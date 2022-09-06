Стадион: Рамон Санчес Писхуан
0:1
Второй тайм: 54'
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Ход матча
20'
0:1
46'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
14
Ньянзу
Танги
10
Ракитич
Иван
22
Иско
Аларкон
21
Гомес
Серхио
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Манчестер Сити
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|1
|1
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Севилья
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Севилья
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Севилья
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Севилья 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Севилья
6.1% (9)
Ничья
10.1% (15)
Манчестер Сити
83.8% (124)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.4% (45)
1:3 Манчестер Сити
17.6% (26)
0:2 Манчестер Сити
12.8% (19)
1:1 Ничья
6.8% (10)
0:3 Манчестер Сити
2.7% (4)
2:1 Севилья
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
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