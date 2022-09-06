Стадион: Селтик Парк
0:0
Второй тайм: 54'
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Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
1
Харт
Джо
41
Хатате
Рео
11
Абада
Лиэль
17
Жота
Серран
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
-
17 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
13 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Маеда ДаизенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лопес ЛуисВратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Селтик
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Ферлан
|1
|0
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0
Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2 Баник Острава - Селтик 2:4 Рапид Вена - Селтик 3:3 Винер Виктория - Селтик 0:7 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Данди Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Хартс 4:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 Росс Каунти - Селтик 0:2 Селтик - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Джонстон 7:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Селтик
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Реал Мадрид
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Селтик
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Селтик 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Селтик
6.2% (10)
Ничья
9.3% (15)
Реал Мадрид
84.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
69.42% (84)
Меньше
30.58% (37)
Обе команды забьют
Да
73.55% (89)
Нет
26.45% (32)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
34.6% (56)
0:2 Реал Мадрид
13.6% (22)
1:3 Реал Мадрид
9.3% (15)
1:1 Ничья
4.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (6)
0:1 Реал Мадрид
2.5% (4)
2:1 Селтик
1.9% (3)
1:0 Селтик
1.2% (2)
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