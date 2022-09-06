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Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Севилья
0:1
Второй тайм: 54'
Манчестер Сити
0'
0:1
20' Гол
Холанн Эрлинг
Удар со штрафного Де Брюйне (вид...
0:1. Гол Эрлинга Холанда (видео)...

Ход матча

20'
0:1
Холанн Эрлинг
(Де Брёйне Кевин)
46'
Хордан Хоан
Дилейни Томас
 
46'
Мир Рафа
Ракитич Иван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 148
Севилья 6.1% (9)
X 10.1% (15)
Манчестер Сити 83.8% (124)
+1
выиграет Манчестер Сити, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Манчестер Сити
9.61
5.85
9.10
Все Коэффициенты
Новости
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
30
Кармона
Хосе
Анхель
14
Ньянзу
Танги
19
Акунья
Маркос
6
Гудель
Неманья
18
Дилейни
Томас
24
Гомес
Алехандро
10
Ракитич
Иван
3
Теллес
Алекс
22
Иско
Аларкон
31
Эдерсон
Мораес
7
Канселу
Жоау
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
21
Гомес
Серхио
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Севилья
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Манчестер Сити

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 1 1
Де Брёйне Кевин 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Манчестер Сити 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Севилья 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Севилья 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Севилья 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Второй тайм
  • 57'
    Навас справа навесил к воротам на Мира, но Эдерсон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • 56'
    Грилиш со смещением в центр продвинулся вперёд, но точный пас направо на Фодена сделать не смог.
  • 55'
    Родри с двадцати трёх метров пробил верхом правее ворот.
  • 54'
    "Манчестер Сити" сдержал натиск хозяев в начале второго тайма и сам потихоньку отправился на чужую половину поля.
  • 53'
    Силва справа навесил к воротам, где Холанн в высоком прыжке не смог удачно сыграть ногой. Мяч полетел левее цели.
  • Угловой
    52'
    Фоден с Де Брёйне разыграли угловой удар. Серхио Гомес слева навесил к дальней штанге, где кулаком сыграл Буну.
  • Опасный момент
    51'
    Де Брёйне по центру убежал один на один с голкипером и слабо пробил низом в левый угол. Буну смог задеть мяч.
  • 50'
    После навеса Наваса справа вверху также первым оказался Диаш. "Севилья" второй тайм начала более активно и агрессивно.
  • 49'
    Подачу Акуньи слева к воротам прервал Диаш.
  • 48'
    "Манчестер Сити" и после перерыва старается прессинговать испанцев на чужой половине поля.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Севильи" произошли замены: вместо Томаса Дилейни и Ивана Ракитича на поле вышли Хоан Хордан и Рафа Мир.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Севилье!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Фоден от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Теллес.
  • 44'
    Прострел Серхио Гомеса слева в центр штрафной площади прервал Гудель.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Пас Де Брёйне справа к воротам на ход Канселу прервал сыгравший на выходе Буну.
    • Опасный момент
      41'
      Дилейни пасом в касание вывел справа к воротам Алехандро Гомекса, который с семи метров пробил выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      40'
      Серхио Гомес у центрального круга толкнул в спину Дилейни.
    • 39'
      Эдерсону пришлось выбегать за пределы штрафной площади, чтобы опередить Наваса после слабого паса Серхио Гомеса на голкипера.
    • 38'
      Де Брёйне справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Аканджи нанёс удар головой, но мяч угодил в соперников.
    • Фол, нарушение
      37'
      Акунья на фланге врезался в Фодена.
    • 36'
      Серхио Гомес слева прострелил на Холанна, но Кармона опередил Эрлинга и выбил мяч из штрафной площади.
    • 34'
      Грилиш слева пошёл на трёх соперников, прорвался в штрафную площадь и упустил мяч за пределы поля.
    • Угловой
      33'
      Теллес от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Грилиш. Акунья сыграл на подборе и слева с двадцати трёх метров низом пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      32'
      Родри у центрального круга сзади толкнул в спину Теллеса.
    • Опасный момент
      31'
      Де Брёйне слева со штрафного пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Фол, нарушение
      30'
      Алехандро Гомес у угла штрафной площади сбил Силву.
    • 29'
      Канселу справа вперёд не пошёл, а Фоден и вовсе откатил мяч на партнёров к центральному кругу.
    • 28'
      Удар Холанна с девятнадцати метров заблокировал Дилейни.
    • 27'
      Грилиш слева прорвался в чужую штрафную площадь, где у него мяч выбил Кармона.
    • 26'
      "Манчестер Сити" подержал мяч на своей половине поля. Вряд ли англичане тянут время, но они явно никуда не торопятся.
    • Офсайд
      24'
      Навас на правом фланге оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      23'
      Грилиш на чужой половине поля ударил сзади по ногам Алехандро Гомеса.
    • 22'
      Грилиш слева сделал неточный пас на Родри.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ХОЛАНН!!! Фоден справа сделал пас в штрафную площадь на ход Де Брёйне. Прострел Кевина к дальней штанге в касание завершил Холанн, отправивший ногой мяч в сетку.
    • 19'
      Грилиш слева сделал пас в центр на Де Брёйне. Кевин с линии штрафной площади пробил намного выше ворот.
    • 18'
      Серхио Гомес слева навесил к дальней штанге, где Буну забрал мяч в руки.
    • 17'
      Фоден справа прорвался к воротам, но Акунья помешал Филу нанести удар.
    • 16'
      Теллесу не удалось продвинуться вперёд по левому флангу.
    • 15'
      Де Брёйне с двадцати метров пробил выше ворот.
    • 14'
      Территориальное преимущество в первые минуты встречи на стороне англичан. Они больше времени проводят на чужой половине поля и стараются угрожать воротам. "Севилья" пока впереди ничего интересного не показывает.
    • Опасный момент
      13'
      Грилиш слева вошёл в штрафную площадь и пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 12'
      Диаш слева прошёл вперёд и сделал пас на Канселу, чей удар с двадцати метров соперники заблокировали.
    • 10'
      Фоден справа отправил вперёд Канселу, которому в штрафную площадь не позволил прорваться Ньянзу.
    • 9'
      Холанн не смог нанести прицельный удар головой после навеса от Де Брёйне справа. Мяч полетел значительно левее цели.
    • 8'
      Перевод Грилиша направо на Фодена перехватил Акунья.
    • 7'
      "Севилья" на своей половине поля попала под плотный прессинг соперников и не смогла организовать переход в атаку.
    • 6'
      Фоден слишком высоко исполнил перевод налево на Грилиша. Мяч улетел за боковую линию поля. Первые минуты встречи проходят без ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      5'
      Дилейни на чужой половине поля придержал руками Де Брёйне.
    • 4'
      Навас справа прошёл вперёд и навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Канселу.
    • 3'
      Слева Силва прошёл вперёд и очень сильно исполнил навес к дальней штанге. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 2'
      "Севилья" играет в белой форме, "Манчестер Сити" - в голубых футболках и бордовых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Севилья 0:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Севилья
    6.1% (9)
    Ничья
    10.1% (15)
    Манчестер Сити
    83.8% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.73% (87)
    Меньше
    26.27% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    30.4% (45)
    1:3 Манчестер Сити
    17.6% (26)
    0:2 Манчестер Сити
    12.8% (19)
    1:1 Ничья
    6.8% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    2.7% (4)
    2:1 Севилья
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    2% (3)
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    Севилья
    Манчестер Сити
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