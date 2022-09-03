Стадион: Юесиушан
2:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолWenjie Song
2:0
31' ГолWenjie Song
74' Желтая карточкаJiaqi Han
75' Желтая карточкаWeijun Xie
82' Желтая карточкаTixiang Li
85' Желтая карточкаYan Shi
90' Желтая карточкаМерида Фран
90' Желтая карточкаFeiya Chang
90'+6
Ход матча
23'
1:0
31'
2:0
46'
58'
58'
69'
74'
75'
75'
80'
82'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
26
Jiamin
Xu
27
Wei
Zhang
I
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
35 Jiajun LiaoЗащитник
-
13 An NingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Yongjia LiПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Bo JinЗащитник
-
21 Feiya ChangЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
15 Peng WangНападающий
-
11 Chugui YeНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
-
23 Yuchen Zhou
-
40 Yang Yang
-
-
41 Junjie Wu
-
39 Yuliang Su
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
27 Wei Zhang IЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
-
37 Xuelong Sun
-
32 Yuanjie Su
-
17 Zheng Zhou
-
23 Yumiao Qian
-
40 Yan Shi
-
24 Taoyu Piao
-
11 Weijun Xie
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Тянцзинь Тэда
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wenjie Song
|2
|0.13
|Tixiang Li
|1
|0.06
|Hong Gui
|1
|0.06
|Zhizhao Chen
|1
|0.06
|Jihong Jiang
|1
|0.06
|Chun Lok Than
|1
|0.06
|Gong Zhang
|1
|0.06
|Chengru Wu
|1
|0.06
|Гильерме Маркес
|0
|0
|Мяо Тан
|0
|0
|Yang Yang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.31
|Weijun Xie
|3
|0.19
|Берич Роберт
|2
|0.13
|Tong Zhou
|2
|0.13
|Фарлей Роса
|1
|0.06
|Мерида Фран
|1
|0.06
|Yuanjie Su
|1
|0.06
|Yan Shi
|1
|0.06
|Радонич Деян
|1
|0.06
|Qiuming Wang
|1
|0.06
|Eder Lima II
|1
|0.06
|Yingjie Zhao
|1
|0.06
|Taoyu Piao
|1
|0.06
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gong Zhang
|4
|0
|Zhizhao Chen
|3
|0
|Jown Cardona
|3
|0
|Peng Wang
|2
|0
|Jiaqi Han
|2
|0
|Yuncheng Fu
|2
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Tixiang Li
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Chun Lok Than
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Jiajun Liao
|1
|0
|Junjie Wu
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Yan Shi
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Мерида Фран
|1
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Jiarun Gao
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Zhenghao Wang
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Пропущено
23
13
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
5
38%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
7
33%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
5
24%
76-90
Пропущено
38
21
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
6
16%
2
10%
1-15
8
21%
6
29%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
8
21%
4
19%
46-60
5
13%
5
24%
61-75
4
11%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|15
|14
|1
|0
|51 - 9
|43
|2.
|Шаньдун Тайшань
|16
|13
|0
|3
|34 - 12
|39
|3.
|Хэнань Цзянье
|15
|9
|3
|3
|30 - 16
|30
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|15
|8
|5
|2
|22 - 14
|29
|5.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|15
|7
|5
|3
|22 - 15
|26
|8.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|9.
|Бэйцзин Гоань
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|10.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|11.
|Тянцзинь Тэда
|16
|5
|4
|7
|21 - 21
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|16
|3
|1
|12
|11 - 26
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|15
|1
|0
|14
|9 - 44
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|16
|1
|0
|15
|9 - 39
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Хэнань Цзянье
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|5
|1
|1
|12 - 1
|16
|7.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Бэйцзин Гоань
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|9
|1
|0
|8
|6 - 24
|3
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|1
|0
|7
|4 - 18
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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