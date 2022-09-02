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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Арис Лимассол
2:0
Первый тайм: 38'
Олимпиакос Никосия
0'
13' Желтая карточка
Картащян Артур
1:0
23' Гол
Бенгтссон Лео
27' Желтая карточка
Сёке Юлиус
2:0
30' Гол
Сёке Юлиус

Ход матча

13'
 
Картащян Артур
23'
Бенгтссон Лео
1:0
27'
Сёке Юлиус
 
30'
Сёке Юлиус
2:0
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.80
3.40
4.70
Все Коэффициенты
Арис Лимассол
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Арис Лимассол
Олимпиакос Никосия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:2
ВД
0:2
ВД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:0
К
1:3
К
1:0
ВД
4:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маямбела Михлали 1 0.5
Бенгтссон Лео 1 0.5
Warren Shavy 1 0.5
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дезир Жонель 1 0.5

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картащян Артур 2 0
Нани II 1 0
Янну Томас 1 0
Мучтарис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2
Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
9. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Олимпиакос Никосия 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
5. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
6. АЕЛ Лимаcсол 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Омония 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Пафос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Докса Катокопия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анортосис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Олимпиакос Никосия 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кармиотисса 0 0 0 0 0 - 0 0
6. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. АЕК Ларнака 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Лимассол 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Эносис 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Олимпиакос Никосия 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Картащян Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.80
3.40
4.70
Все Коэффициенты
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