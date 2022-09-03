  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
 
Позже
Милан
Прогнозы 43
Ред Булл Зальцбург 7% (3)
X 25.6% (11)
Милан 67.4% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Милан
3.60
3.78
3.70
Все Коэффициенты
Новости

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Загреб 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ред Булл Зальцбург 7% (3)
    X 25.6% (11)
    Милан 67.4% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Милан
    3.60
    3.78
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Милан

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    7% (3)
    Ничья
    25.6% (11)
    Милан
    67.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    37.2% (16)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    0:1 Милан
    14% (6)
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    7% (3)
    0:2 Милан
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ред Булл Зальцбург
    Милан
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     