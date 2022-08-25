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Жеребьёвка Лиги чемпионов
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

30 матчей

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Первый тайм

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30 матчей

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История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
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  • Первый тайм
  • Группа А
    "Аякс"

    Группа В
    "Порту"

    Группа С
    "Бавария"

    Группа D
    "Айнтрахт"

    Группа Е
    "Милан"

    Группа F
    "Реал" Мадрид
    "РБ Лейпциг"

    Группа G
    "Манчестер Сити"

    Группа H
    "ПСЖ"
    "Ювентус"
  • 37'
    Туринский "Ювентус" будет сражаться за плей-офф в квартете H, а там "ПСЖ". 
  • 35'
    Яя Туре вытаскивает шарик с клубом "РБ Лейпциг", а Хамит Алтынтоп отправляет его в группу F, к "Реалу". 
  • 34'
    А теперь мы начнём узнавать первые противостояния - представление команд второй корзины начинается:

    "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм".
  • 33'
    Мадридский "Реал" в группу F, "Манчестер Сити" в квартет G, а "ПСЖ" выступит в группе H.
  • 32'
    В группе D будет сражаться "Айнтрахт", а в группе Е - "Милан". 
  • 31'
    В группе В будет выступать "Порту", а первым участником группы С становится "Бавария". 
  • 30'
    Начинаем! Первым свою группу узнаёт "Аякс" - группа А. 
  • 27'
    Начинается представление команд, с первой и по четвёртую корзину. 
  • 25'
    Команды из одной страны разбиваются на пары, чтобы попасть в группу одного цвета. Это будет значить, что их матчи будут в разные дни - вторник и среда. 
  • 24'
    На экране появляются все четыре корзины, каждая из которых состоит из восьми команд. 
  • 19'
    На сцену приглашается Джорджио Маркетти, и рассказывает правила проведения жеребьёвки, а также даты проведения матчей. 
  • 15'
    Ведущие напоминают нам о том, что финальный поединок пройдёт на стадионе "Ататюрк". Послами назначены известный всем турецкий футболист Хамит Алтынтоп, который и вынес кубок Лиги чемпионов, а помимно него Яя Туре, который успел поиграть за "Барселону" и "Манчестер Сити", а с первой выиграл Лч.  
  • 12'
    Александр Чеферин поднялся на сцену и также поприветствовал всех присутствующих, а следом за ним появился Арриго Сакки, который получил специальный приз от главы УЕФА. Напомню, Арриго был у руля великого "Милана" конца 1980-х - начала 1990-х годов. 
  • 11'
    А лучшим игроком всего турнира признан Карим Бензема - лидер "Реала". 
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    • 9'
      Лучшим молодым игроком предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов стал Жуниор Винисиус.
    • 7'
      Ведущий Педру Пинту говорит, что хочет поскорее начать жеребьёвку, но перед ней будет ещё кое-что, а именно - награждение лучшего игрока сезона 2021/22. 
    • 6'
      Напоминают о прекрасном выступлении "Вильярреала", который добрался до полуфинала, где уступил "Ливерпулю". А также многочисленные камбэки мадридского "Реала", который на каждой стадии демонстрировал характер и кардинально менял течение матчей. 
    • 5'
      А теперь нам предлагают хайлайты из предыдущего сезона Лч - нарезку голов. 
    • 3'
      Педру Пинту приветствует всех присутствующих, а также затрагивает результаты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, в котором, напомню, выиграл мадридский "Реал". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Церемония начинается! 
    • До матча
    • Имя победителя мы узнаем 10 июня 2023 года. Финал пройдёт на стадионе "Ататюрк" (Стамбул), на котором в сезоне 2004/05 за главный клубный европейский трофей сражались итальянский "Милан" и английский "Ливерпуль", и тогда представитель АПЛ сумел сотворить выдающийся камбэк, отыгравшись в основное время с 0-3, а потом выиграл 3-2 в серии пенальти. 
    • Жеребьёвка состоится в Стамбуле, начало в 19-00 по московскому времени. Поединки групповой стадии пройдут с 6 сентября по 2 ноября 2022 года. 7 ноября состоится жеребьёвка 1/8 финала. 
    • Как и всегда, команды из одной страны не могут встретиться на групповом этапе, а также клубы из одной ассоциации объединят в пары, чтобы они играли не в один день, а во вторник и среду. Об остальных ограничениях и правилах будет сообщено уже перед стартом жеребьёвки. 
    • В жеребьёвке примут участие 32 команды, которые поделены на четыре корзины. 26 клубов получили прямые путёвки, а ещё шесть сражались в квалификационных раундах. Корзины выглядят следующим образом:

      Первая корзина:
      "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "ПСЖ", "Порту", "Аякс".

      Вторая корзина:
      "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "РБ Лейпциг", "Тоттенхэм".

      Третья корзина:
      "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Бенфика", "Спортинг", "Байер".

      Четвёртая корзина:
      "Марсель", "Брюгге", "Селтик", "Виктория" Пльзень, "Маккаби" Хайфа, "Динамо" Загреб, "Рейнджерс", "Копенгаген". 
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов 2022/23, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
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