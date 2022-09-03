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Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
1:0
Второй тайм: 86'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
16' Гол
Alan Marinelli
31' Желтая карточка
Rodrigo Garro
37' Желтая карточка
Victor Malcorra
50' Желтая карточка
Angelo Martino
51' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
69' Желтая карточка
Matias Godoy

Ход матча

16'
Alan Marinelli
1:0
31'
 
Rodrigo Garro
37'
Victor Malcorra
 
46'
 
Matias Godoy
Олива Кристиан
50'
 
Angelo Martino
51'
Damian Alberto Martinez
 
60'
Mateo Tanlongo
Francis Mac Allister
 
60'
Gino Infantino
Alan Marinelli
 
62'
 
Julian Malatini
Франко Алан
62'
 
Пиццини Франсиско
Hector Fertoli
62'
 
Gaston Americo Benavidez
Angelo Martino
69'
 
Matias Godoy
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Тальерес Кордоба
2.85
3.08
3.20
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
17
Alan
Marinelli
33
Christian
Baez
21
Juan
Rodriguez2
3
Lautaro
Blanco
4
Damian
Alberto
Martinez
45
Kevin
Ortiz
5
Francis
Mac
Allister
40
Facundo
Buonanotte
15
Victor
Malcorra
24
Alejo
Veliz
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
21
Angelo
Martino
18
Rodrigo
Villagra
23
Франко
Алан
17
Олива
Кристиан
16
Rodrigo
Garro
10
Hector
Fertoli
7
Diego
Valoyes
Росарио Сентраль
4-5-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
4:1
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
0:1
П
3:3
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 3 0.18
Gaspar Servio 3 (3) 0.18
Gino Infantino 2 0.12
Facundo Buonanotte 1 0.06
Christian Baez 1 0.06
Victor Malcorra 1 0.06
Alan Marinelli 1 0.06
Franco Farias 1 0.06
Lautaro Blanco 0 0
Монтойя Вальтер 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Jhonatan Candia 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каталан Матиас 2 0.13
Enzo Hernan Diaz 2 0.13
Diego Valoyes 2 (1) 0.13
Rodrigo Garro 1 0.06
Пиццини Франсиско 1 0.06
Майкл Сантос 1 0.06
Jose Romero 1 0.06
Lucas Suarez II 1 0.06
Джиротти Федерико 1 0.06
Matias Godoy 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Tanlongo 5 1
Damian Alberto Martinez 5 0
Lautaro Blanco 4 0
Alejo Veliz 4 0
Facundo Almada 3 0
Gino Infantino 3 0
Christian Baez 2 0
Gaspar Servio 2 0
Victor Malcorra 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Alan Marinelli 2 0
Facundo Buonanotte 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Marcelo Benitez II 0 1
Lucas Emanuel Gamba 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Комар Хуан 1 0
Fernando Torrent 1 0
Gustavo Ramirez IV 1 0
Franco Farias 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Рафа II 4 2
Diego Valoyes 4 0
Каталан Матиас 3 0
Rodrigo Garro 3 0
Matias Esquivel 3 0
Эррера Гидо 2 0
Angelo Martino 2 0
Франко Алан 2 0
Rodrigo Villagra 2 0
Matias Godoy 2 0
Julian Malatini 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Santiago Toloza 1 0
Pedro Caixinha 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
2. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
3. Химнасия Ла-Плата 16 8 6 2 16 - 7 30
4. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
5. Аргентинос Хуниорс 16 8 3 5 18 - 14 27
6. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
7. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
8. Расинг Авельянеда 16 6 7 3 23 - 14 25
9. Атлетико Платенсе 16 6 7 3 17 - 13 25
10. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
11. Патронато Парана 16 6 5 5 22 - 19 23
12. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
13. Эстудиантес Ла Плата 16 6 4 6 16 - 17 22
14. Унион Санта-Фе 15 6 4 5 20 - 22 22
15. Росарио Сентраль 1:0 17 6 4 7 13 - 16 22
16. Ньюэллс Олд Бойз 16 5 5 6 14 - 16 20
17. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
18. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
19. Сармиенто 16 5 4 7 16 - 20 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 16 3 6 7 15 - 19 15
25. Тальерес Кордоба 0:1 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 16 3 4 9 10 - 23 13
27. Велес Сарсфилд 16 1 9 6 17 - 22 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
3. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
4. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
5. Химнасия Ла-Плата 7 5 2 0 9 - 1 17
6. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
7. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
8. Патронато Парана 8 5 2 1 12 - 5 17
9. Росарио Сентраль 1:0 9 5 1 3 7 - 6 16
10. Расинг Авельянеда 8 4 3 1 15 - 6 15
11. Атлетико Платенсе 8 3 5 0 9 - 4 14
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 0:1 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
20. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
21. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 7 1 4 2 7 - 7 7
27. Альдосиви 7 2 1 4 5 - 9 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
4. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
5. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Унион Санта-Фе 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
10. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
11. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 7 - 10 10
12. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
13. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
14. Аргентинос Хуниорс 7 2 2 3 6 - 7 8
15. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
16. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
17. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Индепендьенте Авельянеда 8 1 3 4 9 - 11 6
19. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
20. Росарио Сентраль 1:0 8 1 3 4 6 - 10 6
21. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
23. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
24. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
25. Сармиенто 8 1 2 5 5 - 12 5
26. Тальерес Кордоба 0:1 8 0 4 4 3 - 7 4
27. Эстудиантес Ла Плата 7 1 1 5 5 - 10 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Виктор Малькорра получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Росарио Сентраль
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    2.85
    3.08
    3.20
    Все Коэффициенты
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