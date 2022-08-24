Жеребьёвка Лиги чемпионов

Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция

Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА - онлайн-трансляция

26.11.2021

Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция

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