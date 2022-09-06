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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
Селтик
0:0
Второй тайм: 54'
Реал Мадрид
0'
10' Желтая карточка
Менди Ферлан
Выход Винисиуса один на один (ви...
Макгрегор попал в штангу (видео)...

Ход матча

10'
 
Менди Ферлан
30'
 
Азар Эден
Бензема Карим
46'
Маеда Даизен
Абада Лиэль
 
46'
 
Рюдигер Антонио
Милитао Эдер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 162
Селтик 6.2% (10)
X 9.3% (15)
Реал Мадрид 84.6% (137)
+1
выиграет Реал Мадрид, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Реал Мадрид
5.35
4.45
4.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Харт
Джо
88
Юранович
Йосип
20
Картер-Викерс
Кэмерон
6
Дженц
Мориц
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
11
Абада
Лиэль
7
Якумакис
Георгиос
17
Жота
Серран
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Селтик
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Селтик
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ(
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 1 0

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0
Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2 Баник Острава - Селтик 2:4 Рапид Вена - Селтик 3:3 Винер Виктория - Селтик 0:7 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Данди Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Хартс 4:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 Росс Каунти - Селтик 0:2 Селтик - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Джонстон 7:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Мадрид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Селтик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. РБ Лейпциг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Селтик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Реал Мадрид 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шахтёр Донецк 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. РБ Лейпциг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Реал Мадрид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. РБ Лейпциг 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Селтик 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Второй тайм
  • 52'
    Посвистывают трибуны в последние минуты встречи, надо признать. "Реал" активно владеет мячом, но до ударов по воротам дело не доводит.
  • 51'
    Модрич с левого края выкатил сферу под удар Винисиусу, который слишком долго готовил удар и по итогу направил мяч в спину одному из защитников.
  • 50'
    5 минут сыграли соперники после перерыва. Алаба получил мяч под свой контроль. С левого края он загружал сферу в центр штрафной, где никого не оказалось.
  • Опасный момент
    48'
    Довольно активно перекатывают мяч в районе центрального круга игроки "Селтика". После прострела с правого края Маеда в касание направляет сферу в руки Куртуа!
  • Замена
    47'
    Замена в составе "Селтика". Абаде вместо Маеды. Кроме того, в стане гостей на поле вышел Рюдигер, который подменил Милитао в стане мадридцев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал. Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту рефери компенсировал. Она уже миновала. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока на "Селтик Парк" забитых голов мы не увидели.
  • 44'
    Винисиус получил мяч от Азара, двинулся к штрафной, после чего нанес выстрел в дальний угол. Сфера в руки голкиперу приземлилась тут же.
  • Фол, нарушение
    43'
    Якумакис фолит сейчас в атаке. Очередное нарушение правил фиксирует судейская бригада со стороны "кельтов". Отмечаем этот фол, друзья.
  • Фол, нарушение
    42'
    Фолят сейчас в атаке футболисты "Селтика". Рефери отдает футбольный снаряд приезжей команде. Не торопится возвращать сферу в игру.
  • 41'
    Подача с левого края на дальнюю штангу, откуда не удается Азару в касание мяч переправить в ворота соперника. Правее мишени сфера уходит.
  • Офсайд
    39'
    В офсайде один из футболистов "Реала". Карвахаль на правом краю штрафной в офсайд попадает. Было "вне игры", друзья. Все справедливо.
  • 38'
    Завершается постепенно первая половина встречи. Удастся ли кому-то из соперников забить гол до конца игрового отрезка.
  • 37'
    Вальверде какую-то непонятную передачу с левого края сделал. Причем сначала он спас соперника от углового, после чего направил мяч своей подачей практически за лицевую линию.
  • 36'
    К слову, и "Манчестер Сити" забил свой мяч в параллельной встрече с "Севильей". Никто и не сомневался, что манчестерцы смогут одолеть соперника. Вопрос только в том, проиграют ли снова крупно испанцы?
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    • 35'
      Заводятся снова игроки "Селтика". Очередную атаку они проводят по левому краю, после чего выполняют навесную передачу в центр, но Куртуа удачно играет на выходе.
    • Анонс
      33'
      "РБ Зальцбург" забил гол в ворота "Милана", что интересно. Там 1:0. "ПСЖ" уже второй гол в рамку "Ювентуса" переправил. В той встрече 2:0. Отправил свой мяч в ворота "Лейпцига" и "Шахтер" - 1:0.
    • 32'
      Модрич крайне неудачный пас в штрафную соперника выполнил. За спину он делал заброс сейчас, но прямо в руки голкиперу "Селтика" мяч прилетел.
    • 31'
