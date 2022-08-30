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РОССИЯ: Кубок

2022-2023

Стадион:
Спартак Москва
1:0
Второй тайм
Крылья Советов
1:0. Гол Павла Мелешина (видео)....
Соболев не реализует пенальти (в...

Ход матча

19'
Соболев Александр
 
33'
 
Зотов Георгий
41'
_Rybus M.
 
46'
 
_Barac M.
Горшков Юрий
46'
_Meleshin P. A.
1:0
58'
Литвинов Руслан
_Umyarov N.
 
59'
Хлусевич Даниил
Рассказов Николай
 
59'
Промес Куинси
_Meleshin P. A.
 
63'
Хлусевич Даниил
 
67'
 
Глушенков Максим
Шитов Владислав
67'
 
Якуба Денис
_Sokolov A.
72'
_Zobnin R.
_Rybus M.
 
Прогнозы 150
Спартак Москва 90.7% (136)
X 4.7% (7)
Крылья Советов 4.7% (7)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 3:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Крылья Советов
1.80
4.50
5.30
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Спартак Москва
Крылья Советов

История личных встреч

Спартак Москва
Крылья Советов

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

23 матча

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Meleshin P. A. 1 1
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 1 0
_Rybus M. 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Георгий 1 0

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Факел - Спартак Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2
Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Локомотив Москва 0 - 0
4. Краснодар 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Крылья Советов 0:1 0 - 0
4. Факел 0 - 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 - 0
4. Динамо Москва 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЦСКА Москва 0 - 0
4. Сочи 0 - 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 - 0
4. Химки 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Зенит 0 - 0
3. Спартак Москва 1:0 0 - 0
4. Крылья Советов 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 - 0
4. Ахмат 0 - 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 - 0
4. Урал 0 - 0
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира
  • Второй тайм
  • 81'
    Денисов получил мяч от Пруцева на правом фланге и исполнил прострел в штрафную, но пробить по своим воротам в этой ситуации самарцы не позволили.
  • 79'
    Удается "Спартаку" быстрая атака, Зобнин получил мяч на левом краю штрафной и сам завершил усилия партнеров, но Овсянников свои ворота спас.
  • 78'
    Через 2 недели в матче второго тура "Спартак" сыграет в гостях с "Факелом", а "Крылья" дома будут принимать "Зенит." "Спартак" и "Зенит" сыграют в третьем туре 28 сентября, а уже в ближайшие выходные два российских гранда сыграют между собой в РПЛ.
  • Травма, повреждение
    76'
    Хубулову нужна помощь врачей после фола со стороны одного из спартаковцев, врачи "Крыльев" на поле.
  • Офсайд
    75'
    Пруцев исполняет перспективную диагональ к чужой штрафной площади, но там Игнатов в очередной раз оказывается в положении "вне игры".
  • 74'
    Хубулов зацепился за мяч в штрафной соперника, переиграл Маслова и с нулевого угла пробил по воротам - снаряд угодил в каркас ворот и ушел за пределы поля.
  • Замена
    72'
    Роман Зобнин появляется на поле вместо Мацея Рыбуса.
  • Офсайд
    71'
    Солдатенков исполняет диагональный перевод на правый фланг на Бейла, но голландец оказался в существенном офсайде.
  • 70'
    Промес со штрафного направил мяч в гущу игроков, от Гапонова снаряд отскакивает во вратарскую, где его забирает Овсянников.
  • Фол, нарушение
    69'
    Солдатенков фолит против Литвинова на своей половине поля, Промес подходит к мячу, однако позиция явно не ударная.
  • Замена
    67'
    Вместо Владислава Шитова и Артёма Соколова на поле появляются Максим Глушенков и Дени Якуба.
  • 67'
    Ошибкой самарцев на своей половине едва не воспользовался Литвинов, но дальний удар Руслана цели не достиг.
  • Угловой
    66'
    Угловой в исполнении "Крыльев" получился не самым удачным, Соколов не смог поднять мяч на нужную высоту.
  • Опасный момент
    65'
    Хороший стремительный выход из обороны удается гостям, Липовой получает мяч на входе в штрафную от Соколова и пробивает с левой с 14 метров - снаряд цепляет ногу Рыбуса и проходит рядом со штангой!
  • 64'
    Барач после навеса Соколова со штрафного переиграл в воздухе Соболева, однако пробил головой над перекладиной ворот Максименко.
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    • Желтая карточка
      63'
      Хлусевич грубовато атаковал на фланге Зотова, еще одна желтая карточка в сегодняшнем матче.
    • Офсайд
      61'
      Игнатов после передачи из глубины оказался первым на мяче на линии штрафной, но пробил выше цели, плюс у Михаила зафиксировали довольно спорный офсайд.
