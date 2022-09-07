Стадион: Стад де Мустуар
0'
1:0
6' ГолЛе Фе Энцо
23' Желтая карточкаМендес Тьяго
1:1
28' ГолЛяказетт Александр
2:1
33' ГолМоффи Теремас
43' Желтая карточкаДиарра Стефан
3:1
49' ГолУттара Данго
55' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
84' Желтая карточкаДембеле Мусса
90'+5
Ход матча
6'
1:0
23'
28'
1:1
33'
2:1
43'
49'
3:1
55'
75'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
38
Мвого
Ивон
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
15
Февр
Ромен
11
Тете
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Regis Le Bris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
11 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лорьян
Лион
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
24%
24%
52%
6 побед 6 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|5 (1)
|0.83
|Уттара Данго
|2
|0.33
|Ле Фе Энцо
|1
|0.17
|Лорьенте Арман
|1
|0.17
|Коне Ибраима
|1 (1)
|0.17
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|0.67
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|0.67
|Токо-Экамби Карл
|3
|0.5
|Дембеле Мусса II
|2
|0.33
|Тальяфико Николас
|1
|0.17
|Люкеба Кастелло
|1
|0.17
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Калюлю Гедеон
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Коне Ибраима
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Тете
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
20%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2 ПСЖ - Лорьян 5:1 Лорьян - Страсбург 0:0
Лион
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1
Лион - Аяччо 2:1 Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|12.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Лорьян
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|9.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Лорьян 3:1 Лион
Исход игры
Лорьян
2.5% (3)
Ничья
9.2% (11)
Лион
88.2% (105)
Тотал 2.5
Больше
61.06% (69)
Меньше
38.94% (44)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:2 Лион
46.2% (55)
0:2 Лион
14.3% (17)
0:1 Лион
14.3% (17)
1:1 Ничья
7.6% (9)
1:3 Лион
5% (6)
2:3 Лион
2.5% (3)
2:1 Лорьян
1.7% (2)
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