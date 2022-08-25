В группе В будет выступать "Порту", а первым участником группы С становится "Бавария".

В группе D будет сражаться "Айнтрахт", а в группе Е - "Милан".

Мадридский "Реал" в группу F, "Манчестер Сити" в квартет G, а "ПСЖ" выступит в группе H.

А теперь мы начнём узнавать первые противостояния - представление команд второй корзины начинается: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм".

Яя Туре вытаскивает шарик с клубом "РБ Лейпциг", а Хамит Алтынтоп отправляет его в группу F, к "Реалу".

Туринский "Ювентус" будет сражаться за плей-офф в квартете H, а там "ПСЖ".

Группа А "Аякс" Группа В "Порту" Группа С "Бавария" Группа D "Айнтрахт" Группа Е "Милан" Группа F "Реал" Мадрид "РБ Лейпциг" Группа G "Манчестер Сити" Группа H "ПСЖ" "Ювентус"

30' Начинаем! Первым свою группу узнаёт "Аякс" - группа А.

27' Начинается представление команд, с первой и по четвёртую корзину.

25' Команды из одной страны разбиваются на пары, чтобы попасть в группу одного цвета. Это будет значить, что их матчи будут в разные дни - вторник и среда.

24' На экране появляются все четыре корзины, каждая из которых состоит из восьми команд.

19' На сцену приглашается Джорджио Маркетти, и рассказывает правила проведения жеребьёвки, а также даты проведения матчей.

15' Ведущие напоминают нам о том, что финальный поединок пройдёт на стадионе "Ататюрк". Послами назначены известный всем турецкий футболист Хамит Алтынтоп, который и вынес кубок Лиги чемпионов, а помимно него Яя Туре, который успел поиграть за "Барселону" и "Манчестер Сити", а с первой выиграл Лч.

12' Александр Чеферин поднялся на сцену и также поприветствовал всех присутствующих, а следом за ним появился Арриго Сакки, который получил специальный приз от главы УЕФА. Напомню, Арриго был у руля великого "Милана" конца 1980-х - начала 1990-х годов.