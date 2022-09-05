  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Минай
1:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
1:0
4' Гол
Кулиев Эльдар
1:1
32' Пенальти
Ореховский Павел
34' Желтая карточка
Милько Вадим
1:1
36' Не забитый пенальти
Вишневский Олег
39' Желтая карточка
Горин Олег
62' Желтая карточка
Ильин Олег
81' Желтая карточка
Danylo Golub
90' Желтая карточка
Valeriy Rogozynsky
90' Желтая карточка
Лысенко Владимир
90'+5
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
44
Vadym
Vitenchuk
7
Кулиев
Эльдар
8
Хахлев
Алексей
22
Yegor
Tverdokhlib
17
Nazariy
Vorobchak
77
Вишневский
Олег
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
44
Чоботенко
Сергей
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
69
Ильин
Олег
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
50
Болбат
Сергей
11
Исаенко
Евгений
22
Безбородько
Денис
Минай
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Минай
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулиев Эльдар 1 0.5
Danylo Golub 1 0.5
Горин Олег 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милько Вадим 1 0.33
Безбородько Денис 1 0.33
Гончаренко Роман 1 0.33
Ореховский Павел 1 (1) 0.33
Болбат Сергей 0 0
Ильин Олег 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 3 0
Новак Евгений 2 0
Золотов Николай 2 0
Ильин Олег 2 0
Безбородько Денис 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Волынец Евгений 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1
Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Колос Ковалёвка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Александрия 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Металлист-1925 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Металлист 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Черноморец Од 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кривбасс 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Рух Львов 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кривбасс 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
2. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Металлист 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 105
    Минай 19% (20)
    X 33.3% (35)
    Колос Ковалёвка 47.6% (50)
    -1
    выиграет Колос Ковалёвка, со счетом 1:2
    Да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Минай 1:1 Колос Ковалёвка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Минай 1:1 Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Минай
    19% (20)
    Ничья
    33.3% (35)
    Колос Ковалёвка
    47.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.47% (27)
    Меньше
    73.53% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    53.92% (55)
    Нет
    46.08% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (29)
    0:1 Колос Ковалёвка
    24.8% (26)
    1:2 Колос Ковалёвка
    18.1% (19)
    1:0 Минай
    10.5% (11)
    2:1 Минай
    5.7% (6)
    0:2 Колос Ковалёвка
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    2:0 Минай
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     