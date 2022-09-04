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Кипр: Первый дивизион

2022-2023
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Конец матча
Эносис
0'
11' Желтая карточка
Vittorio Continella
13' Желтая карточка
Мейра Марсиу
14' Желтая карточка
Вукчевич Стефан
42' Желтая карточка
Здравковски Давор
49' Желтая карточка
Тшибола Аарон
55' Желтая карточка
Andreas Christofi
0:1
73' Гол
Рушиас Онисифорос
79' Желтая карточка
Demetris Mavroudis
82' Желтая карточка
Миральяс Кевин
90' Желтая карточка
Эхманн Марко
90'+9
АЕЛ Лимаcсол
Эносис

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Эносис

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
4:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 1 0.5

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Здравковски Давор 2 0
Миральяс Кевин 1 0
Тшибола Аарон 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vittorio Continella 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christofi 2 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Вукчевич Стефан 1 0
Эхманн Марко 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Fotis Kotsonis 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0
Эносис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2
Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Omonia 29 Maiou - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2 АСИЛ Лыси - Эносис 2:1 Эносис - Неа Саламина 1:0 Эносис - Эрмис Арадиппу 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. АПОЭЛ 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Анортосис 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Докса Катокопия 2 0 1 1 0 - 1 1
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
7. АПОЭЛ 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Анортосис 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
3. АПОЭЛ 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
12. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Здравковски Давор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Вукчевич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Marcio Meira получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Vittorio Continella получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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