1:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
16' ГолAlan Marinelli
31' Желтая карточкаRodrigo Garro
37' Желтая карточкаVictor Malcorra
50' Желтая карточкаAngelo Martino
51' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
69' Желтая карточкаMatias Godoy
Ход матча
16'
1:0
31'
37'
50'
69'
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Juan Giacone
-
-
-
-
-
-
-
38 Matias Godoy
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.18
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.18
|Gino Infantino
|2
|0.12
|Facundo Buonanotte
|1
|0.06
|Christian Baez
|1
|0.06
|Victor Malcorra
|1
|0.06
|Alan Marinelli
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.13
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0.13
|Diego Valoyes
|2 (1)
|0.13
|Rodrigo Garro
|1
|0.06
|Пиццини Франсиско
|1
|0.06
|Майкл Сантос
|1
|0.06
|Jose Romero
|1
|0.06
|Lucas Suarez II
|1
|0.06
|Джиротти Федерико
|1
|0.06
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Christian Baez
|2
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Рафа II
|4
|2
|Diego Valoyes
|4
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Rodrigo Garro
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Matias Godoy
|2
|0
|Julian Malatini
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|3
|5
|18 - 14
|27
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|8.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|7
|3
|23 - 14
|25
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|14.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|15.
|Росарио Сентраль
|1:0
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|5
|6
|14 - 16
|20
|17.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|18.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|19.
|Сармиенто
|16
|5
|4
|7
|16 - 20
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|16
|3
|4
|9
|10 - 23
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|16
|1
|9
|6
|17 - 22
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|9.
|Росарио Сентраль
|1:0
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|27.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|9.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|10.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|13.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|17.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|19.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|20.
|Росарио Сентраль
|1:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|21.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|23.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|24.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|25.
|Сармиенто
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|26.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес