  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Ред Булл Зальцбург
1:1
Второй тайм: 54'
Милан
0'
17' Желтая карточка
Капальдо Николас
1:0
28' Гол
Окафор Ноа
39' Желтая карточка
Томори Фикайо
1:1
40' Гол
Салемакерс Алексис
44' Желтая карточка
Калабрия Давиде
1:1. Гол Алексиса Салемакерса (в...
1:0. Гол Ноа Окафора (видео). Ли...

Ход матча

17'
Капальдо Николас
 
28'
Окафор Ноа
(Фернандо Педро)
1:0
39'
 
Томори Фикайо
40'
1:1
Салемакерс Алексис
(Леау Рафаэл)
42'
Бернардо Фернандес
Соле Умар
 
44'
 
Калабрия Давиде

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 155
Ред Булл Зальцбург 9% (14)
X 18.7% (29)
Милан 72.3% (112)
+1
выиграет Милан, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Милан
5.22
3.69
4.00
Все Коэффициенты
Новости
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
8
Камери
Дийон
11
Фернандо
Педро
77
Окафор
Ноа
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
56
Салемакерс
Алексис
90
Де
Кетеларе
Шарль
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 1
Фернандо Педро 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салемакерс Алексис 1 1
Леау Рафаэл 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Милан 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Ред Булл Зальцбург 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Челси 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Милан 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Ред Булл Зальцбург 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Челси 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    55'
    Зайвальд разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Кьергаард в свою очередь выполнил прострел к дальнему углу вратарской, Фернандо в падении пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Ульмер в центре поля нарушил правила против Калабрии. "Милан" в свою очередь пока никуда спешить при розыгрыше стандартов не собирается. 
  • 53'
    Из центра поля последовал неудачный заброс в центр штрафной площади "Милана" на Фернандо, Меньян спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    52'
    Салемакерс в центре поля нарушил правила против Камери. Игроки "Зальцбурга" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 51'
    Дедич при входе в штрафную площадь с правой половины поля отыгрался с Каральдо, далее уже Тео и Беннасер грамотно поставили спины, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
  • Травма, повреждение
    50'
    Фернандо по итогам прошлом эпизода немного зацепил Тео при ударе по воротам, но это был игровой момент. Фланговый защитник "Милана" поднялся после небольшой паузы, он готов играть дальше. 
  • 49'
    Фернандо теперь уже с правого фланга немного сместился в центр, а затем Педро пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел слишком высоко.
  • 48'
    Калабрия пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • 47'
    Леау совершил рывок вперёд по левому флангу, Бернардо грамотно сыграл в подкате у своей штрафной площади и вернул мяч "Зальцбургу".
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас сможет показать "Милан" в Австрии, чтобы забить ещё парочку голов и всё же добыть важную победу на старте группового этапа Лиги чемпионов. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Зальцбург" и "Милан" при очень неплохом футболе пока что играют между собой вничью со счётом 1:1. Будем надеяться, что во второй половине матча обе команды будут действовать как минимум не хуже, а пока немного отдохнём.  
  • 45'
    Камери пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Калюлю, а затем слабо полетел в руки Меньяну. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Срджан Йованович к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Капитан "Милана" Давиде Калабрия получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Ульмера. 
  • Замена
    44'
    В составе "Зальцбурга" произошла вынужденная замена. Вместо Умара Соле, который получил повреждение бедра, на поле вышел Бернардо Фернандес. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      43'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Салемакерс!!! Беннасер выполнил передачу на ход Леау по левой половине поля, далее Рафаэл убежал в штрафную площадь и с левого её угла выполнил передачу в центр штрафной, Салемакерс подработал мяч и затем плотно пробил в левый угол ворот, Кён в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду у голкипера "Зальцбурга" не получилось. 
    • Желтая карточка
      42'
      Защитник "Милана" Фикайо Томори получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Окафора. 
    • Угловой
      41'
      Тонали с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Зальцбурга" отбились при этом стандарте без всякого труда. 
    • 40'
      Салемакерс с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дедич под давлением Леау вынужден был выбить мяч на угловой. 
    • 39'
      Тео разогнал атаку по левой половине поля и затем Эрнандес выполнил передачу в центр штрафной площади, мяч полетел за спину Жиру. 
    • 38'
      Капальдо совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Окафор под давлением Калабрии не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Беннасер перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фернандо. 
    • 36'
      Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, пока Жиру очень плотно опекают, у Оливье более не получается цепляться за мячи. 
    • 35'
      Салемакерс с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Калабрии для завершения атаки ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Томори в центре поля нарушил правила против Фернандо. Игроки "Зальцбурга" теперь конечно же максимально долго разыгрывали стандарт. 
    • 33'
      Вот так вот неожиданно игроки "Зальцбурга" открыли счёт в матче. Теперь уже "Милану" нужно серьёзно добавлять в атаке. 
