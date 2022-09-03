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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
2:0
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
23' Гол
Wenjie Song
2:0
31' Гол
Wenjie Song
74' Желтая карточка
Jiaqi Han
75' Желтая карточка
Weijun Xie
82' Желтая карточка
Tixiang Li
85' Желтая карточка
Yan Shi
90' Желтая карточка
Мерида Фран
90' Желтая карточка
Feiya Chang
90'+6

Ход матча

23'
Wenjie Song
1:0
31'
Wenjie Song
(Tixiang Li)
2:0
46'
 
Weijun Xie
Tong Zhou
58'
 
Фарлей Роса
Ба Дунь
58'
 
Yan Shi
Yinong Tian
69'
Chugui Ye
Wenjie Song
 
74'
Jiaqi Han
 
75'
Feiya Chang
An Ning
 
75'
 
Weijun Xie
75'
 
Yuanjie Su
Wei Zhang I
80'
Peng Wang
Yongjia Li
 
80'
Hong Gui
Гильерме Маркес
 
82'
Tixiang Li
 
85'
 
Yan Shi
90'
 
Мерида Фран
90'
Feiya Chang
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
19
Jihong
Jiang
35
Jiajun
Liao
13
An
Ning
4
Gong
Zhang
12
Гильерме
Маркес
38
Yongjia
Li
10
Tixiang
Li
29
Wenjie
Song
26
Jiamin
Xu
27
Wei
Zhang
I
6
Jiarun
Gao
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
29
Ба
Дунь
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
7
Tong
Zhou
9
Берич
Роберт
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Тянцзинь Тэда

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
4:3
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wenjie Song 2 0.13
Tixiang Li 1 0.06
Hong Gui 1 0.06
Zhizhao Chen 1 0.06
Jihong Jiang 1 0.06
Chun Lok Than 1 0.06
Gong Zhang 1 0.06
Chengru Wu 1 0.06
Гильерме Маркес 0 0
Мяо Тан 0 0
Yang Yang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.31
Weijun Xie 3 0.19
Берич Роберт 2 0.13
Tong Zhou 2 0.13
Фарлей Роса 1 0.06
Мерида Фран 1 0.06
Yuanjie Su 1 0.06
Yan Shi 1 0.06
Радонич Деян 1 0.06
Qiuming Wang 1 0.06
Eder Lima II 1 0.06
Yingjie Zhao 1 0.06
Taoyu Piao 1 0.06
Yinong Tian 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gong Zhang 4 0
Zhizhao Chen 3 0
Jown Cardona 3 0
Peng Wang 2 0
Jiaqi Han 2 0
Yuncheng Fu 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Tixiang Li 1 0
Feiya Chang 1 0
Chun Lok Than 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Jiajun Liao 1 0
Junjie Wu 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 4 0
Jiamin Xu 2 0
Yinong Tian 2 0
Yan Shi 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Мерида Фран 1 0
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Ба Дунь 1 0
Jiarun Gao 1 0
Weijun Xie 1 0
Zhenghao Wang 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Пропущено

23
13
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
17%
2
15%
1-15
4
17%
5
38%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
3
13%
3
23%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 4
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
7
33%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Пропущено

38
21
21 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
6
16%
2
10%
1-15
8
21%
6
29%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
8
21%
4
19%
46-60
5
13%
5
24%
61-75
4
11%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Гуанчжоу Фули 2:0 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 15 14 1 0 51 - 9 43
2. Шаньдун Тайшань 16 13 0 3 34 - 12 39
3. Хэнань Цзянье 15 9 3 3 30 - 16 30
4. Шанхай Шеньхуа 15 8 5 2 22 - 14 29
5. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
6. Чжэцзян Профессионал 15 7 5 3 23 - 11 26
7. Мэйчжоу Хакка 15 7 5 3 22 - 15 26
8. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
9. Бэйцзин Гоань 15 6 4 5 21 - 22 22
10. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
11. Тянцзинь Тэда 16 5 4 7 21 - 21 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 16 3 1 12 11 - 26 10
17. Хэбей Форчун 15 1 0 14 9 - 44 3
18. Гуанчжоу Фули 16 1 0 15 9 - 39 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Хэнань Цзянье 9 6 1 2 22 - 12 19
3. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
5. Мэйчжоу Хакка 9 5 2 2 18 - 12 17
6. Чжэцзян Профессионал 7 5 1 1 12 - 1 16
7. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
9. Бэйцзин Гоань 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 9 1 0 8 6 - 24 3
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 11 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
8. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 12 - 13 11
10. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 8 1 0 7 4 - 18 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 14 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Желтая карточка
    95'
    Feiya Chang получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Назначен штрафной. Пострадал Фарлей Роса, его свалил Feiya Chang.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 94'
    Yuncheng Fu из команды Гуанчжоу Фули перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Джианг Джихон успешно блокирует удар.
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    • 93'
      Yuanjie Su нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 92'
      Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      92'
      Yan Shi из команды Тянцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Jiajun Liao ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      91'
      Мерида Фран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      91'
      Безумный фол. Мерида Фран грубо играет против соперника. Пострадал Peng Wang
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 38%, Тянцзинь Тэда: 62%.
    • 89'
      Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 2:0 Тянцзинь Тэда онлайн

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