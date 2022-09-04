Стадион: Максимир
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Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оршич Мислав
|3 (1)
|0.5
|Петкович Бруно
|3 (1)
|0.5
|Адеми Ариян
|2
|0.33
|Дрмич Йосип
|2
|0.33
|Перич Дино
|1
|0.17
|Бочкай Петар
|1
|0.17
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Менало Лука
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
|Мохаррами Садех
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишич Йосип
|3
|0
|Мохаррами Садех
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Дилавер Эмир
|1
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
10
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
2
17%
0
0%
91-120
Пропущено
8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0
Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Челси
Исход игры
Динамо Загреб
3.7% (2)
Ничья
13% (7)
Челси
83.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
65.96% (31)
Нет
34.04% (16)
Популярный счёт
1:2 Челси
33.3% (18)
0:2 Челси
20.4% (11)
1:1 Ничья
9.3% (5)
1:3 Челси
9.3% (5)
0:1 Челси
7.4% (4)
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