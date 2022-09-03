Стадион: Ред Булл Арена
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Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Милан
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
7% (3)
Ничья
25.6% (11)
Милан
67.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
1:2 Милан
37.2% (16)
1:1 Ничья
16.3% (7)
0:1 Милан
14% (6)
2:1 Ред Булл Зальцбург
7% (3)
0:2 Милан
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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