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Жеребьёвка Лиги Европы
0:0
Первый тайм
онлайн-трансляция

История личных встреч

Жеребьёвка Лиги Европы
онлайн-трансляция

35 матчей

100%
0 побед 35 ничьих 0 побед

Первый тайм

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Второй тайм

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35 матчей

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Первый тайм

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Второй тайм

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История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги Европы
(20 матчей)
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
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(20 матчей)
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  • Первый тайм
  • 5'
    Кстати говоря, друзья, следующий финал Лиги Европы состоится в Венгрии, в Будапеште, на "Пушкаш-Арене". У "Ференцвароша" есть мотивация выступить успешно!
  • 3'
    А сейчас на сцене появился Карл-Хайнц Кёрбель. Он является рекордсменом по числу матчей в Бундеслиге. Это легенда "Айнтрахта", и он счастлив, что "орлам" в прошлом сезоне удалось выиграть титул.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается у нас церемония. А пока вспоминаются лучшие моменты минувшего сезона!
  • До матча
  • Итак, рассмотрим корзины, в которых находятся команды.

    Первая корзина: «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «ЦРВЕНА ЗВЕЗДА» (СЕРБИЯ), «ДИНАМО» КИЕВ (УКРАИНА), «Олимпиакос» (Греция).

    Вторая корзина: «Фейеноорд» (Голландия), ПСВ (Голландия), «Ренн» (Франция), «Монако» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), «Мальмё» (Швеция), «Лудогорец» (Болгария).

    Третья корзина: «Бетис» (Испания), «Митьюлланд» (Дания), «Будё-Глитм» (Норвегия), «Ференцварош» (Венгрия), «Унион» Берлин (Германия), «Фрайбург» (Германия), «Фенербахче» (Турция), "ШЕРИФ" (Молдавия).

    Четвертая корзина: «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Нант» (Франция), АЕК (Кипр), «Цюрих» (Швейцария), «Унион Сент-Жиллуаз» (Бельгия), «Трабзонспор» (Турция).
     
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! LiveResult.Ru и я, Козырев Вячеслав, приглашаем вас на жеребьевку группового этапа Лиги Европы. Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции.
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