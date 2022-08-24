История личных встреч
Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция
30 матчей
100%
0 побед 30 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 30 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 30 ничьих 0 побед
30 матчей
100%
0 побед 30 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 30 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 30 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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Прогнозы на матч Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Лиги чемпионов
15.4% (2)
Ничья
76.9% (10)
онлайн-трансляция
7.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (11)
Обе команды забьют
Да
27.27% (3)
Нет
72.73% (8)
Популярный счёт
0:0 Ничья
53.8% (7)
1:1 Ничья
23.1% (3)
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