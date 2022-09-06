Де Брёйне по центру убежал один на один с голкипером и слабо пробил низом в левый угол. Буну смог задеть мяч.

Фоден с Де Брёйне разыграли угловой удар. Серхио Гомес слева навесил к дальней штанге, где кулаком сыграл Буну.

Силва справа навесил к воротам, где Холанн в высоком прыжке не смог удачно сыграть ногой. Мяч полетел левее цели.

"Манчестер Сити" сдержал натиск хозяев в начале второго тайма и сам потихоньку отправился на чужую половину поля.

Грилиш со смещением в центр продвинулся вперёд, но точный пас направо на Фодена сделать не смог.

Навас справа навесил к воротам на Мира, но Эдерсон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Второй тайм в Севилье!

В перерыве в составе "Севильи" произошли замены: вместо Томаса Дилейни и Ивана Ракитича на поле вышли Хоан Хордан и Рафа Мир.

"Манчестер Сити" и после перерыва старается прессинговать испанцев на чужой половине поля.

После навеса Наваса справа вверху также первым оказался Диаш. "Севилья" второй тайм начала более активно и агрессивно.

Фоден от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Теллес.

Родри у центрального круга сзади толкнул в спину Теллеса.

Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Грилиш. Акунья сыграл на подборе и слева с двадцати трёх метров низом пробил правее ворот.

Грилиш слева пошёл на трёх соперников, прорвался в штрафную площадь и упустил мяч за пределы поля.

Серхио Гомес слева прострелил на Холанна, но Кармона опередил Эрлинга и выбил мяч из штрафной площади.

Акунья на фланге врезался в Фодена.

Де Брёйне справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Аканджи нанёс удар головой, но мяч угодил в соперников.

Эдерсону пришлось выбегать за пределы штрафной площади, чтобы опередить Наваса после слабого паса Серхио Гомеса на голкипера.

Серхио Гомес у центрального круга толкнул в спину Дилейни.

Дилейни пасом в касание вывел справа к воротам Алехандро Гомекса, который с семи метров пробил выше перекладины.

Пас Де Брёйне справа к воротам на ход Канселу прервал сыгравший на выходе Буну.

31' Де Брёйне слева со штрафного пробил в сетку ворот с внешней стороны.

30' Алехандро Гомес у угла штрафной площади сбил Силву.

29' Канселу справа вперёд не пошёл, а Фоден и вовсе откатил мяч на партнёров к центральному кругу.

28' Удар Холанна с девятнадцати метров заблокировал Дилейни.

27' Грилиш слева прорвался в чужую штрафную площадь, где у него мяч выбил Кармона.

26' "Манчестер Сити" подержал мяч на своей половине поля. Вряд ли англичане тянут время, но они явно никуда не торопятся.

24' Навас на правом фланге оказался в офсайде.

23' Грилиш на чужой половине поля ударил сзади по ногам Алехандро Гомеса.

22' Грилиш слева сделал неточный пас на Родри.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХОЛАНН!!! Фоден справа сделал пас в штрафную площадь на ход Де Брёйне. Прострел Кевина к дальней штанге в касание завершил Холанн, отправивший ногой мяч в сетку.

19' Грилиш слева сделал пас в центр на Де Брёйне. Кевин с линии штрафной площади пробил намного выше ворот.

18' Серхио Гомес слева навесил к дальней штанге, где Буну забрал мяч в руки.

17' Фоден справа прорвался к воротам, но Акунья помешал Филу нанести удар.

16' Теллесу не удалось продвинуться вперёд по левому флангу.

15' Де Брёйне с двадцати метров пробил выше ворот.

14' Территориальное преимущество в первые минуты встречи на стороне англичан. Они больше времени проводят на чужой половине поля и стараются угрожать воротам. "Севилья" пока впереди ничего интересного не показывает.

13' Грилиш слева вошёл в штрафную площадь и пробил в сетку ворот с внешней стороны.

12' Диаш слева прошёл вперёд и сделал пас на Канселу, чей удар с двадцати метров соперники заблокировали.

10' Фоден справа отправил вперёд Канселу, которому в штрафную площадь не позволил прорваться Ньянзу.

9' Холанн не смог нанести прицельный удар головой после навеса от Де Брёйне справа. Мяч полетел значительно левее цели.

8' Перевод Грилиша направо на Фодена перехватил Акунья.

7' "Севилья" на своей половине поля попала под плотный прессинг соперников и не смогла организовать переход в атаку.

6' Фоден слишком высоко исполнил перевод налево на Грилиша. Мяч улетел за боковую линию поля. Первые минуты встречи проходят без ударов по воротам.

5' Дилейни на чужой половине поля придержал руками Де Брёйне.

4' Навас справа прошёл вперёд и навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Канселу.

3' Слева Силва прошёл вперёд и очень сильно исполнил навес к дальней штанге. Мяч оказался за боковой линией поля.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Манчестер Сити" - в голубых футболках и бордовых трусах.