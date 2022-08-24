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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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онлайн-трансляция
Прогнозы 13
Жеребьёвка Лиги чемпионов 15.4% (2)
X 76.9% (10)
онлайн-трансляция 7.7% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

30 матчей

100%
0 побед 30 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 30 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 30 ничьих 0 побед

30 матчей

100%
0 побед 30 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 30 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 30 ничьих 0 побед

История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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(20 матчей)
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Вручение награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2022, осталось 18 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 13
    Жеребьёвка Лиги чемпионов 15.4% (2)
    X 76.9% (10)
    онлайн-трансляция 7.7% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция онлайн

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    Прогнозы на матч Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция

    Исход игры
    Жеребьёвка Лиги чемпионов
    15.4% (2)
    Ничья
    76.9% (10)
    онлайн-трансляция
    7.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (3)
    Нет
    72.73% (8)
    Популярный счёт
    0:0 Ничья
    53.8% (7)
    1:1 Ничья
    23.1% (3)
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