    • 60'
      Час игры позади в стартовом матче Пути РПЛ, пока "Спартак" ведет дело к победе, пусть по счёту всё пока не так однозначно.
    • Замена
      58'
      Куинси Промес выходит на поле вместо Павла Мелёшина, Даниил Хлусевич меняет Николая Рассказова, а Руслан Литвинов в игре вместо Наиля Умярова.
    • 57'
      Зотов пытается прострелить с левого края штрафной, однако мяч после пары рикошетов отскакивает во вратарскую и достается Максименко.
    • 56'
      Маслов со своей половины исполняет перспективный заброс к чужой штрафной площади на Соболева, однако Овсянников выходит за пределы своих владений и чётко играет головой.
    • Травма, повреждение
      55'
      Хубулову достается в единоборстве с Умяровым, в котором Сергей Иванов нарушения не фиксирует, Владимир не сразу поднялся на ноги.
    • 53'
      Теперь Шитов с левого фланга исполняет передачу в чужую штрафную, но там никто не помешал Чернову.
    • 52'
      Соколов получает мяч в штрафной после рикошета от одного из защитников и с правого края простреливает во вратарскую, однако Зотов на дальнюю штангу не успевает.
    • 50'
      Спартаковцы в ответ атакуют через центр, метров с 30 атаку завершает Умяров - мяч проходит левее створа.
    • 49'
      Шитов с правого края штрафной с левой ноги попытался обвести Максименко, однако попасть в створ Владиславу не удалось.
    • Офсайд
      47'
      Незамедлительно самарцы отвечают, удар Соколова получился неточным, плюс в ходе этой атаки у гостей случился офсайд.
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПАВЕЛ МЕЛЁШИН!
      С отбора Игнатова началась атака "Спартака", Соболев покатил на правый край штрафной на Денисова, тот прострелил вдоль ворот, а Мелёшин в касание поразил левый нижний угол!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! У гостей Матео Барач появляется на поле вместо Юрия Горшкова.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Опасный момент
      45'
      Затяжная позиционная атака "Спартака" завершается пушечным выстрелом Игнатова слёта с 18 метров - мяч прошел в сантиметрах от штанги!
    • 45'
      Активнее "Спартак" проводит компенсированные минуты, "Крылья" же согласны на ничью по итогам первого тайма.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавлено к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Ответная атака "Крыльев" завершается ударом Бейла из-за пределов штрафной - небольшой рикошет Максименко не смутил, на месте голкипер "Спартака".
    • 43'
      Рассказов вошел в штрафную гостей и пробил с левой в защитника, дальше Денисов откатывает мяч под удар Пруцеву, который с 23 метров стреляет левее цели.
    • 42'
      Со штрафного Соколов исполнил подачу в направлении Евгеньева, однако борьба на втором этаже всё-таки осталась за игроками "Спартака".
    • Желтая карточка
      41'
      Рыбус получает желтую карточку за грубый фол против Шитова на фланге.
    • Угловой
      39'
      После навеса Рыбуса с углового мяч отскакивает к линии штрафной на ногу Умярову, Наиль пробивает в касание, но на линии вратарской голову подставляет Солдатенков.
    • 38'
      Заброс Рассказова в чужую штрафную получился не самым акцентированным, но Евгеньев в довольно безобидно ситуации выбил мяч на угловой.
    • 37'
      Денисов приблизился к штрафной соперника, подготовил почву для удара с левой, однако мяч с ноги свалился и прошел сильно мимо.
    • Травма, повреждение
      35'
      Умяров неудачно рухнул на газон в центральном круге после единоборства с Шитовым, врачи "Спартака" появляются на поле.
    • 34'
      Мелёшин достает мяч на левом фланге атаки, однако попытка прокинуть снаряд мимо Бейла привела к потере.
    • Желтая карточка
      33'
      Неудачным получился угловой в исполнении самарцев, а неудачно сыгравший на подборе Зотов был вынужден ценой карточки останавливать Игнатова.
    • 32'
      Быстрая атака через правый фланг после спартаковской потери удается гостям, Бейл подает в направлении Зотова, но Рассказов головой смахивает мяч на угловой.
    • Угловой
      31'
      Рыбус с углового исполняет невысокий навес на ближнюю штангу, оборона "Крыльев" довольно легко разряжает обстановку.
    • 30'
      Рассказов неплохо отборолся на правом фланге атаки и прострелил мимо Зотова в штрафную, а Солдатенков организовал угловой у своих ворот.
    • 29'
      Бейл на правом фланге обыгрался с подключившимся Гапоновым и покатил в штрафную в направлении Шитова, которого красно-белые сумели опередить.
    • 27'
      Впервые за довольно долгое время самарцы забрали мяч под свой контроль, однако спартаковский прессинг вынуждает волжан доводить снаряд даже до Овсянникова.
