Фернандо теперь уже с правого фланга немного сместился в центр, а затем Педро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел слишком высоко.

Фернандо по итогам прошлом эпизода немного зацепил Тео при ударе по воротам, но это был игровой момент. Фланговый защитник "Милана" поднялся после небольшой паузы, он готов играть дальше.

Дедич при входе в штрафную площадь с правой половины поля отыгрался с Каральдо, далее уже Тео и Беннасер грамотно поставили спины, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

Салемакерс в центре поля нарушил правила против Камери. Игроки "Зальцбурга" довольно быстро разыграли стандарт.

Из центра поля последовал неудачный заброс в центр штрафной площади "Милана" на Фернандо, Меньян спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Ульмер в центре поля нарушил правила против Калабрии. "Милан" в свою очередь пока никуда спешить при розыгрыше стандартов не собирается.

Зайвальд разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Кьергаард в свою очередь выполнил прострел к дальнему углу вратарской, Фернандо в падении пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет показать "Милан" в Австрии, чтобы забить ещё парочку голов и всё же добыть важную победу на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Леау совершил рывок вперёд по левому флангу, Бернардо грамотно сыграл в подкате у своей штрафной площади и вернул мяч "Зальцбургу".

Калабрия пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

В составе "Зальцбурга" произошла вынужденная замена. Вместо Умара Соле, который получил повреждение бедра, на поле вышел Бернардо Фернандес.

Капитан "Милана" Давиде Калабрия получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Ульмера.

Одну минуту добавил Срджан Йованович к основному времени первого тайма.

Камери пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Калюлю, а затем слабо полетел в руки Меньяну.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Зальцбург" и "Милан" при очень неплохом футболе пока что играют между собой вничью со счётом 1:1. Будем надеяться, что во второй половине матча обе команды будут действовать как минимум не хуже, а пока немного отдохнём.

Томори в центре поля нарушил правила против Фернандо. Игроки "Зальцбурга" теперь конечно же максимально долго разыгрывали стандарт.

Салемакерс с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Калабрии для завершения атаки ударом по воротам.

Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, пока Жиру очень плотно опекают, у Оливье более не получается цепляться за мячи.

Беннасер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фернандо.

Капальдо совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Окафор под давлением Калабрии не смог головой пробить по воротам.

Тео разогнал атаку по левой половине поля и затем Эрнандес выполнил передачу в центр штрафной площади, мяч полетел за спину Жиру.

Салемакерс с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дедич под давлением Леау вынужден был выбить мяч на угловой.

Тонали с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Зальцбурга" отбились при этом стандарте без всякого труда.

Защитник "Милана" Фикайо Томори получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Окафора.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Салемакерс!!! Беннасер выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, далее Рафаэл убежал в штрафную площадь и с левого её угла выполнил передачу в центр штрафной, Салемакерс подработал мяч и затем плотно пробил в левый угол ворот, Кён в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду у голкипера "Зальцбурга" не получилось.

33' Вот так вот неожиданно игроки "Зальцбурга" открыли счёт в матче. Теперь уже "Милану" нужно серьёзно добавлять в атаке.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Окафор!!! Беннасер ошибся на левой половине поля у своей штрафной площади, далее Фернандо грамотно протолкнул мяч на левый угол штрафной площади, Окафор зацепился за мяч и грамотно пробил между ног Меньяну, который пытался сокращать дистанцию.

31' Калюлю в центре поля нарушил правила против Окафора. Игроки "Зальцбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

30' Тонали пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

29' Фернандо вошёл в штрафную площадь с левого фланга, под давлением Калабрии Педро пробил в ближний угол ворот, Меньян выловил мяч без всякого труда.

28' А вот угловой игроки "Милана" в очередной раз разыграли неудачно. Пока стандарты в этот вечер у команды Стефано Пиоли совсем не работают.

27' Леау по левому флангу совершил неплохой рывок вперёд, Рафаэль попытался войти в штрафную площадь, но Дедич грамотно накрыл португальца и выбил мяч на угловой.

26' Тонали из глубины поля выполнил плохую передачу на ход Леву по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

25' Беннасер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кён грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

24' Де Кетеларе с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и пробил в левый угол ворот, Соле уверенно подставил голову и отправил мяч на угловой.

23' Тео пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Павловича.

22' Беннасер со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Кён не очень удачно сыграл на выходе, но партнёры по команде подстраховали своего голкипера.

21' Полузащитник "Зальцбурга" Николас Капальдо получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля у своей штрафной площади Капальдо зацепил Тео.

20' Кьергаард вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

19' Кьергаард пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в де Кетеларе.

18' Угловой у ворот "Милана". Ульмер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

17' Капальдо в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт.

16' Капальдо с правого фланга выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, в очередной раз защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч.

15' Капальдо со стандарта выполнил прострел к ближнему углу вратарской, игроки "Милана" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

14' Томори на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фернандо. "Зальцбург" заработал очень опасный стандарт.

13' Тонали со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, там были только игроки "Зальцбурга".

12' Зайвальд на правой половине поля нарушил правила против Калабрии. "Милан" тщательно готовится к стандарту.

11' Угловой у ворот "Милана". Зайвальд выполнил подачу на ближний угол вратарской, итальянский клуб очень уверенно перехватил мяч, но контратака у гостей не получилась.

10' Жиру выиграл борьбу за мяч на правом углу штрафной площади, а затем Оливье плотно пробил в ближний угол ворот, Кён сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

9' Беннасер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Зальцбурга" спокойно выбили мяч за пределы штрафной, Калабрия пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

8' Удалось "Милану" провести неплохую атаку по правому флангу, которая завершилась подачей в центр штрафной площади, Дедич не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

7' Де Кетеларе слишком рьяно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади "Зальцбурга", правила были нарушены против Капальдо.

6' Фернандо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против активного Тео.

5' Тео по левой половине поля убежал в штрафную площадь, где в борьбе с Павловичем фланговый защитник "Милана" оказался на газоне, Срджан Йованович показал, что нужно играть дальше.

4' Теперь уже с левого фланга последовала передача в центр штрафной площади "Милана", Капальдо под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

3' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Милана", Капальдо головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

2' Изначально в стартовом составе "Зальцбурга" должен был играть Максимилиан Вебер, но он получил повреждение на разминке, в итоге в стартовом составе оказался Страхиня Павлович, а Вебер выпал из заявки на матч.