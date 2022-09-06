Стадион: Ред Булл Арена
1:1
Второй тайм: 54'
0'
17' Желтая карточкаКапальдо Николас
1:0
28' ГолОкафор Ноа
39' Желтая карточкаТомори Фикайо
1:1
40' ГолСалемакерс Алексис
44' Желтая карточкаКалабрия Давиде
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
17'
28'
1:0
39'
40'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
77
Окафор
Ноа
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|1
|1
|Фернандо Педро
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|Леау Рафаэл
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Милан
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Милан
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:1 Милан
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
9% (14)
Ничья
18.7% (29)
Милан
72.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (74)
Меньше
37.29% (44)
Обе команды забьют
Да
77.97% (92)
Нет
22.03% (26)
Популярный счёт
1:2 Милан
37.4% (58)
1:1 Ничья
12.9% (20)
0:1 Милан
9.7% (15)
0:2 Милан
3.9% (6)
1:3 Милан
3.2% (5)
2:1 Ред Булл Зальцбург
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:0 Ред Булл Зальцбург
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!