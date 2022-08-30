Хубулов зацепился за мяч в штрафной соперника, переиграл Маслова и с нулевого угла пробил по воротам - снаряд угодил в каркас ворот и ушел за пределы поля.

Пруцев исполняет перспективную диагональ к чужой штрафной площади, но там Игнатов в очередной раз оказывается в положении "вне игры".

Хубулову нужна помощь врачей после фола со стороны одного из спартаковцев, врачи "Крыльев" на поле.

Через 2 недели в матче второго тура "Спартак" сыграет в гостях с "Факелом", а "Крылья" дома будут принимать "Зенит." "Спартак" и "Зенит" сыграют в третьем туре 28 сентября, а уже в ближайшие выходные два российских гранда сыграют между собой в РПЛ.

Удается "Спартаку" быстрая атака, Зобнин получил мяч на левом краю штрафной и сам завершил усилия партнеров, но Овсянников свои ворота спас.

Денисов получил мяч от Пруцева на правом фланге и исполнил прострел в штрафную, но пробить по своим воротам в этой ситуации самарцы не позволили.

Барач после навеса Соколова со штрафного переиграл в воздухе Соболева, однако пробил головой над перекладиной ворот Максименко.

Хороший стремительный выход из обороны удается гостям, Липовой получает мяч на входе в штрафную от Соколова и пробивает с левой с 14 метров - снаряд цепляет ногу Рыбуса и проходит рядом со штангой!

Угловой в исполнении "Крыльев" получился не самым удачным, Соколов не смог поднять мяч на нужную высоту.

Ошибкой самарцев на своей половине едва не воспользовался Литвинов, но дальний удар Руслана цели не достиг.

Вместо Владислава Шитова и Артёма Соколова на поле появляются Максим Глушенков и Дени Якуба.

Солдатенков фолит против Литвинова на своей половине поля, Промес подходит к мячу, однако позиция явно не ударная.

Промес со штрафного направил мяч в гущу игроков, от Гапонова снаряд отскакивает во вратарскую, где его забирает Овсянников.

Солдатенков исполняет диагональный перевод на правый фланг на Бейла, но голландец оказался в существенном офсайде.

Спартаковцы в ответ атакуют через центр, метров с 30 атаку завершает Умяров - мяч проходит левее створа.

Соколов получает мяч в штрафной после рикошета от одного из защитников и с правого края простреливает во вратарскую, однако Зотов на дальнюю штангу не успевает.

Теперь Шитов с левого фланга исполняет передачу в чужую штрафную, но там никто не помешал Чернову.

Хубулову достается в единоборстве с Умяровым, в котором Сергей Иванов нарушения не фиксирует, Владимир не сразу поднялся на ноги.

Маслов со своей половины исполняет перспективный заброс к чужой штрафной площади на Соболева, однако Овсянников выходит за пределы своих владений и чётко играет головой.

Зотов пытается прострелить с левого края штрафной, однако мяч после пары рикошетов отскакивает во вратарскую и достается Максименко.

Куинси Промес выходит на поле вместо Павла Мелёшина, Даниил Хлусевич меняет Николая Рассказова, а Руслан Литвинов в игре вместо Наиля Умярова.

Час игры позади в стартовом матче Пути РПЛ, пока "Спартак" ведет дело к победе, пусть по счёту всё пока не так однозначно.

Игнатов после передачи из глубины оказался первым на мяче на линии штрафной, но пробил выше цели, плюс у Михаила зафиксировали довольно спорный офсайд.

Хлусевич грубовато атаковал на фланге Зотова, еще одна желтая карточка в сегодняшнем матче.

Второй тайм начался! У гостей Матео Барач появляется на поле вместо Юрия Горшкова.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАВЕЛ МЕЛЁШИН! С отбора Игнатова началась атака "Спартака", Соболев покатил на правый край штрафной на Денисова, тот прострелил вдоль ворот, а Мелёшин в касание поразил левый нижний угол!

Незамедлительно самарцы отвечают, удар Соколова получился неточным, плюс в ходе этой атаки у гостей случился офсайд.

Шитов с правого края штрафной с левой ноги попытался обвести Максименко, однако попасть в створ Владиславу не удалось.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Затяжная позиционная атака "Спартака" завершается пушечным выстрелом Игнатова слёта с 18 метров - мяч прошел в сантиметрах от штанги!

45' Активнее "Спартак" проводит компенсированные минуты, "Крылья" же согласны на ничью по итогам первого тайма.

45' 3 минуты добавлено к основному времени первого тайма.

44' Ответная атака "Крыльев" завершается ударом Бейла из-за пределов штрафной - небольшой рикошет Максименко не смутил, на месте голкипер "Спартака".

43' Рассказов вошел в штрафную гостей и пробил с левой в защитника, дальше Денисов откатывает мяч под удар Пруцеву, который с 23 метров стреляет левее цели.

42' Со штрафного Соколов исполнил подачу в направлении Евгеньева, однако борьба на втором этаже всё-таки осталась за игроками "Спартака".

41' Рыбус получает желтую карточку за грубый фол против Шитова на фланге.

39' После навеса Рыбуса с углового мяч отскакивает к линии штрафной на ногу Умярову, Наиль пробивает в касание, но на линии вратарской голову подставляет Солдатенков.

