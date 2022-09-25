Тур: 1.
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3 Чили - Тунис 0:2 Ботсвана - Тунис 0:0
Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4
Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0
Прогнозы на матч Тунис - Бразилия
Исход игры
Тунис
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бразилия
100% (8)
Тотал 2.5
Больше
87.5% (7)
Меньше
12.5% (1)
Обе команды забьют
Да
50% (4)
Нет
50% (4)
Популярный счёт
0:3 Бразилия
37.5% (3)
1:3 Бразилия
37.5% (3)
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