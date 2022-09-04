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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Загреб
 
Позже
Челси
Прогнозы 54
Динамо Загреб 3.7% (2)
X 13% (7)
Челси 83.3% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Челси
7.00
4.82
6.70
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оршич Мислав 3 (1) 0.5
Петкович Бруно 3 (1) 0.5
Адеми Ариян 2 0.33
Дрмич Йосип 2 0.33
Перич Дино 1 0.17
Бочкай Петар 1 0.17
Ристовски Стефан 0 0
Менало Лука 0 0
Лауритсен Расмус 0 0
Мохаррами Садех 0 0
Любичич Роберт 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишич Йосип 3 0
Мохаррами Садех 3 0
Адеми Ариян 2 0
Дилавер Эмир 1 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Перич Дино 1 0
Гояк Амер 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Батурина Мартин 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

10
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
2
17%
0
0%
91-120

Пропущено

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Динамо Загреб - Риека 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Динамо Загреб - Осиек 5:2
Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Хайдук 4:1 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 4:1 Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Славен - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0
Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Арсенал - Челси 4:0 Шарлотт - Челси 2:1 Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2022, осталось 2 дня 5 часов 43 минуты.

    Главный судья: Ковач Иштван

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Динамо Загреб 3.7% (2)
    X 13% (7)
    Челси 83.3% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Челси
    7.00
    4.82
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Загреб - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - Челси

    Исход игры
    Динамо Загреб
    3.7% (2)
    Ничья
    13% (7)
    Челси
    83.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    33.3% (18)
    0:2 Челси
    20.4% (11)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    1:3 Челси
    9.3% (5)
    0:1 Челси
    7.4% (4)
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    Динамо Загреб
    Челси
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