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Тур: 1.
Тунис
FIFA #27
 
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Бразилия
FIFA #2
Прогнозы 13
Тунис 0% (0)
X 0% (0)
Бразилия 100% (13)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3 Чили - Тунис 0:2 Ботсвана - Тунис 0:0
Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4
Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2022, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 13
    Тунис 0% (0)
    X 0% (0)
    Бразилия 100% (13)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тунис - Бразилия онлайн

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    Прогнозы на матч Тунис - Бразилия

    Исход игры
    Тунис
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бразилия
    100% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.5% (7)
    Меньше
    12.5% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (4)
    Нет
    50% (4)
    Популярный счёт
    0:3 Бразилия
    37.5% (3)
    1:3 Бразилия
    37.5% (3)
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    Тунис
    Бразилия
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