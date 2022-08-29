Стадион: Селтик Парк
Позже
История личных встреч
Селтик
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0
Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2 Баник Острава - Селтик 2:4 Рапид Вена - Селтик 3:3 Винер Виктория - Селтик 0:7 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Данди Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Хартс 4:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 Росс Каунти - Селтик 0:2 Селтик - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Джонстон 7:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Селтик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Селтик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Селтик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Селтик - Реал Мадрид
Исход игры
Селтик
6.5% (3)
Ничья
8.7% (4)
Реал Мадрид
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (30)
Меньше
28.57% (12)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
43.5% (20)
0:2 Реал Мадрид
15.2% (7)
1:3 Реал Мадрид
8.7% (4)
1:1 Ничья
6.5% (3)
1:0 Селтик
4.3% (2)
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