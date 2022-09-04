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Кипр: Первый дивизион

2022-2023
Анортосис
0:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
4' Желтая карточка
Панчеон Джейсон
10' Желтая карточка
Каро Андреас
14' Желтая карточка
Далсью
16' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
0:1
33' Гол
Маркиньос XXIII
66' Желтая карточка
Вилер Христос
76' Желтая карточка
Варда Амр
89' Желтая карточка
Радонич Деян
90' Желтая карточка
Шебаке Иссам
0:2
90' Гол
Блум Данни
90'+8
Анортосис
АПОЭЛ

История личных встреч

Анортосис
АПОЭЛ

28 матчей

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.6%
64.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
11 побед 17 ничьих 0 побед

35 матчей

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 22 победы

63 матча

28.6%
30.2%
41.2%
18 побед 19 ничьих 26 побед

Первый тайм

23.8%
60.3%
15.9%
15 побед 38 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.5%
47.6%
34.9%
11 побед 30 ничьих 22 победы

История матчей

ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 2 1
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сушич Матео 1 0.5
Блум Данни 1 0.5
Маркиньос XXIII 1 0.5

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панчеон Джейсон 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Радонич Деян 1 0
Варда Амр 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 0
Креспо Хосе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Маркиньос XXIII 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0
Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. АПОЭЛ 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Анортосис 2 1 0 1 2 - 3 3
10. АЕК Ларнака 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Докса Катокопия 2 0 1 1 0 - 1 1
12. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Кармиотисса 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Пафос 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Акритас Хлоракас 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Омония 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЕК Ларнака 1 0 1 0 0 - 0 1
7. АПОЭЛ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Неа Саламина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эносис 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Кармиотисса 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Анортосис 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Неа Саламина 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эносис 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Докса Катокопия 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Пафос 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Акритас Хлоракас 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арис Лимассол 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕЛ Лимаcсол 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Омония 1 0 0 1 0 - 1 0
12. АЕК Ларнака 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Кармиотисса 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 1 0 0 1 0 - 5 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Маркиньос XXIII бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Маркиньос XXIII получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Далсью получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Каро Андреас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Панчеон Джейсон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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