      Азара сразу вдвоем сейчас соперники за шею прихватили. Быстро приходится входить в матч Эдену. Сегодняшний матч - прекрасный шанс для него реанимировать свою карьеру в "Реале".
    • Замена
      30'
      Эден Азар выходит на поле вместо Бензема. Сразу же Карим уходит за пределы футбольного поля. Прямиком в подтрибунное помещение направился футболист с представителем медицинского штаба.
    • Опасный момент
      28'
      МОЩНО! Практически с линии штрафной в правый угол штрафной, и сфера просвистела рядом со стойкой! Было действительно опасно.
    • 27'
      Да, отправился сейчас быстро переодеваться один из футболистов "Реала". Судя по всему, Бензема встречу действительно не сможет продолжить.
    • 25'
      Присел один раз, второй раз и третий Карим. Как же не хочется, чтобы игрок действительно получил повреждение. Будем держать за него кулачки.
    • Травма, повреждение
      24'
      "Реал" отбился, но у Бензема, судя по всему, какое-то повреждение. Держится за ногу Карим, присел на корточки даже. Пока бежать может. Как бы "Реалу" замену делать не пришлось.
    • Угловой
      23'
      И снова угловой зарабатывает команда хозяев. Такое ощущение, что "Реал" попросту не был готов к такому давлению, которое организовали игроки "кельтов".
    • 22'
      Активнее "Селтик" играет у ворот соперника, намного активнее, а вот "Реал" снова перестал что-либо придумывать у рамки соперника.
    • 21'
      Искренне расстроился наставник "Селтика", когда капитан "кельтов" попал в стойку. Реальный шанс был у хозяев, чтобы открыть счет, но им не повезло.
    • Штанга
      20'
      МОМЕНТ! Штанга сейчас выручает "Реал"! Макгрегор нанес разящий выстрел в левый угол, но сотряс ближнюю стойку! Было просто невероятно опасно!
    • Угловой
      19'
      Третий в матче угловой заработали игроки "Селтика". С левого фланга последовал розыгрыш стандарта. Куртуа выходит из рамки и выбивает сферу за боковую линию.
    • 17'
      На подступах к чужой штрафной пока весьма неплохо играет "Селтик". А вот соперник пока не удивляет. "Реал" играет в футбол без опасных моментов.
    • 16'
      Абада снова в центре внимания. На сей раз упал он на газон в борьбе с соперников. А не было ли фола в этой ситуации? Нет, и пенальти не назначает судья.
    • Опасный момент
      15'
      Абада! Снова он пристроился к мячу, ворвавшись по центру. Игрок нанес выстрел в правый от себя угол, и сфера просвистела рядом со стойкой!
    • Угловой
      13'
      "Реал" заработал свой первый в матче угловой. С левого фланга последовал навес на дальнюю штангу, но спокойно из рамки вышел голкипер, забравший сферу в перчатки.
    • 12'
      "ПСЖ" в параллельном матче сумел выйти вперед тем временем в поединке против "Ювентуса". В той встрече забил свой гол Мбаппе. В остальных играх пока на табло нули. 
    • Желтая карточка
      11'
      Менди нарушил правила в атаке тем временем. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета, которую он предъявил игроку "Реала".
    • 10'
      Попытка "Реала" через длинный пас доставить сферу до Менди на левый край не увенчалась успехом. Спокойно сыграла оборона "кельтов", выбив мяч за боковую линию.
    • 9'
      Вместе с тем, стадион активно свистит. Фанаты недовольны тем, что приезжий коллектив диктует свои условия их любимому коллективу.
    • 8'
      Активно "Реал" перекатывает мяч в центре поля. Вернули мадридцы себе игровой снаряд. Во всяком случае, сейчас они намного активнее владеют сферу и угрожают рамке соперника.
    • 7'
      В итоге передача с левого края на правый практически последовала. Вальверде выполнял заброс в штрафную соперника, но защита "Селтика" сработала в обороне идеально.
    • Фол, нарушение
      6'
      Винисиус на левом фланге сейчас заработал стандартное положение. Готовится Кроос выполнить передачу в штрафную площадку. Ждем нестандартных решений.
    • 5'
      Игроки "Селтика" сегодня предстали на поле в своих традиционных бело-зелено полосатых цветах, в то время, как в черном обмундировании с желтыми полосками по бокам вышел "Реал".
    • Угловой
      4'
      Второй корнер разыграли футболисты "Селтика", но повторно отбивается в обороне мадридская команда, которая мяч выносит в центр поля.
    • Угловой
      3'
      Угловой подали футболисты "Селтика". Снова ударом отметились "кельты" после розыгрыша стандарта, и рикошетом от ноги защитника сфера ушла за лицевую линию. Снова корнер.
    • Опасный момент
      2'
      МОМЕНТИЩЕ! Абаде тут же получил сферу в чужой штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Мяч попал в ногу защитнику и пролетел рядом со стойкой!
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Шотландии стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Селтик 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Селтик
    6.2% (10)
    Ничья
    9.3% (15)
    Реал Мадрид
    84.6% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.42% (84)
    Меньше
    30.58% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    34.6% (56)
    0:2 Реал Мадрид
    13.6% (22)
    1:3 Реал Мадрид
    9.3% (15)
    1:1 Ничья
    4.9% (8)
    2:2 Ничья
    3.7% (6)
    0:1 Реал Мадрид
    2.5% (4)
    2:1 Селтик
    1.9% (3)
    1:0 Селтик
    1.2% (2)
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    Селтик
    Реал Мадрид
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