Тур: 1. Стадион: Стэнфорд
2:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолЧичарито
29' Желтая карточкаЖудсон
31' Желтая карточкаЧичарито
0:2
42' ГолБругман Гастон
47' Желтая карточкаNiko Tsakiris
56' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
0:3
69' ГолЧичарито
73' Желтая карточкаБонд Джонатан
1:3
74' ПенальтиЭспиноса Кристиан
83' Желтая карточкаРемеди Эрик
2:3
90' ГолНатан Рафаэл
90'+6
Ход матча
12'
0:1
29'
31'
42'
0:2
47'
56'
59'
69'
0:3
73'
74'
83'
90'
2:3
26
Tonhao
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
44
Кауэлл
Кейд
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 16 побед
44 матча
40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
12 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|16 (2)
|0.5
|Эспиноса Кристиан
|7 (5)
|0.22
|Киканович Бенджамин
|5
|0.16
|Монтейру Жамиру
|4
|0.13
|Юилл Джексон
|4
|0.13
|Натан Рафаэл
|3
|0.09
|Кауэлл Кейд
|2
|0.06
|Кальво Франсиско
|2
|0.06
|Томпсон Томми
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|0
|0
|Трауко Мигель
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|17 (3)
|0.53
|Йовелич Деян
|10 (2)
|0.31
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Альварес Эфраин
|3
|0.09
|Равелсон Райан
|3
|0.09
|Коста Дуглас
|3
|0.09
|Бругман Гастон
|3
|0.09
|Васкес Виктор II
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.06
|Пуч Рикард
|2 (1)
|0.06
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Кабрал Кевин
|1
|0.03
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Кулибали Сега
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Касерес Мартин
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|9
|0
|Натан Рафаэл
|8
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Юилл Джексон
|5
|0
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Жудсон
|4
|0
|Киканович Бенджамин
|4
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Бисон Таннер
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Niko Tsakiris
|1
|0
|Oskar Aagren
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|8
|0
|Уильямс Дэррик
|7
|0
|Коста Дуглас
|3
|2
|Чичарито
|6
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дельгадо Марко
|4
|1
|Эдвардс Рахим
|5
|0
|Гаспер Чейз
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Васкес Виктор II
|4
|0
|Равелсон Райан
|4
|0
|Грандсир Самуэль
|4
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Бонд Джонатан
|2
|0
|Альварес Эфраин
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
19
9 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
14%
6
32%
1-15
1
3%
1
5%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
9
31%
1
5%
61-75
7
24%
7
37%
76-90
Пропущено
27
26
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
5
19%
3
12%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
6
22%
7
27%
61-75
4
15%
6
23%
76-90
Забито
19
34
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 18
3
16%
6
18%
1-15
5
26%
4
12%
16-30
4
21%
5
15%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
4
21%
12
35%
76-90
Пропущено
40
24
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
6
15%
6
25%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
5
13%
5
21%
31-45
8
20%
3
13%
46-60
7
18%
5
21%
61-75
9
23%
3
13%
76-90
Забито
48
53
21 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
7
15%
12
23%
1-15
6
13%
5
9%
16-30
8
17%
6
11%
31-45
5
10%
7
13%
46-60
11
23%
4
8%
61-75
11
23%
19
36%
76-90
Пропущено
67
50
29 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 25
10
15%
8
16%
1-15
9
13%
7
14%
16-30
10
15%
8
16%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
13
19%
12
24%
61-75
13
19%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Интер Майами 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Торонто - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 2:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|32
|18
|10
|4
|68 - 22
|64
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|32
|18
|5
|9
|59 - 49
|59
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|14
|8
|10
|47 - 39
|50
|4.
|Нью-Йорк Сити
|32
|14
|7
|11
|53 - 39
|49
|5.
|Цинциннати
|31
|11
|12
|8
|56 - 50
|45
|6.
|Орландо Сити
|31
|13
|6
|12
|40 - 46
|45
|7.
|Коламбус Кру
|30
|9
|15
|6
|41 - 34
|42
|8.
|Интер Майами
|31
|12
|6
|13
|41 - 52
|42
|9.
|Атланта Юнайтед
|32
|10
|10
|12
|46 - 50
|40
|10.
|Шарлотт
|31
|12
|2
|17
|38 - 48
|38
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|32
|9
|11
|12
|44 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|32
|9
|8
|15
|35 - 45
|35
|13.
|Торонто
|32
|9
|7
|16
|49 - 61
|34
|14.
|Ди Си Юнайтед
|32
|7
|6
|19
|34 - 65
|27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|4
|8
|62 - 36
|61
|2.
