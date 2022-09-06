Второй тайм стартовал. Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!

Замена в составе "Селтика". Абаде вместо Маеды. Кроме того, в стане гостей на поле вышел Рюдигер, который подменил Милитао в стане мадридцев.

Довольно активно перекатывают мяч в районе центрального круга игроки "Селтика". После прострела с правого края Маеда в касание направляет сферу в руки Куртуа!

5 минут сыграли соперники после перерыва. Алаба получил мяч под свой контроль. С левого края он загружал сферу в центр штрафной, где никого не оказалось.

Модрич с левого края выкатил сферу под удар Винисиусу, который слишком долго готовил удар и по итогу направил мяч в спину одному из защитников.

Посвистывают трибуны в последние минуты встречи, надо признать. "Реал" активно владеет мячом, но до ударов по воротам дело не доводит.

Минуту рефери компенсировал. Она уже миновала. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока на "Селтик Парк" забитых голов мы не увидели.

К слову, и "Манчестер Сити" забил свой мяч в параллельной встрече с "Севильей". Никто и не сомневался, что манчестерцы смогут одолеть соперника. Вопрос только в том, проиграют ли снова крупно испанцы?

Вальверде какую-то непонятную передачу с левого края сделал. Причем сначала он спас соперника от углового, после чего направил мяч своей подачей практически за лицевую линию.

Завершается постепенно первая половина встречи. Удастся ли кому-то из соперников забить гол до конца игрового отрезка.

В офсайде один из футболистов "Реала". Карвахаль на правом краю штрафной в офсайд попадает. Было "вне игры", друзья. Все справедливо.

Подача с левого края на дальнюю штангу, откуда не удается Азару в касание мяч переправить в ворота соперника. Правее мишени сфера уходит.

Фолят сейчас в атаке футболисты "Селтика". Рефери отдает футбольный снаряд приезжей команде. Не торопится возвращать сферу в игру.

Якумакис фолит сейчас в атаке. Очередное нарушение правил фиксирует судейская бригада со стороны "кельтов". Отмечаем этот фол, друзья.

Винисиус получил мяч от Азара, двинулся к штрафной, после чего нанес выстрел в дальний угол. Сфера в руки голкиперу приземлилась тут же.

И снова угловой зарабатывает команда хозяев. Такое ощущение, что "Реал" попросту не был готов к такому давлению, которое организовали игроки "кельтов".

"Реал" отбился, но у Бензема, судя по всему, какое-то повреждение. Держится за ногу Карим, присел на корточки даже. Пока бежать может. Как бы "Реалу" замену делать не пришлось.

Присел один раз, второй раз и третий Карим. Как же не хочется, чтобы игрок действительно получил повреждение. Будем держать за него кулачки.

Да, отправился сейчас быстро переодеваться один из футболистов "Реала". Судя по всему, Бензема встречу действительно не сможет продолжить.

МОЩНО! Практически с линии штрафной в правый угол штрафной, и сфера просвистела рядом со стойкой! Было действительно опасно.

Эден Азар выходит на поле вместо Бензема. Сразу же Карим уходит за пределы футбольного поля. Прямиком в подтрибунное помещение направился футболист с представителем медицинского штаба.

Азара сразу вдвоем сейчас соперники за шею прихватили. Быстро приходится входить в матч Эдену. Сегодняшний матч - прекрасный шанс для него реанимировать свою карьеру в "Реале".

Модрич крайне неудачный пас в штрафную соперника выполнил. За спину он делал заброс сейчас, но прямо в руки голкиперу "Селтика" мяч прилетел.

"РБ Зальцбург" забил гол в ворота "Милана", что интересно. Там 1:0. "ПСЖ" уже второй гол в рамку "Ювентуса" переправил. В той встрече 2:0. Отправил свой мяч в ворота "Лейпцига" и "Шахтер" - 1:0.

Заводятся снова игроки "Селтика". Очередную атаку они проводят по левому краю, после чего выполняют навесную передачу в центр, но Куртуа удачно играет на выходе.

22' Активнее "Селтик" играет у ворот соперника, намного активнее, а вот "Реал" снова перестал что-либо придумывать у рамки соперника.

21' Искренне расстроился наставник "Селтика", когда капитан "кельтов" попал в стойку. Реальный шанс был у хозяев, чтобы открыть счет, но им не повезло.

20' МОМЕНТ! Штанга сейчас выручает "Реал"! Макгрегор нанес разящий выстрел в левый угол, но сотряс ближнюю стойку! Было просто невероятно опасно!

19' Третий в матче угловой заработали игроки "Селтика". С левого фланга последовал розыгрыш стандарта. Куртуа выходит из рамки и выбивает сферу за боковую линию.

17' На подступах к чужой штрафной пока весьма неплохо играет "Селтик". А вот соперник пока не удивляет. "Реал" играет в футбол без опасных моментов.

16' Абада снова в центре внимания. На сей раз упал он на газон в борьбе с соперников. А не было ли фола в этой ситуации? Нет, и пенальти не назначает судья.

15' Абада! Снова он пристроился к мячу, ворвавшись по центру. Игрок нанес выстрел в правый от себя угол, и сфера просвистела рядом со стойкой!

13' "Реал" заработал свой первый в матче угловой. С левого фланга последовал навес на дальнюю штангу, но спокойно из рамки вышел голкипер, забравший сферу в перчатки.

12' "ПСЖ" в параллельном матче сумел выйти вперед тем временем в поединке против "Ювентуса". В той встрече забил свой гол Мбаппе. В остальных играх пока на табло нули.

11' Менди нарушил правила в атаке тем временем. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета, которую он предъявил игроку "Реала".

10' Попытка "Реала" через длинный пас доставить сферу до Менди на левый край не увенчалась успехом. Спокойно сыграла оборона "кельтов", выбив мяч за боковую линию.

9' Вместе с тем, стадион активно свистит. Фанаты недовольны тем, что приезжий коллектив диктует свои условия их любимому коллективу.

8' Активно "Реал" перекатывает мяч в центре поля. Вернули мадридцы себе игровой снаряд. Во всяком случае, сейчас они намного активнее владеют сферу и угрожают рамке соперника.

7' В итоге передача с левого края на правый практически последовала. Вальверде выполнял заброс в штрафную соперника, но защита "Селтика" сработала в обороне идеально.

6' Винисиус на левом фланге сейчас заработал стандартное положение. Готовится Кроос выполнить передачу в штрафную площадку. Ждем нестандартных решений.

5' Игроки "Селтика" сегодня предстали на поле в своих традиционных бело-зелено полосатых цветах, в то время, как в черном обмундировании с желтыми полосками по бокам вышел "Реал".

4' Второй корнер разыграли футболисты "Селтика", но повторно отбивается в обороне мадридская команда, которая мяч выносит в центр поля.

3' Угловой подали футболисты "Селтика". Снова ударом отметились "кельты" после розыгрыша стандарта, и рикошетом от ноги защитника сфера ушла за лицевую линию. Снова корнер.

2' МОМЕНТИЩЕ! Абаде тут же получил сферу в чужой штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Мяч попал в ногу защитнику и пролетел рядом со стойкой!