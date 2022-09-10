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Аргентина: Лига професьональ
2022

Сентраль Кордоба Росарио
3:0
Конец матча
Годой Крус
0'
1:0
11' Гол
Мартинес Алекс
29' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
45' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
2:0
58' Гол
Renzo Lopez
71' Желтая карточка
Franco Sbutoni
3:0
76' Пенальти
Мартинес Алекс
87' Желтая карточка
Jesus Soraire
90'+5
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
13
Lautaro
Montoya
10
Hernan
Lopez
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
50
Родригес
Диего
II
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
2
Pier
Barrios
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
11
Martin
Ojeda
10
Valentin
Burgoa
42
Вега
Габриэль
20
Salomon
Rodriguez
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Годой Крус
4-5-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Годой Крус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алекс 6 (4) 0.33
Renzo Lopez 5 0.28
Риано Клаудио 3 0.17
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.11
Jesus Soraire 2 0.11
Hernan Lopez 1 0.06
Christian Torres 1 0.06
Deian Veron 1 0.06
Jose Amado 1 0.06
Рамирес Иван 0 0
Калински Энсо 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 6 0.33
Martin Ojeda 5 0.28
Tadeo Allende 3 0.17
Gonzalo Abrego 2 0.11
Matias Ramirez 1 0.06
Enzo Larrosa 1 0.06
Pier Barrios 1 0.06
Guillermo Luis Ortiz 1 0.06
Cristian Chavez I 1 0.06
Ezequiel Bullaude 0 0
Juan Andrada 0 0
Каштру Томаш 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 5 0
Jesus Soraire 5 0
Francisco Gonzalez Metilli 5 0
Fabio Pereyra 4 0
Paulo Fabian Lima 2 1
Тоселли Кристофер 3 0
Рамирес Иван 3 0
Matias Di Benedetto 3 0
Jonathan Bay 3 0
Nicolas Linares 3 0
Deian Veron 1 1
Риано Клаудио 2 0
Ригамонти Сесар 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Abel Bustos 0 1
Hernan Lopez 1 0
Renzo Lopez 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gianluca Ferrari 6 2
Franco Negri 5 1
Nestor Breitenbruch 3 1
Nelson Acevedo 4 0
Juan Andrada 4 0
Родригес Диего II 3 0
Pier Barrios 3 0
Guillermo Luis Ortiz 1 1
Jose Maria Canale 1 1
Matias Ramirez 2 0
Tomas Badaloni 2 0
Salomon Rodriguez 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Tadeo Allende 2 0
Martin Ojeda 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
5
42%
2
15%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
1
8%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
5
38%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
6
29%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
7
32%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
6
24%
5
29%
29%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
6
24%
2
12%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Реал Пилар - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Уракан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Хенераль Ламадрид 0:1
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентино Де Мерло 2:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Годой Крус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Годой Крус - Арсенал Саранди 1:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сармиенто - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
12. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
13. Сан-Лоренсо 17 5 10 2 22 - 17 25
14. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
19. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
20. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
21. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
22. Банфилд 17 4 7 6 15 - 17 19
23. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
24. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
4. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
5. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
6. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
7. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
19. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
20. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
21. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
22. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
23. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
24. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
5. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Банфилд 8 3 3 2 6 - 4 12
8. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
23. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
24. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тигре Mateo Retegui 13 4 1
2. Уракан Кристальдо Франко 11 5 2
3. Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 0 2
4. Сан-Лоренсо Барейро Адам 7 3 2
5. Арсенал Саранди Cristian Colman 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Годой Крус Gianluca Ferrari 6 2
2. Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9 0
3. Уракан Сото Гильермо 7 1
4. Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8 0
5. Уракан Lucas Merolla 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    50'
    Джанлука Феррари получил желтую карточку от судьи
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