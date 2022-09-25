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США: МЛС
2022

Тур: 1. Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
12' Гол
Чичарито
29' Желтая карточка
Жудсон
31' Желтая карточка
Чичарито
0:2
42' Гол
Бругман Гастон
47' Желтая карточка
Niko Tsakiris
56' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
0:3
69' Гол
Чичарито
73' Желтая карточка
Бонд Джонатан
1:3
74' Пенальти
Эспиноса Кристиан
83' Желтая карточка
Ремеди Эрик
2:3
90' Гол
Натан Рафаэл
90'+6
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
30
Niko
Tsakiris
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
9
Кабрал
Кевин
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед

44 матча

40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 16 (2) 0.5
Эспиноса Кристиан 7 (5) 0.22
Киканович Бенджамин 5 0.16
Монтейру Жамиру 4 0.13
Юилл Джексон 4 0.13
Натан Рафаэл 3 0.09
Кауэлл Кейд 2 0.06
Кальво Франсиско 2 0.06
Томпсон Томми 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Грегуш Ян 0 0
Трауко Мигель 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 17 (3) 0.53
Йовелич Деян 10 (2) 0.31
Грандсир Самуэль 3 0.09
Альварес Эфраин 3 0.09
Равелсон Райан 3 0.09
Коста Дуглас 3 0.09
Бругман Гастон 3 0.09
Васкес Виктор II 2 0.06
Дельгадо Марко 2 (1) 0.06
Пуч Рикард 2 (1) 0.06
Эдвардс Рахим 1 0.03
Кабрал Кевин 1 0.03
Кьестан Саша 1 (1) 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Кулибали Сега 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Касерес Мартин 0 0
Уильямс Дэррик 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 9 0
Натан Рафаэл 8 0
Лопес Маркос IV 5 0
Юилл Джексон 5 0
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Кальво Франсиско 4 0
Эспиноса Кристиан 4 0
Жудсон 4 0
Киканович Бенджамин 4 0
Кауэлл Кейд 2 0
Бисон Таннер 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Грегуш Ян 1 0
Томпсон Томми 1 0
Niko Tsakiris 1 0
Oskar Aagren 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 8 0
Уильямс Дэррик 7 0
Коста Дуглас 3 2
Чичарито 6 0
Депай Ник 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Эдвардс Рахим 5 0
Гаспер Чейз 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Васкес Виктор II 4 0
Равелсон Райан 4 0
Грандсир Самуэль 4 0
Бругман Гастон 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Бонд Джонатан 2 0
Альварес Эфраин 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
19
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
14%
6
32%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
9
31%
1
5%
61-75
7
24%
7
37%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
6
22%
7
27%
61-75
4
15%
6
23%
76-90

Забито

19
34
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
16%
6
18%
1-15
5
26%
4
12%
16-30
4
21%
5
15%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
21%
12
35%
76-90

Пропущено

40
24
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
15%
6
25%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
5
13%
5
21%
31-45
8
20%
3
13%
46-60
7
18%
5
21%
61-75
9
23%
3
13%
76-90

Забито

48
53
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
7
15%
12
23%
1-15
6
13%
5
9%
16-30
8
17%
6
11%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
11
23%
4
8%
61-75
11
23%
19
36%
76-90

Пропущено

67
50
29 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
10
15%
8
16%
1-15
9
13%
7
14%
16-30
10
15%
8
16%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
13
19%
12
24%
61-75
13
19%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 32 18 10 4 68 - 22 64
2. Клёб де Фут Монреаль 32 18 5 9 59 - 49 59
3. Нью-Йорк Ред Буллз 32 14 8 10 47 - 39 50
4. Нью-Йорк Сити 32 14 7 11 53 - 39 49
5. Цинциннати 31 11 12 8 56 - 50 45
6. Орландо Сити 31 13 6 12 40 - 46 45
7. Коламбус Кру 30 9 15 6 41 - 34 42
8. Интер Майами 31 12 6 13 41 - 52 42
9. Атланта Юнайтед 32 10 10 12 46 - 50 40
10. Шарлотт 31 12 2 17 38 - 48 38
11. Нью-Инглэнд Революшн 32 9 11 12 44 - 48 38
12. Чикаго Файр 32 9 8 15 35 - 45 35
13. Торонто 32 9 7 16 49 - 61 34
14. Ди Си Юнайтед 32 7 6 19 34 - 65 27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 4 8 62 - 36 61
2. Остин 32 16 7 9 64 - 46 55
3. Даллас 32 13 11 8 46 - 35 50
4. Нэшвилл 32 12 11 9 50 - 39 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 32 13 7 12 54 - 49 46
6. Портленд Тимберс 32 11 13 8 51 - 48 46
7. Миннесота Юнайтед 32 13 6 13 46 - 49 45
8. Реал Солт-Лейк 32 11 10 11 39 - 43 43
9. Ванкувер Уайткэпс 32 11 7 14 38 - 55 40
10. Колорадо Рэпидс 32 10 9 13 44 - 56 39
11. Сиэтл Саундерс 31 12 3 16 44 - 42 39
12. Спортинг Канзас-Сити 32 10 7 15 40 - 52 37
13. Хьюстон Динамо 32 9 6 17 40 - 52 33
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 32 7 10 15 48 - 67 31