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Окафор!!! Беннасер ошибся на левой половине поля у своей штрафной площади, далее Фернандо грамотно протолкнул мяч на левый угол штрафной площади, Окафор зацепился за мяч и грамотно пробил между ног Меньяну, который пытался сокращать дистанцию. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Калюлю в центре поля нарушил правила против Окафора. Игроки "Зальцбурга" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 30'
      Тонали пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • 29'
      Фернандо вошёл в штрафную площадь с левого фланга, под давлением Калабрии Педро пробил в ближний угол ворот, Меньян выловил мяч без всякого труда. 
    • Угловой
      28'
      А вот угловой игроки "Милана" в очередной раз разыграли неудачно. Пока стандарты в этот вечер у команды Стефано Пиоли совсем не работают. 
    • 27'
      Леау по левому флангу совершил неплохой рывок вперёд, Рафаэль попытался войти в штрафную площадь, но Дедич грамотно накрыл португальца и выбил мяч на угловой. 
    • 26'
      Тонали из глубины поля выполнил плохую передачу на ход Леву по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Угловой
      25'
      Беннасер с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кён грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 24'
      Де Кетеларе с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и пробил в левый угол ворот, Соле уверенно подставил голову и отправил мяч на угловой. 
    • 23'
      Тео пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Павловича. 
    • 22'
      Беннасер со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Кён не очень удачно сыграл на выходе, но партнёры по команде подстраховали своего голкипера. 
    • Желтая карточка
      21'
      Полузащитник "Зальцбурга" Николас Капальдо получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левой половине поля у своей штрафной площади Капальдо зацепил Тео. 
    • 20'
      Кьергаард вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 19'
      Кьергаард пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в де Кетеларе. 
    • Угловой
      18'
      Угловой у ворот "Милана". Ульмер выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Капальдо в центре поля нарушил правила против Тео. Игроки "Милана" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 16'
      Капальдо с правого фланга выполнил ещё одну подачу в центр штрафной площади, в очередной раз защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 15'
      Капальдо со стандарта выполнил прострел к ближнему углу вратарской, игроки "Милана" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Томори на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Фернандо. "Зальцбург" заработал очень опасный стандарт. 
    • 13'
      Тонали со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, там были только игроки "Зальцбурга". 
    • Фол, нарушение
      12'
      Зайвальд на правой половине поля нарушил правила против Калабрии. "Милан" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      11'
      Угловой у ворот "Милана". Зайвальд выполнил подачу на ближний угол вратарской, итальянский клуб очень уверенно перехватил мяч, но контратака у гостей не получилась. 
    • 10'
      Жиру выиграл борьбу за мяч на правом углу штрафной площади, а затем Оливье плотно пробил в ближний угол ворот, Кён сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
    • Угловой
      9'
      Беннасер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Зальцбурга" спокойно выбили мяч за пределы штрафной, Калабрия пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • 8'
      Удалось "Милану" провести неплохую атаку по правому флангу, которая завершилась подачей в центр штрафной площади, Дедич не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Де Кетеларе слишком рьяно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади "Зальцбурга", правила были нарушены против Капальдо. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Фернандо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Милана", правила были нарушены против активного Тео. 
    • Судья
      5'
      Тео по левой половине поля убежал в штрафную площадь, где в борьбе с Павловичем фланговый защитник "Милана" оказался на газоне, Срджан Йованович показал, что нужно играть дальше. 
    • 4'
      Теперь уже с левого фланга последовала передача в центр штрафной площади "Милана", Капальдо под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 3'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Милана", Капальдо головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Травма, повреждение
      2'
      Изначально в стартовом составе "Зальцбурга" должен был играть Максимилиан Вебер, но он получил повреждение на разминке, в итоге в стартовом составе оказался Страхиня Павлович, а Вебер выпал из заявки на матч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милану" после результата в Загребе стоит внимательнее сыграть в Австрии, если команда Стефано Пиоли также не собирается стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов с осечки. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Милан

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    9% (14)
    Ничья
    18.7% (29)
    Милан
    72.3% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (74)
    Меньше
    37.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (92)
    Нет
    22.03% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    37.4% (58)
    1:1 Ничья
    12.9% (20)
    0:1 Милан
    9.7% (15)
    0:2 Милан
    3.9% (6)
    1:3 Милан
    3.2% (5)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ред Булл Зальцбург
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     