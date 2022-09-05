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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Александрия
1:3
Конец матча
Металлист
0'
1:0
11' Гол
Калитвинцев Владислав
12' Желтая карточка
Панасенко Сергей
1:1
21' Гол
Панасенко Сергей
35' Красная карточка
Bogdan Porokh
61' Желтая карточка
Костишин Денис
1:2
64' Гол
Прядун Максим
1:3
72' Гол
Oleksandr Mizyuk
87' Желтая карточка
Цуриков Андрей
90'+4
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
21
Белошевский
Богдан
29
Цуриков
Андрей
37
Рыбалка
Сергей
27
Демченко
Александр
9
Калитвинцев
Владислав
15
Волошин
Викентий
10
Третьяков
Максим
73
Bogdan
Kobzar
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
26
Каплиенко
Александр
6
Ралюченко
Андрей
12
Yevgen
Pidlepenets
8
Панасенко
Сергей
29
Танковский
Вячеслав
7
Коркишко
Дмитрий
9
Прядун
Максим
Александрия
Металлист

История личных встреч

Александрия
Металлист

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.67
Калитвинцев Владислав 1 0.33
Третьяков Максим 1 0.33
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.33
Волошин Викентий 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 2 0.67
Панасенко Сергей 1 0.33
Yevgen Pidlepenets 1 0.33
Oleksandr Mizyuk 1 0.33
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.33
Картушов Егор 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 1 0
Рыбалка Сергей 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Костишин Денис 1 0
Демченко Александр 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романюк Юрий 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Коркишко Дмитрий 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1
Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0
Металлист
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0
Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1 Кривбасс - Металлист 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Колос Ковалёвка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Металлист 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 2 - 0 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Металлист-1925 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Ингулец 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Черноморец Од 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Львов 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Минай 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кривбасс 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Динамо Киев 2 0 0 2 2 - 6 0
15. Ворскла 3 0 0 3 4 - 8 0
16. Рух Львов 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
3. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шахтёр Донецк 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Кривбасс 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Минай 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Верес 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ворскла 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингулец 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Динамо Киев 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Рух Львов 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Металлист 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Верес 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Александрия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Заря 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Львов 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Черноморец Од 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Минай 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Рух Львов 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    УДАЛЕНИЕ! - Bogdan Porokh увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 107
    Александрия 65.4% (70)
    X 22.4% (24)
    Металлист 12.1% (13)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Александрия 1:3 Металлист

    Исход игры
    Александрия
    65.4% (70)
    Ничья
    22.4% (24)
    Металлист
    12.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.88% (55)
    Меньше
    47.12% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (70)
    Нет
    32.69% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Александрия
    38.3% (41)
    1:0 Александрия
    23.4% (25)
    1:1 Ничья
    14% (15)
    0:1 Металлист
    5.6% (6)
    1:2 Металлист
    5.6% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (6)
    3:1 Александрия
    1.9% (2)
    2:0 Александрия
    1.9% (2)
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