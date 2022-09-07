Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

88' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Лион

87' Ле Бри Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

87' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Брэдли Баркола выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Оооо... вот это был удар! Тальяфико Николас должен был забить с этой позиции.

84' Тальяфико Николас нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

84' Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Удар от ворот произведет Лорьян

81' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Брэдли Баркола задерживает мяч рукой

79' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Тете уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

73' Ляказетт Александр из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

72' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Токо-Экамби Карл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Матч остановлен

65' Хорошую попытку сделал Дембеле Мусса II . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Лион

63' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

63' Калюлю Гедеон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

62' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Мало Густо ослабляет давление, выбив мяч.

59' Мало Густо из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Хорошую попытку сделал Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Удар от ворот произведет Лион

53' Удар от ворот произведет Лион

53' Оооо... вот это был удар! Моффи Теремас должен был забить с этой позиции.

52' Моффи Теремас не смог попасть в створ ударом издали

52' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Уттара Данго забивает с правой ноги!

49' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Дембеле Мусса II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.

48' Тете оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Толиссо Корентен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Johann Lepenant уходит с поля и его заменяет Толиссо Корентен