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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Лорьян
3:1
Конец матча
Лион
0'
1:0
6' Гол
Ле Фе Энцо
23' Желтая карточка
Мендес Тьяго
1:1
28' Гол
Ляказетт Александр
2:1
33' Гол
Моффи Теремас
43' Желтая карточка
Диарра Стефан
3:1
49' Гол
Уттара Данго
55' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
84' Желтая карточка
Дембеле Мусса
90'+5

Ход матча

6'
Ле Фе Энцо
1:0
23'
 
Мендес Тьяго
28'
1:1
Ляказетт Александр
(Тете)
33'
Моффи Теремас
(Уттара Данго)
2:1
43'
Диарра Стефан
 
46'
 
Толиссо Корентен
Лепнан Йоанн
46'
 
Дембеле Мусса
Февр Ромен
46'
 
Да Сильва Дамьен
Мендес Тьяго
49'
Уттара Данго
(Калюлю Гедеон)
3:1
55'
 
Да Сильва Дамьен
66'
Ле Бри Тео
Диарра Стефан
 
75'
 
Шерки Райан
Токо-Экамби Карл
75'
 
Баркола Бредли
Тете
84'
 
Дембеле Мусса
90'
Коне Ибраима
Моффи Теремас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Лорьян 2.5% (3)
X 9.2% (11)
Лион 88.2% (105)
0
выиграет Лион, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
6
Абергель
Лоран
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
13
Моффи
Теремас
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
24
Лепнан
Йоанн
15
Февр
Ромен
11
Тете
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
Лорьян
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Лорьян
Лион

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
2:4
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 5 (1) 0.83
Уттара Данго 2 0.33
Ле Фе Энцо 1 0.17
Лорьенте Арман 1 0.17
Коне Ибраима 1 (1) 0.17
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.67
Ляказетт Александр 4 (1) 0.67
Токо-Экамби Карл 3 0.5
Дембеле Мусса II 2 0.33
Тальяфико Николас 1 0.17
Люкеба Кастелло 1 0.17
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Гофф Венсан 1 0
Абергель Лоран 1 0
Калюлю Гедеон 1 0
Диарра Стефан 1 0
Коне Ибраима 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Уттара Данго 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Какере Максанс 1 0
Гюсто Мало 1 0
Тете 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1
Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Монако Заявка 6 2 2 2 8 - 11 8
11. Труа Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
12. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
15. Ницца Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Лорьян Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
9. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • 93'
    Да Сильва Дамьен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 93'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Лорьян: 40%, Лион: 60%.
    • 47'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Лорьян, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 46'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лион пытается что-то создать.
    • 45'
      Мендес Тьяго выиграл воздушное противоборство у Моффи Теремас.
    • Фол, нарушение
      45'
      Мендес Тьяго наказан за толчок Лапорт Жульен
    • Угловой
      45'
      Февр Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      43'
      Диарра Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Диарра Стефан из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 43'
      Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Лион пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 43'
      Калюлю Гедеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Мендес Тьяго наказан за толчок Лапорт Жульен
    • Угловой
      42'
      Февр Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Лион начинает контратаку
    • 41'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Лорьян: 40%, Лион: 60%.
    • 40'
      Лорьян начинает контратаку
    • 39'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Лион пытается что-то создать.
    • 39'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 39'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Диарра Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Уттара Данго из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Тальяфико Николас выиграл воздушное противоборство у Диарра Стефан.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ле Гофф Венсан
    • 35'
      Контроль мяча: Лорьян: 40%, Лион: 60%.
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Уттара Данго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Моффи Теремас забивает с левой ноги!
    • 32'
      Мендес Тьяго ошибается в защите.
    • 32'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Лопеш Антони ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      32'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Мендес Тьяго из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Лорьян: 30%, Лион: 70%.
    • 30'
      Лорьян начинает контратаку
    • 30'
      Лион пытается что-то создать.
    • 30'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Февр Ромен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • 29'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Лион пытается что-то создать.
    • 28'
      Тете сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с левой ноги!
    • 27'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Мало Густо сделал ключевой пас для гола!
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Тальби Монтассар нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Johann Lepenant из команды Лион поставил подножку. Пострадал Калюлю Гедеон
    • 26'
      Лорьян начинает контратаку
    • 26'
      Лион пытается что-то создать.
    • 25'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Лорьян: 35%, Лион: 65%.
    • 25'
      Ле Фе Энцо бьет со штрафного в створ, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • Желтая карточка
      23'
      Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      23'
      Мендес Тьяго наказан за толчок Моффи Теремас
    • 23'
      Лорьян начинает контратаку
    • 23'
      Лион пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 22'
      Диарра Стефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 21'
      Мвого Ивон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Ляказетт Александр из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Кастелло Лукеба из команды Лион поставил подножку. Пострадал Моффи Теремас
    • 20'
      Лорьян начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: Лорьян: 35%, Лион: 65%.
    • 20'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Лион контролирует мяч.
    • 19'
      Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
    • 19'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Лион пытается что-то создать.
    • 18'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Лапорт Жульен из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
    • 15'
      Контроль мяча: Лорьян: 35%, Лион: 65%.
    • 15'
      Инносент Бонке из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Уттара Данго выиграл воздушное противоборство у Мендес Тьяго.
    • 14'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      О, нет. Из многообещающей позиции Моффи Теремас из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 12'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лорьян начинает контратаку
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 11'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 10'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Лорьян: 35%, Лион: 65%.
    • 10'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      10'
      Моффи Теремас наказан за толчок Лопеш Антони
    • 9'
      Абергель Лоран из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Лион поставил подножку. Пострадал Диарра Стефан
    • 8'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Отличный гол забил Ле Фе Энцо
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Ле Фе Энцо правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 5'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Лорьян: 30%, Лион: 70%.
    • 5'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Тете из команды Лион поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 4'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Диарра Стефан пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 1'
      Абергель Лоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лорьян 2.5% (3)
    X 9.2% (11)
    Лион 88.2% (105)
    0
    выиграет Лион, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Лорьян 3:1 Лион

    Исход игры
    Лорьян
    2.5% (3)
    Ничья
    9.2% (11)
    Лион
    88.2% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    46.2% (55)
    0:2 Лион
    14.3% (17)
    0:1 Лион
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    1:3 Лион
    5% (6)
    2:3 Лион
    2.5% (3)
    2:1 Лорьян
    1.7% (2)
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