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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023


Стадион:
ПСЖ
2:0
Второй тайм: 52'
Ювентус
0'
1:0
5' Гол
Мбаппе Килиан
2:0
22' Гол
Мбаппе Килиан
25' Желтая карточка
Бремер Глейсон
25' Желтая карточка
Рамос Серхио
45' Желтая карточка
Миретти Фабио
2:0. Гол Килиана Мбаппе (видео)....
Милик едва не сравнял счет (виде...
1:0. Гол Килиана Мбаппе (видео)....

Ход матча

5'
Мбаппе Килиан
(Неймар)
1:0
22'
Мбаппе Килиан
(Хакими Ашраф)
2:0
25'
 
Бремер Глейсон
25'
Рамос Серхио
 
45'
 
Миретти Фабио
46'
 
Маккенни Уэстон
Миретти Фабио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 215
ПСЖ 80% (172)
X 12.1% (26)
Ювентус 7.9% (17)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ювентус
11.00
5.90
9.44
Все Коэффициенты
Новости
99
Доннарумма
Джанлуиджи
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
2
Хакими
Ашраф
17
Витинью
II
6
Верратти
Марко
25
Мендеш
Нуну
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
36
Перин
Маттиа
3
Бремер
Глейсон
19
Бонуччи
Леонардо
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
17
Костич
Филип
25
Рабио
Адриен
32
Паредес
Леандро
20
Миретти
Фабио
9
Влахович
Душан
14
Милик
Аркадиуш
ПСЖ
3-4-3
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

ПСЖ
Ювентус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МКЧ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 2
Неймар 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бремер Глейсон 1 0
Миретти Фабио 1 0