    • Фол, нарушение
      25'
      Сейчас, правда, излишняя заряженность Соболева приводит к нарушению правил в атаке против Бейла.
    • 24'
      Не сказался на настрое "Спартака" нереализованный пенальти, с удвоенной энергией красно-белые лезут вперед.
    • 22'
      Рассказов простреливает с правого фланга, мяч после рикошета отскакивает к дуге штрафной площади, откуда Пруцев стреляет в касание - Овсянников вытаскивает снаряд из дальнего угла.
    • 21'
      Мелёшин получил мяч в штрафной после прострела с правого фланга, однако точного и акцентированного удара у спартаковского юниора не получилось.
    • 20'
      А вот в прошлом сезоне в матчах чемпионата против самарцев Соболев из трех своих мячей два забил с пенальти, сегодня же Александр упускает свой шанс.
    • Не забитый пенальти
      19'
      Не забивает пенальти Соболев! Форвард "Спартака" с "точки" пробивает низом в правый от себя угол, но Овсянников отбивает мяч, который попадает в перекладину и отскакивает обратно к Богдану!
    • Судья
      18'
      Всё-таки после просмотра видео Сергей Иванов оставляет свое первоначальное решение в силе, пенальти быть!
    • Видеоповтор
      17'
      Идет проверка ВАР, внимательно видеоассистенты рассматривают эпизод с падением Игнатова. В итоге Сергея Иванова лично приглашают к монитору.
    • Пенальти!
      16'
      Пенальти в ворота "Крыльев"! Игнатов после заброса Пруцева ворвался в штрафную, ушел от опеки Гапонова и оказался на газоне после контакта с Овсянниковым на углу вратарской!
    • Угловой
      15'
      После подачи с углового Чернов на дальней штанге выиграл верховую борьбу, однако пробил с пяти метров выше перекладины.
    • Опасный момент
      14'
      Игнатов получает мяч на левом краю штрафной от Рыбуса, обыгрывает Гапонова и крутит в дальний угол - Овсянников отбивает снаряд на угловой!
    • 13'
      Пруцев с левого полуфланга исполняет бесхитростный заброс в чужую штрафную, легко Евгеньев опережает Соболева на втором этаже.
    • 12'
      В прошлом сезоне "Спартак" дважды обыграл "Крылья" в РПЛ - 1:0 в Самаре и 2:1 дома. Все три мяча у красно-белых забил Соболев, игравший ранее как раз в Самаре.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче самарцы разыграли, после чего последовала подача с левого фланга - Максименко на выходе не рискнул ловить мяч, сыграв кулаками.
    • Опасный момент
      10'
      Липовой в контратаке самарского клуба получает мяч перед штрафной, добирается до линии и пробивает с левой из-под защитника - Максименко вытянулся в струнку и отвел угрозу!
    • 9'
      Хубулов после смещения с левого фланга ближе к центру наносит плотный удар с 25 метров, однако мяч пролетает в отдалении от створа.
    • 7'
      Еще одна атака в исполнении самарского клуба, Бейл получает мяч на правом фланге и исполняет подачу в штрафную - Максименко на выходе игровой снаряд забрал.
    • Опасный момент
      6'
      Шитов после передачи из глубины добрался до штрафной по центру, однако Чернов в подкате накрыл удар воспитанника "Спартака", а Маслов на отскоке был первее игрока "Крыльев"!
    • 5'
      А вот сейчас Соболев добирается до верхового мяча, замыкая подачу Рассказова от правой бровки - снаряд проходит рядом со штангой.
    • 4'
      Рыбус с левого фланга исполняет подачу в центр штрафной в расчёте на Соболева, однако Овсянников на выходе добрался до мяча и выбил его за пределы штрафной.
    • 3'
      Под контролем "Спартака" начинается встреча, неспешно красно-белые пытаются обнаружить пути к воротам Овсянникова.
    • 2'
      Напомним, что команды последние матчи провели в субботу - "Спартак" одержал крупную волевую победу в Воронеже, а "Крылья", также пропустив первыми в Грозном, одолели-таки "Ахмат".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче группового этапа Кубка России действующий обладатель трофея "Спартак" принимает самарские "Крылья Советов". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
    Прогнозы 150
    Спартак Москва 90.7% (136)
    X 4.7% (7)
    Крылья Советов 4.7% (7)
    0
    выиграет Спартак Москва, со счетом 3:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    1.80
    4.50
    5.30
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Спартак Москва 1:0 Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Спартак Москва
    90.7% (136)
    Ничья
    4.7% (7)
    Крылья Советов
    4.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
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    2:1 Спартак Москва
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    2:0 Спартак Москва
    18% (27)
    3:1 Спартак Москва
    13.3% (20)
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