|Остин
|32
|16
|7
|9
|64 - 46
|55
|3.
|Даллас
|32
|13
|11
|8
|46 - 35
|50
|4.
|Нэшвилл
|32
|12
|11
|9
|50 - 39
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|13
|7
|12
|54 - 49
|46
|6.
|Портленд Тимберс
|32
|11
|13
|8
|51 - 48
|46
|7.
|Миннесота Юнайтед
|32
|13
|6
|13
|46 - 49
|45
|8.
|Реал Солт-Лейк
|32
|11
|10
|11
|39 - 43
|43
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|11
|7
|14
|38 - 55
|40
|10.
|Колорадо Рэпидс
|32
|10
|9
|13
|44 - 56
|39
|11.
|Сиэтл Саундерс
|31
|12
|3
|16
|44 - 42
|39
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|10
|7
|15
|40 - 52
|37
|13.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|6
|17
|40 - 52
|33
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|7
|10
|15
|48 - 67
|31
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|16
|11
|5
|0
|45 - 9
|38
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|9
|4
|3
|35 - 18
|31
|3.
|Интер Майами
|15
|9
|3
|3
|29 - 24
|30
|4.
|Атланта Юнайтед
|16
|8
|5
|3
|30 - 22
|29
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|Шарлотт
|15
|9
|0
|6
|22 - 14
|27
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|8.
|Цинциннати
|16
|6
|6
|4
|35 - 24
|24
|9.
|Орландо Сити
|16
|8
|0
|8
|24 - 27
|24
|10.
|Коламбус Кру
|15
|6
|6
|3
|20 - 12
|24
|11.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|12.
|Чикаго Файр
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|5
|5
|6
|24 - 22
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|13
|2
|1
|39 - 14
|41
|2.
|Колорадо Рэпидс
|16
|9
|5
|2
|28 - 15
|32
|3.
|Даллас
|16
|9
|4
|3
|26 - 14
|31
|4.
|Портленд Тимберс
|16
|8
|6
|2
|27 - 17
|30
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|9
|3
|4
|23 - 20
|30
|6.
|Остин
|16
|8
|5
|3
|41 - 22
|29
|7.
|Реал Солт-Лейк
|16
|8
|5
|3
|24 - 14
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|15
|9
|1
|5
|26 - 16
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|8
|3
|5
|34 - 24
|27
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|8
|2
|6
|24 - 17
|26
|11.
|Миннесота Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|25 - 20
|26
|12.
|Нэшвилл
|16
|6
|6
|4
|29 - 19
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|14.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|5
|5
|23 - 19
|23
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|10
|2
|4
|30 - 28
|32
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|9
|3
|4
|23 - 17
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|16
|7
|5
|4
|23 - 13
|26
|4.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|21 - 26
|21
|5.
|Орландо Сити
|15
|5
|6
|4
|16 - 19
|21
|6.
|Нью-Йорк Сити
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|Коламбус Кру
|15
|3
|9
|3
|21 - 22
|18
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|16
|3
|5
|8
|24 - 33
|14
|9.
|Чикаго Файр
|16
|3
|4
|9
|18 - 29
|13
|10.
|Интер Майами
|16
|3
|3
|10
|12 - 28
|12
|11.
|Шарлотт
|16
|3
|2
|11
|16 - 34
|11
|12.
|Атланта Юнайтед
|16
|2
|5
|9
|16 - 28
|11
|13.
|Ди Си Юнайтед
|16
|3
|2
|11
|14 - 36
|11
|14.
|Торонто
|16
|2
|4
|10
|19 - 33
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|16
|8
|2
|6
|23 - 24
|26
|2.
|Нэшвилл
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|Лос-Анджелес
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|4.
|Даллас
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|19
|5.
|Миннесота Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 29
|19
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|5
|4
|7
|20 - 25
|19
|7.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|24 - 31
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|16
|3
|5
|8
|15 - 29
|14
|9.
|Сиэтл Саундерс
|16
|3
|2
|11
|18 - 26
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|2
|5
|9
|16 - 35
|11
|11.
|Хьюстон Динамо
|16
|3
|1
|12
|17 - 33
|10
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|16
|2
|4
|10
|15 - 35
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|1
|4
|11
|19 - 40
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|16
|1
|4
|11
|16 - 41
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|29 (7)
|Остин
|Дриусси Себастьян
|24 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|25 (5)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|18 (5)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|20 (2)
|Спортинг Канзас-Сити
|Эспиноза Роджер
|1 11
|Клёб де Фут Монреаль
|Уотерман Джоэль
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|1 10
|Орландо Сити
|Янссон Робин
|1 10
|Остин
|Даниэль Перейра
|2 8