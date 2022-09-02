2:0
Первый тайм: 38'
0'
13' Желтая карточкаКартащян Артур
1:0
23' ГолБенгтссон Лео
27' Желтая карточкаСёке Юлиус
2:0
30' ГолСёке Юлиус
Ход матча
13'
23'
1:0
27'
30'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
97 Ivan Pankov
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Adam Kovac
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Paco Puertas
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Арис Лимассол
Олимпиакос Никосия
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маямбела Михлали
|1
|0.5
|Бенгтссон Лео
|1
|0.5
|Warren Shavy
|1
|0.5
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дезир Жонель
|1
|0.5
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картащян Артур
|2
|0
|Нани II
|1
|0
|Янну Томас
|1
|0
|Мучтарис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2
Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Докса Катокопия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анортосис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кармиотисса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|АЕК Ларнака
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Лимассол
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Эносис
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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