38' Заброс Рассказова в чужую штрафную получился не самым акцентированным, но Евгеньев в довольно безобидно ситуации выбил мяч на угловой.

37' Денисов приблизился к штрафной соперника, подготовил почву для удара с левой, однако мяч с ноги свалился и прошел сильно мимо.

35' Умяров неудачно рухнул на газон в центральном круге после единоборства с Шитовым, врачи "Спартака" появляются на поле.

34' Мелёшин достает мяч на левом фланге атаки, однако попытка прокинуть снаряд мимо Бейла привела к потере.

33' Неудачным получился угловой в исполнении самарцев, а неудачно сыгравший на подборе Зотов был вынужден ценой карточки останавливать Игнатова.

32' Быстрая атака через правый фланг после спартаковской потери удается гостям, Бейл подает в направлении Зотова, но Рассказов головой смахивает мяч на угловой.

31' Рыбус с углового исполняет невысокий навес на ближнюю штангу, оборона "Крыльев" довольно легко разряжает обстановку.

30' Рассказов неплохо отборолся на правом фланге атаки и прострелил мимо Зотова в штрафную, а Солдатенков организовал угловой у своих ворот.

29' Бейл на правом фланге обыгрался с подключившимся Гапоновым и покатил в штрафную в направлении Шитова, которого красно-белые сумели опередить.

27' Впервые за довольно долгое время самарцы забрали мяч под свой контроль, однако спартаковский прессинг вынуждает волжан доводить снаряд даже до Овсянникова.

25' Сейчас, правда, излишняя заряженность Соболева приводит к нарушению правил в атаке против Бейла.

24' Не сказался на настрое "Спартака" нереализованный пенальти, с удвоенной энергией красно-белые лезут вперед.

22' Рассказов простреливает с правого фланга, мяч после рикошета отскакивает к дуге штрафной площади, откуда Пруцев стреляет в касание - Овсянников вытаскивает снаряд из дальнего угла.

21' Мелёшин получил мяч в штрафной после прострела с правого фланга, однако точного и акцентированного удара у спартаковского юниора не получилось.

20' А вот в прошлом сезоне в матчах чемпионата против самарцев Соболев из трех своих мячей два забил с пенальти, сегодня же Александр упускает свой шанс.

19' Не забивает пенальти Соболев! Форвард "Спартака" с "точки" пробивает низом в правый от себя угол, но Овсянников отбивает мяч, который попадает в перекладину и отскакивает обратно к Богдану!

18' Всё-таки после просмотра видео Сергей Иванов оставляет свое первоначальное решение в силе, пенальти быть!

17' Идет проверка ВАР, внимательно видеоассистенты рассматривают эпизод с падением Игнатова. В итоге Сергея Иванова лично приглашают к монитору.

16' Пенальти в ворота "Крыльев"! Игнатов после заброса Пруцева ворвался в штрафную, ушел от опеки Гапонова и оказался на газоне после контакта с Овсянниковым на углу вратарской!

15' После подачи с углового Чернов на дальней штанге выиграл верховую борьбу, однако пробил с пяти метров выше перекладины.

14' Игнатов получает мяч на левом краю штрафной от Рыбуса, обыгрывает Гапонова и крутит в дальний угол - Овсянников отбивает снаряд на угловой!

13' Пруцев с левого полуфланга исполняет бесхитростный заброс в чужую штрафную, легко Евгеньев опережает Соболева на втором этаже.

12' В прошлом сезоне "Спартак" дважды обыграл "Крылья" в РПЛ - 1:0 в Самаре и 2:1 дома. Все три мяча у красно-белых забил Соболев, игравший ранее как раз в Самаре.

11' Первый угловой в матче самарцы разыграли, после чего последовала подача с левого фланга - Максименко на выходе не рискнул ловить мяч, сыграв кулаками.

10' Липовой в контратаке самарского клуба получает мяч перед штрафной, добирается до линии и пробивает с левой из-под защитника - Максименко вытянулся в струнку и отвел угрозу!

9' Хубулов после смещения с левого фланга ближе к центру наносит плотный удар с 25 метров, однако мяч пролетает в отдалении от створа.

7' Еще одна атака в исполнении самарского клуба, Бейл получает мяч на правом фланге и исполняет подачу в штрафную - Максименко на выходе игровой снаряд забрал.

6' Шитов после передачи из глубины добрался до штрафной по центру, однако Чернов в подкате накрыл удар воспитанника "Спартака", а Маслов на отскоке был первее игрока "Крыльев"!

5' А вот сейчас Соболев добирается до верхового мяча, замыкая подачу Рассказова от правой бровки - снаряд проходит рядом со штангой.

4' Рыбус с левого фланга исполняет подачу в центр штрафной в расчёте на Соболева, однако Овсянников на выходе добрался до мяча и выбил его за пределы штрафной.

3' Под контролем "Спартака" начинается встреча, неспешно красно-белые пытаются обнаружить пути к воротам Овсянникова.

2' Напомним, что команды последние матчи провели в субботу - "Спартак" одержал крупную волевую победу в Воронеже, а "Крылья", также пропустив первыми в Грозном, одолели-таки "Ахмат".