tadeo Allende
|3
|0.17
|Gonzalo Abrego
|2
|0.11
|Matias Ramirez
|1
|0.06
|Enzo Larrosa
|1
|0.06
|Pier Barrios
|1
|0.06
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.06
|Cristian Chavez I
|1
|0.06
|Ezequiel Bullaude
|0
|0
|Juan Andrada
|0
|0
|Каштру Томаш
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|5
|0
|Jesus Soraire
|5
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|5
|0
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Paulo Fabian Lima
|2
|1
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Рамирес Иван
|3
|0
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Риано Клаудио
|2
|0
|Ригамонти Сесар
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Abel Bustos
|0
|1
|Hernan Lopez
|1
|0
|Renzo Lopez
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gianluca Ferrari
|6
|2
|Franco Negri
|5
|1
|Nestor Breitenbruch
|3
|1
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Juan Andrada
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Pier Barrios
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|1
|Jose Maria Canale
|1
|1
|Matias Ramirez
|2
|0
|Tomas Badaloni
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
5
42%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
1
8%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
38%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
22
21
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
6
29%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
7
32%
3
14%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
6
24%
5
29%
29%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
6
24%
2
12%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|12.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|13.
|Сан-Лоренсо
|17
|5
|10
|2
|22 - 17
|25
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|18.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|20.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|21.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|22.
|Банфилд
|17
|4
|7
|6
|15 - 17
|19
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|24.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|4.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|6.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|21.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|22.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|23.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|5.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|8.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|23.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|24.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тигре
|Mateo Retegui
|13
|4
|1
|2.
|Уракан
|Кристальдо Франко
|11
|5
|2
|3.
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7
|0
|2
|4.
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|7
|3
|2
|5.
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|6
|2
|2.
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|0
|3.
|Уракан
|Сото Гильермо
|7
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|0
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|8
|0