Ход матча
17'
0:1
10
Датоло
Хесус
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jose AlvarezПолузащитник
-
19 Чавес АндресНападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
- Нападающий
-
14 Amos Perales
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Mario Otazu
-
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Marini
История личных встреч
Банфилд
Колон
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Enrique
|5
|0.28
|Giuliano Galoppo
|3 (2)
|0.17
|Датоло Хесус
|1
|0.06
|Матиас Гонсалез
|1
|0.06
|Alejandro Cabrera
|1
|0.06
|Урси Агустин
|1
|0.06
|Доминго Николас
|1
|0.06
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0.06
|Emanuel Coronel
|1
|0.06
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.28
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (2)
|0.22
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.11
|Cristian Bernardi
|1
|0.06
|Tomas Sandoval
|1
|0.06
|Facundo Garces
|1
|0.06
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|6
|0
|Гисси Дилан
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|5
|0
|Доминго Николас
|5
|0
|Урси Агустин
|5
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Emanuel Coronel
|3
|0
|Matias Romero1
|1
|1
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Pablo Maximiliano Cuadra
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Gregorio Tanco
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Пропущено
12
7
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
5
42%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
16
15
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
19%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
3
16%
1-15
6
38%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Хухуй 2:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1
Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Банфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:1 Банфилд - Унион Санта-Фе 2:3 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Банфилд 1:1
Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колон - Бока Хуниорс 1:2 Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0
Колон - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|18
|9
|7
|2
|20 - 9
|34
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|3.
|Уракан
|18
|8
|8
|2
|22 - 13
|32
|4.
|Годой Крус
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|9
|3
|6
|20 - 16
|30
|6.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|7.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|8.
|Расинг Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|24 - 15
|28
|9.
|Патронато Парана
|18
|7
|6
|5
|23 - 19
|27
|10.
|Сан-Лоренсо
|18
|5
|11
|2
|23 - 18
|26
|11.
|Атлетико Платенсе
|18
|6
|8
|4
|17 - 14
|26
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|5
|6
|17 - 17
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|17
|7
|5
|5
|21 - 22
|26
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|15.
|Тигре
|18
|5
|8
|5
|25 - 23
|23
|16.
|Барракас Централь
|18
|6
|5
|7
|20 - 26
|23
|17.
|Росарио Сентраль
|18
|6
|4
|8
|14 - 18
|22
|18.
|Сармиенто
|18
|6
|4
|8
|18 - 22
|22
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|6
|3
|9
|22 - 25
|21
|20.
|Банфилд
|0:0
|18
|4
|8
|6
|15 - 17
|20
|21.
|Арсенал Саранди
|17
|3
|10
|4
|16 - 18
|19
|22.
|Дефенса и Хустисия
|17
|4
|7
|6
|14 - 18
|19
|23.
|Колон
|0:0
|18
|4
|7
|7
|14 - 20
|19
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|4
|6
|8
|19 - 22
|18
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|18
|2
|5
|11
|15 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|7
|1
|2
|14 - 8
|22
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|4.
|Патронато Парана
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|6.
|Годой Крус
|8
|6
|2
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Барракас Централь
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|11.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|13.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|14.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Тигре
|9
|3
|5
|1
|12 - 7
|14
|16.
|Сан-Лоренсо
|10
|2
|8
|0
|14 - 11
|14
|17.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|19.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|6
|1
|7 - 6
|12
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|21.
|Колон
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|22.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|23.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|25.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|26.
|Банфилд
|0:0
|10
|1
|5
|4
|9 - 13
|8
|27.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|10
|3
|6
|1
|10 - 9
|15
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|6 - 6
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Банфилд
|0:0
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|9.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|10.
|Годой Крус
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|5
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|18.
|Колон
|0:0
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|21.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|10
|1
|3
|6
|5 - 17
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|10
|0
|2
|8
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тигре
|Mateo Retegui
|13
|4
|1
|2.
|Уракан
|Кристальдо Франко
|11
|5
|2
|3.
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|8
|3
|2
|4.
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|7
|0
|2
|5.
|Арсенал Саранди
|Cristian Colman
|7
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Gianluca Ferrari
|6
|2
|2.
|Велес Сарсфилд
|Maximo Perrone
|9
|0
|3.
|Уракан
|Сото Гильермо
|7
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|8
|0
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|8
|0