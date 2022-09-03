1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолAlan Marinelli
31' Желтая карточкаRodrigo Garro
37' Желтая карточкаVictor Malcorra
50' Желтая карточкаAngelo Martino
51' Желтая карточкаChristian Baez
69' Желтая карточкаMatias Godoy
90' Желтая карточкаКаталан Матиас
90' Желтая карточкаJuan Cruz Cerrudo
90'+9
Ход матча
16'
1:0
31'
37'
50'
51'
69'
84'
90'
45
Kevin
Ortiz
24
Alejo
Veliz
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Juan Giacone
-
-
-
-
-
-
-
38 Matias Godoy
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Росарио Сентраль
Тальерес Кордоба
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|3
|0.18
|Gaspar Servio
|3 (3)
|0.18
|Gino Infantino
|2
|0.12
|Facundo Buonanotte
|1
|0.06
|Christian Baez
|1
|0.06
|Victor Malcorra
|1
|0.06
|Alan Marinelli
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Монтойя Вальтер
|0
|0
|Damian Alberto Martinez
|0
|0
|Jhonatan Candia
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каталан Матиас
|2
|0.13
|Enzo Hernan Diaz
|2
|0.13
|Diego Valoyes
|2 (1)
|0.13
|Rodrigo Garro
|1
|0.06
|Майкл Сантос
|1
|0.06
|Jose Romero
|1
|0.06
|Lucas Suarez II
|1
|0.06
|Джиротти Федерико
|1
|0.06
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Matias Godoy
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Tanlongo
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Lautaro Blanco
|4
|0
|Alejo Veliz
|4
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Gaspar Servio
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Alan Marinelli
|2
|0
|Facundo Buonanotte
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Gustavo Ramirez IV
|1
|0
|Franco Farias
|1
|0
|Juan Cruz Cerrudo
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Рафа II
|4
|2
|Каталан Матиас
|4
|0
|Diego Valoyes
|4
|0
|Matias Godoy
|3
|0
|Rodrigo Garro
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Julian Malatini
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
33%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
2
14%
3
27%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
20%
1
6%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1
Тигре - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Кильмес 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Чако Фор Эвер - Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|2.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|8
|6
|2
|16 - 7
|30
|4.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|17
|8
|4
|5
|18 - 14
|28
|6.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|7.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 14
|26
|8.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|2
|6
|21 - 21
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|25
|10.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|11.
|Патронато Парана
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|16
|6
|4
|6
|16 - 17
|22
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|6
|4
|5
|20 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|16
|3
|6
|7
|15 - 19
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|6.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|7.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|Патронато Парана
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|9.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|10.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|20.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|21.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|16.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес