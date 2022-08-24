Кстати говоря, друзья, следующий финал Лиги Европы состоится в Венгрии, в Будапеште, на "Пушкаш-Арене". У "Ференцвароша" есть мотивация выступить успешно!

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А сейчас на сцене появился Карл-Хайнц Кёрбель. Он является рекордсменом по числу матчей в Бундеслиге. Это легенда "Айнтрахта", и он счастлив, что "орлам" в прошлом сезоне удалось выиграть титул.