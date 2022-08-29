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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Селтик
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 46
Селтик 6.5% (3)
X 8.7% (4)
Реал Мадрид 84.8% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Реал Мадрид
5.90
4.50
5.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Селтик
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ(
2:0

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Селтик - Рейнджерс 4:0 Росс Каунти - Селтик 1:4 Данди Юнайтед - Селтик 0:9 Селтик - Хартс 2:0
Килмарнок - Селтик 0:5 Росс Каунти - Селтик 1:3 Селтик - Абердин 2:0 Селтик - Норвич 2:0 Легия - Селтик 2:2 Селтик - Блэкберн 2:2 Баник Острава - Селтик 2:4 Рапид Вена - Селтик 3:3 Винер Виктория - Селтик 0:7 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Данди Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Хартс 4:1 Селтик - Рейнджерс 1:1 Росс Каунти - Селтик 0:2 Селтик - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Джонстон 7:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
2. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Селтик 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Селтик 0 0 0 0 0 - 0 0
3. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Селтик 0 0 0 0 0 - 0 0
3. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Селтик 6.5% (3)
    X 8.7% (4)
    Реал Мадрид 84.8% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.90
    4.50
    5.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Селтик - Реал Мадрид

    Исход игры
    Селтик
    6.5% (3)
    Ничья
    8.7% (4)
    Реал Мадрид
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (30)
    Меньше
    28.57% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    43.5% (20)
    0:2 Реал Мадрид
    15.2% (7)
    1:3 Реал Мадрид
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    1:0 Селтик
    4.3% (2)
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