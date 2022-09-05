Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулиев Эльдар
|1
|0.5
|Danylo Golub
|1
|0.5
|Горин Олег
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|1
|0.33
|Безбородько Денис
|1
|0.33
|Гончаренко Роман
|1
|0.33
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.33
|Болбат Сергей
|0
|0
|Ильин Олег
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|3
|0
|Новак Евгений
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Ильин Олег
|2
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Колос Ковалёвка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Александрия
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Металлист-1925
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Металлист
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Черноморец Од
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Динамо Киев
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|15.
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|Рух Львов
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Металлист-1925
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кривбасс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Минай
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Металлист
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Рух Львов
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|2.
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Львов
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Черноморец Од
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Колос Ковалёвка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Минай
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Рух Львов
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0