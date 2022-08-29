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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Севилья
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 47
Севилья 10.6% (5)
X 17% (8)
Манчестер Сити 72.3% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Манчестер Сити
8.10
5.10
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
Манчестер Сити

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:1

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Севилья - Барселона 0:3 Альмерия - Севилья 2:1 Севилья - Вальядолид 1:1 Осасуна - Севилья 2:1
Севилья - Кадис 1:0 Лестер - Севилья 1:0 Арсенал - Севилья 6:0 Севилья - Анже 6:0 Тоттенхэм - Севилья 1:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Севилья - Кадис 1:1 Леванте - Севилья 2:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Севилья - Гранада 4:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Вест Хэм - Севилья 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3
Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Севилья 10.6% (5)
    X 17% (8)
    Манчестер Сити 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.10
    5.10
    8.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Манчестер Сити

    Исход игры
    Севилья
    10.4% (5)
    Ничья
    16.7% (8)
    Манчестер Сити
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    39.6% (19)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    0:2 Манчестер Сити
    8.3% (4)
    1:3 Манчестер Сити
    8.3% (4)
    2:1 Севилья
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Севилья
    Манчестер Сити
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