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 16 11 5 0 45 - 9 38
2. Нью-Йорк Сити 16 9 4 3 35 - 18 31
3. Интер Майами 15 9 3 3 29 - 24 30
4. Атланта Юнайтед 16 8 5 3 30 - 22 29
5. Клёб де Фут Монреаль 16 8 3 5 29 - 21 27
6. Шарлотт 15 9 0 6 22 - 14 27
7. Нью-Инглэнд Революшн 16 6 6 4 20 - 15 24
8. Цинциннати 16 6 6 4 35 - 24 24
9. Орландо Сити 16 8 0 8 24 - 27 24
10. Коламбус Кру 15 6 6 3 20 - 12 24
11. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
12. Чикаго Файр 16 6 4 6 17 - 16 22
13. Нью-Йорк Ред Буллз 16 5 5 6 24 - 22 20
14. Ди Си Юнайтед 16 4 4 8 20 - 29 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 16 13 2 1 39 - 14 41
2. Колорадо Рэпидс 16 9 5 2 28 - 15 32
3. Даллас 16 9 4 3 26 - 14 31
4. Портленд Тимберс 16 8 6 2 27 - 17 30
5. Ванкувер Уайткэпс 16 9 3 4 23 - 20 30
6. Остин 16 8 5 3 41 - 22 29
7. Реал Солт-Лейк 16 8 5 3 24 - 14 29
8. Сиэтл Саундерс 15 9 1 5 26 - 16 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси 16 8 3 5 34 - 24 27
10. Спортинг Канзас-Сити 16 8 2 6 24 - 17 26
11. Миннесота Юнайтед 16 7 5 4 25 - 20 26
12. Нэшвилл 16 6 6 4 29 - 19 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 6 6 4 29 - 27 24
14. Хьюстон Динамо 16 6 5 5 23 - 19 23

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль 16 10 2 4 30 - 28 32
2. Нью-Йорк Ред Буллз 16 9 3 4 23 - 17 30
3. Филадельфия Юнион 16 7 5 4 23 - 13 26
4. Цинциннати 15 5 6 4 21 - 26 21
5. Орландо Сити 15 5 6 4 16 - 19 21
6. Нью-Йорк Сити 16 5 3 8 18 - 21 18
7. Коламбус Кру 15 3 9 3 21 - 22 18
8. Нью-Инглэнд Революшн 16 3 5 8 24 - 33 14
9. Чикаго Файр 16 3 4 9 18 - 29 13
10. Интер Майами 16 3 3 10 12 - 28 12
11. Шарлотт 16 3 2 11 16 - 34 11
12. Атланта Юнайтед 16 2 5 9 16 - 28 11
13. Ди Си Юнайтед 16 3 2 11 14 - 36 11
14. Торонто 16 2 4 10 19 - 33 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 16 8 2 6 23 - 24 26
2. Нэшвилл 16 6 5 5 21 - 20 23
3. Лос-Анджелес 15 6 2 7 23 - 22 20
4. Даллас 16 4 7 5 20 - 21 19
5. Миннесота Юнайтед 16 6 1 9 21 - 29 19
6. Лос-Анджелес Гэлакси 16 5 4 7 20 - 25 19
7. Портленд Тимберс 16 3 7 6 24 - 31 16
8. Реал Солт-Лейк 16 3 5 8 15 - 29 14
9. Сиэтл Саундерс 16 3 2 11 18 - 26 11
10. Спортинг Канзас-Сити 16 2 5 9 16 - 35 11
11. Хьюстон Динамо 16 3 1 12 17 - 33 10
12. Ванкувер Уайткэпс 16 2 4 10 15 - 35 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 1 4 11 19 - 40 7
14. Колорадо Рэпидс 16 1 4 11 16 - 41 7
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 29 (7)
Остин Дриусси Себастьян 24 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 25 (5)
Даллас Феррейра Хесус 18 (5)
Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 20 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Спортинг Канзас-Сити Эспиноза Роджер 1 11
Клёб де Фут Монреаль Уотерман Джоэль 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 1 10
Орландо Сити Янссон Робин 1 10
Остин Даниэль Перейра 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Бругман Гастон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Чичарито получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Жудсон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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