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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Банфилд
0:1
Первый тайм: 18'
Колон
0'
0:1
17' Гол
Facundo Farias

Ход матча

17'
0:1
Facundo Farias
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Колон
2.30
3.35
3.59
Все Коэффициенты
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
3
Aaron
Quiroz
16
Alejandro
Cabrera
4
Matias
Romero1
28
Матиас
Гонсалез
10
Датоло
Хесус
24
Julian
Palacios
18
Ramiro
Enrique
17
Ignacio
Chicco
4
Augusto
Schott
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
27
Julian
Chicco
14
Перласа
Бальдомеро
10
Luis
Miguel
Rodriguez
35
Facundo
Farias
23
Cristian
Bernardi
12
Абила
Рамон
Банфилд
4-2-3-1
Колон
4-1-3-2

История личных встреч

Банфилд
Колон

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:3
КДМЭП
1:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
4:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Enrique 5 0.28
Giuliano Galoppo 3 (2) 0.17
Датоло Хесус 1 0.06
Матиас Гонсалез 1 0.06
Alejandro Cabrera 1 0.06
Урси Агустин 1 0.06
Доминго Николас 1 0.06
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0.06
Emanuel Coronel 1 0.06
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.28
Luis Miguel Rodriguez 4 (2) 0.22
Facundo Farias 2 (2) 0.11
Cristian Bernardi 1 0.06
Tomas Sandoval 1 0.06
Facundo Garces 1 0.06
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Leonel Picco 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 6 0
Гисси Дилан 5 0
Luciano Andres Abecasis 5 0
Доминго Николас 5 0
Урси Агустин 5 0
Датоло Хесус 3 0
Emanuel Coronel 3 0
Matias Romero1 1 1
Alejandro Maciel 2 0
Чавес Андрес 1 0
Pablo Maximiliano Cuadra 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Julian Palacios 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Gregorio Tanco 1 0
Julian Eseiza 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 3 1
Абила Рамон 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Rafael Delgado 3 0
Julian Chicco 3 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

12
7
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

16
15
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
3
16%
1-15
6
38%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1
Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 18 9 7 2 20 - 9 34
2. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
3. Уракан 18 8 8 2 22 - 13 32
4. Годой Крус 18 9 4 5 21 - 17 31
5. Аргентинос Хуниорс 18 9 3 6 20 - 16 30
6. Ривер Плейт 17 8 5 4 27 - 14 29
7. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
8. Расинг Авельянеда 18 7 7 4 24 - 15 28
9. Патронато Парана 18 7 6 5 23 - 19 27
10. Сан-Лоренсо 18 5 11 2 23 - 18 26
11. Атлетико Платенсе 18 6 8 4 17 - 14 26
12. Эстудиантес Ла Плата 18 7 5 6 17 - 17 26
13. Унион Санта-Фе 17 7 5 5 21 - 22 26
14. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
15. Тигре 18 5 8 5 25 - 23 23
16. Барракас Централь 18 6 5 7 20 - 26 23
17. Росарио Сентраль 18 6 4 8 14 - 18 22
18. Сармиенто 18 6 4 8 18 - 22 22
19. Сентраль Кордоба Росарио 18 6 3 9 22 - 25 21
20. Банфилд 0:0 18 4 8 6 15 - 17 20
21. Арсенал Саранди 17 3 10 4 16 - 18 19
22. Дефенса и Хустисия 17 4 7 6 14 - 18 19
23. Колон 0:0 18 4 7 7 14 - 20 19
24. Индепендьенте Авельянеда 18 4 6 8 19 - 22 18
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 18 3 4 11 11 - 28 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 18 2 5 11 15 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 10 7 1 2 14 - 8 22
2. Атлетико Тукуман 9 6 3 0 14 - 3 21
3. Эстудиантес Ла Плата 10 6 3 1 12 - 7 21
4. Патронато Парана 10 6 3 1 13 - 5 21
5. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
6. Годой Крус 8 6 2 0 12 - 4 20
7. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
8. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Барракас Централь 10 5 2 3 14 - 12 17
11. Ривер Плейт 8 5 1 2 13 - 6 16
12. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
13. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
14. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Тигре 9 3 5 1 12 - 7 14
16. Сан-Лоренсо 10 2 8 0 14 - 11 14
17. Унион Санта-Фе 9 4 2 3 10 - 11 14
18. Сентраль Кордоба Росарио 9 4 1 4 13 - 12 13
19. Дефенса и Хустисия 9 2 6 1 7 - 6 12
20. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 8 12
21. Колон 0:0 9 3 3 3 10 - 12 12
22. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
23. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
24. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
25. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
26. Банфилд 0:0 10 1 5 4 9 - 13 8
27. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 10 3 6 1 10 - 9 15
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 9 3 4 2 6 - 6 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
6. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
7. Сан-Лоренсо 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Банфилд 0:0 8 3 3 2 6 - 4 12
9. Атлетико Платенсе 9 3 2 4 8 - 10 11
10. Годой Крус 10 3 2 5 9 - 13 11
11. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 9 1 5 3 8 - 10 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 10 2 2 6 7 - 14 8
18. Колон 0:0 9 1 4 4 4 - 8 7
19. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
20. Росарио Сентраль 9 1 3 5 7 - 12 6
21. Барракас Централь 8 1 3 4 6 - 14 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
23. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
24. Альдосиви 10 1 3 6 5 - 17 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 10 0 2 8 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тигре Mateo Retegui 13 4 1
2. Уракан Кристальдо Франко 11 5 2
3. Сан-Лоренсо Барейро Адам 8 3 2
4. Расинг Авельянеда Enzo Copetti 7 0 2
5. Арсенал Саранди Cristian Colman 7 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Годой Крус Gianluca Ferrari 6 2
2. Велес Сарсфилд Maximo Perrone 9 0
3. Уракан Сото Гильермо 7 1
4. Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 8 0
5. Уракан Lucas Merolla 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Факундо Фариас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Колон
2.30
3.35
3.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 0:1 Колон онлайн

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