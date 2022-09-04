0'
4' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
10' Желтая карточкаКаро Андреас
14' Желтая карточкаДалсью
16' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
0:1
33' ГолМаркиньос XXIII
66' Желтая карточкаВилер Христос
76' Желтая карточкаВарда Амр
89' Желтая карточкаРадонич Деян
90' Желтая карточкаШебаке Иссам
0:2
90' ГолБлум Данни
90'+8
Ход матча
10'
14'
16'
33'
0:1
62'
66'
76'
89'
90'
90'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
Анортосис
АПОЭЛ
28 матчей
64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
64.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
11 побед 17 ничьих 0 побед
35 матчей
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы
63 матча
28.6%
30.2%
41.2%
18 побед 19 ничьих 26 побед
Первый тайм
23.8%
60.3%
15.9%
15 побед 38 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.5%
47.6%
34.9%
11 побед 30 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|2
|1
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сушич Матео
|1
|0.5
|Блум Данни
|1
|0.5
|Маркиньос XXIII
|1
|0.5
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0
Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|АПОЭЛ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Анортосис
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|13.
|Кармиотисса
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Акритас Хлоракас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|АПОЭЛ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Неа Саламина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эносис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Анортосис
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Неа Саламина
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Докса Катокопия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Акритас Хлоракас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арис Лимассол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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