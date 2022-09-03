Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

88' Yuanjie Su выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фарлей Роса пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

86' Матч возобновлен

86' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Yan Shi получил желтую карточку от судьи

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Tixiang Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Yongjia Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Yongjia Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Ох, нехорошо это выглядит. Гильерме Маркес получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Гильерме Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Мерида Фран не смог попасть в створ ударом издали

77' Yue Song выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Gong Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Yongjia Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Судье надоело, что Jiaqi Han тянет время и он наказал его горчичником

73' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. An Ning получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' An Ning на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Weijun Xie пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

66' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' An Ning выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Гильерме Маркес бьет со штрафного в створ, но Jiamin Xu держит все под контролем

64' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Гильерме Маркес получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Гильерме Маркес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Gong Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Gong Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Jiajun Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Мерида Фран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.