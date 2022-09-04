0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаVittorio Continella
13' Желтая карточкаМейра Марсиу
14' Желтая карточкаВукчевич Стефан
42' Желтая карточкаЗдравковски Давор
49' Желтая карточкаТшибола Аарон
55' Желтая карточкаAndreas Christofi
0:1
73' ГолРушиас Онисифорос
79' Желтая карточкаDemetris Mavroudis
82' Желтая карточкаМиральяс Кевин
90' Желтая карточкаЭхманн Марко
90'+9
Ход матча
13'
14'
49'
73'
82'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Silas
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Эносис
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|1
|0.5
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Здравковски Давор
|2
|0
|Миральяс Кевин
|1
|0
|Тшибола Аарон
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vittorio Continella
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christofi
|2
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Вукчевич Стефан
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0
Эносис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1 Эносис - Неа Саламина 1:0 Эносис - Эрмис Арадиппу 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|АПОЭЛ
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Анортосис
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АПОЭЛ
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Анортосис
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|АПОЭЛ
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров