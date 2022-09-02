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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Рух Львов
0:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
20' Желтая карточка
Бондаренко Артём
35' Красная карточка
Мудрик Михаил
65' Желтая карточка
Конопля Ефим
0:1
79' Гол
Конопля Ефим
90'+6
79
Панькив
Юрий
73
Лях
Ростислав
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
77
Сич
Алексей
5
Федорчук
Валерий
96
Слюсар
Денис
11
Соломон-Отабор
Вив
10
Притула
Остап
99
Рунич
Василий
7
Климчук
Юрий
81
Трубин
Анатолий
15
Михайличенко
Богдан
22
Матвиенко
Николай
5
Бондарь
Валерий
26
Конопля
Ефим
6
Степаненко
Тарас
10
Мудрик
Михаил
8
Судаков
Георгий
21
Бондаренко
Артём
34
Петряк
Иван
14
Сикан
Даниил
Рух Львов
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Рух Львов
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 1 0.33
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конопля Ефим 1 0.33
Бондаренко Артём 1 0.33
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Паула Таллес 1 0
Белый Максим 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Лях Ростислав 1 0
Дидик Роман 1 0
Marko Sapuha 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 0
Мудрик Михаил 0 1
Конопля Ефим 1 0
Очеретько Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2 Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2
Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Александрия 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Металлист 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Металлист-1925 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Черноморец Од 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Ингулец 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Ворскла 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Рух Львов 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ингулец 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
Новости матча
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Мудрик Михаил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    20'
    Артем Бондаренко получил желтую карточку от судьи
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