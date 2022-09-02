Стадион: Украина
0:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаБондаренко Артём
35' Красная карточкаМудрик Михаил
65' Желтая карточкаКонопля Ефим
0:1
79' ГолКонопля Ефим
90'+6
Ход матча
20'
35'
65'
79'
0:1
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
77
Сич
Алексей
96
Слюсар
Денис
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
63 Marko SapuhaЗащитник
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Полузащитник
-
96 Слюсар ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Рух Львов
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|1
|0.33
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конопля Ефим
|1
|0.33
|Бондаренко Артём
|1
|0.33
|Мудрик Михаил
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Дидик Роман
|1
|0
|Marko Sapuha
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Мудрик Михаил
|0
|1
|Конопля Ефим
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2
Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Металлист-1925
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Ингулец
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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