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1
Ювентус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Бенфика 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Маккаби Хайфа 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Ювентус 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Бенфика 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ювентус 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Маккаби Хайфа 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ПСЖ 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Маккаби Хайфа 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Ювентус 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Второй тайм
  • 52'
    Точной передач в исполнении обеих команд составляет 94% и 93% соответственно. Великолепные показатели. Редко можно увидеть, когда у двух команд эти показатели превышают 90%.
  • 51'
    Парижские болельщики на трибунах продолжают неустанно петь. Просто прекрасная атмосфера в этот вечер на "Парк де Пренс".
  • Опасный момент
    50'
    Мендеш на скорости разогнал контратаку парижан левым флангом, прострелил на линию штрафной площади, откуда с полного ходу щёчкой пробивал Неймар, но Перин успел сложиться и забрал мяч намертво.
  • 49'
    "ПСЖ" изображает некоторый прессинг на чужой половине поля, но не особо агрессивный. При таких действиях сложно будет заставить соперников потерять мяч.
  • Опасный момент
    48'
    С дальней дистанции Кости пробил по воротам хозяев поля, но Доннарумма всё видел, поэтому сумел забрать этот мяч без особых проблем.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в составе "Ювентуса" в перерыве матча: вместо Фабио Миретти встречу продолжает Уэстон Маккенни.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "ПСЖ" на классе переигрывает "Ювентус" со счётом 2:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Миретти в центральной зоне грубо в подкате скосил Неймара прямо на глазах Энтони Тэйлора, за что немедленно получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Фол, нарушение
    44'
    Потеряли мяч на чужой половине поля "бело-чёрные", после чего после попытки ответного отбора было зафиксировано нарушение правил против Верратти.
  • 43'
    Без спешки теперь пасуются уже на своей половине поля гости. Такое ощущение, что именно "Ювентус" хотел бы поскорее услышать свисток на перерыв, нежели ведущие в счёте парижане.
  • Угловой
    42'
    Мбаппе на левом фланге решил ускориться, в итоге как от стоячего уйдя от Куадрадо, но после прострельной передачи мяч был выбит туринцами на угловой.
  • 41'
    Парижские же болельщики, по-прежнему, дружно хлопают в ладоши и поют. Не против они, что при таком счёте на табло встреча протекает весьма скучно и вяло.
  • 40'
    В пешем темпе продолжают преимущественно действовать парижане после второго забитого гола. Ничего им на поле придумывать уже не надо, а просто ждать, когда соперник начнёт раскрываться.
  • Бонусы букмекеров
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    • 39'
      "Ювентус" рисковать в концовке первого тайма не намерен. Боятся туринцы нарваться на разящий контрвыпад, а после третьего пропущенного гола, наверное, можно будет тушить свет.
    • Судья
      38'
      Жалуется Неймар Энтони Тэйлору, что против него по-мужски боролся защитник, из-за чего он упал. Неужели он действительно верил, что за это нытьё можно будет выпросить пенальти?
    • Травма, повреждение
      37'
      Больно приземлился на газон Неймар в прошлом эпизоде, получив повреждение. Хотя не похоже, судя по повтору, что бразильцу так уж больно.
    • 36'
      Неймар попытался на рывке ворваться в чужую штрафную площадку, но далековато от себя отпустил мяч, из-за чего Перин первым поспел к мячу.
    • 35'
      Диктор по стадиону развлекает публику на трибунах. Серьёзный футбольный праздник в этот вечер в Париже. Нарушить его не удаётся "Ювентусу".
    • 34'
      Хакими на чужой половине поля перехватил мяч, но контратака быстрой не получилась. В итоге Витинью пробивал с дальней дистанции, но промах получился большим.
    • 33'
      Такое ощущение, что "ПСЖ" уже сейчас переключился на эконом-режим. В условиях плотного календаря важно сохранять в запасе как можно больше сил футболистов.
    • 32'
      Прямолинейно свои атаки строят туринцы, а подключит скорости попросту невозможно, так как все направления перекрывают парижане.
    • 31'
      Кейлор Навас выглядит грустным на скамейке запасных, несмотря на уверенную игру команды. Этот костариканец всегда хочет играть в основном составе, но вытеснить Доннарумму ему будет крайне сложно.
    • 30'
      Не стесняется "ПСЖ" периодически всем составом садиться на свою треть поля, спокойно наблюдая, как соперника катает мяч поперёк, не зная, как в таких условиях можно обострить игру.
    • Фол, нарушение
      29'
      Неймар играет достаточно глубоко в этом матче. Сейчас он немного опоздал к мячу в пределах центрального круга, в итоге нарушив правила против Влаховича.
    • 28'
      Массимилиано Аллегри старается излучать спокойствие у кромки поля, но понятно, что в душе у алленаторе не всё спокойно - слабовато его команда смотрится на старте сезона.
    • Фол, нарушение
      27'
      Штрафной удар хозяева заработали в глубине поля. Мяч был разыгран накоротке, после чего последовал заброс на левый край штрафной площади, но Рамос там не сумел обработать игровой снаряд.
    • Судья
      26'
      Небольшой конфликт возник в середине поля, так что Энтони Тэйлору также приходится проводить профилактические разговоры с разгорячившимися футболистами.
    • Желтая карточка
      25'
      Бремер получил жёлтую карточку за грубую игру. Тут же предупреждение за неспортивное поведение получил Рамос.
    • 24'
      Многие удивлялись, почему букмекеры предлагают столь низкий коэффициент на победу "ПСЖ", но на деле мы пока что видим, что они были правы.
    • 2 гола - дубль!
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Килиан Мбаппе!!!
      Да уж, парижане пока что делают разницу. С правого края развитие атаки хозяев пошло, красиво мяч был распасован в одно касание, а в финальной фазе атаки Мбаппе обыгрался в "стеночку" с Хакими, после чего со средней дистанции с ходу пробил точно в цель. Перин не выручил.
    • 22'
      Очевидно, что оборона "ПСЖ" не является оплотом надёжности, так что списывать со счётов "Ювентус" пока точно не стоит - впереди ещё много игрового времени.
    • Опасный момент
      21'
      Атака "Ювентуса" продолжилась и Влахович пытался сыграть на добивании, вынужденно пробивав по воротам пяткой, но сидящий на пятой точке Рамос также пяткой отбил мяч.
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! С правого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадку хозяев поля, и Милик мощно пробивал головой по воротам, однако Доннарумма чудом среагировал и совершил спасение.
    • 19'
      Влахович пытался протащить мяч вперёд по центральной оси, но ничего не получилось - мяч у серба отобрали соперники, так что "старой синьоре" придётся возвращаться назад.
    • 18'
      Взяли мяч сейчас под свой контроль туринцы, принявшись пасоваться поперёк поля, не встречая при этому прессинга со стороны парижан.
    • 17'
      Кристоф Галтье выглядит достаточно обеспокоенным у кромки поля, несмотря на то, что матч пока что проходит под полным контролем его команды.
    • 16'
      Нет, решили всё-таки игроки "ПСЖ" разыграть мяч накоротке, после чего из позиционная атака ничем интересным не закончилась.
    • Фол, нарушение
      15'
      Паредес в глубине поля нарушил правила против соперника. Хозяева поля, похоже, будут выполнять подачу в штрафную площадку.
    • Травма, повреждение
      14'
      Неймар получил небольшое повреждение в стыке с Рабио, но ничего серьёзного, думаю, с бразильцем не приключилось, так что он должен будет продолжить эту встречу.
    • 13'
      У парижских болельщиков на трибунах отличное настроение - они веселятся и поют песни. Их любимцы сейчас нарушили правила на чужой половине поля.
    • 12'
      Месси теперь забрасывал мяч на левый край штрафной площади гостей в направлении Мбаппе, но получилось слишком сильно, из-за чего мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • Фол, нарушение
      11'
      Неймар опустился глубоко на свою половину поля. За ним выдвинулся один из соперников, нарушив правила против бразильца.
    • Офсайд
      10'
      Первую атаку гости провели левым краем. Прошла тонкая передача в штрафную площадку на Влаховича, но тот оказался в достаточно очевидном положении "вне игры".
    • 9'
      Из глубины поля заброс к линии штрафной площади следовал на Мбаппе, но Килиану не удалось принять и обработать сложный мяч, поэтому игровой снаряд без борьбы достался Перину.
    • 8'
      Чуть-чуть повыше начали встречать туринцы своих соперников, но при этому первым номером продолжает играть "ПСЖ", опять выжидая своих возможностей, выискивая слабые места в обороне соперника.
    • 7'
      Все планы туринцев пошли наперекосяк. Интересно, будет ли команда Массимилиано Аллегри пытаться перестроиться по ходу первой 45-минутки.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Килиан Мбаппе!!!
      Неймар "черпачком" забросил мяч на левый край штрафной площади на Неймара, который здорово поймал мяч на ногу с лёту, поразив дальний угол ворот. Перин спасти свою команду не мог.
    • 5'
      "Ювентус" пока не стремится проявлять контратакующую игру, продолжая оставаться всем составом на своей половине поля.
    • 4'
      На левом фланге атаки хозяева поля заработали аут, после вбрасывания которого следовала подача в штрафную площадку, но защитники "Ювентуса" внимательны на своих позициях.
    • 3'
      Встреча началась достаточно спокойно. Гости отдали мяч парижанам, а те в свою очередь не стремятся проявлять особую агрессию в наступательных действиях.
    • 2'
      Заполнены трибуны на стадионе "Парк де Пренс". Фанаты перед началом игры устроили файер-шоу. В столице Франции с безопасностью на футболе всё по-прежнему.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли туринцы.
    • Второй тайм
    • 51'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 51'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 51'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 51'
      Кимпембе Преснел из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Контроль мяча: ПСЖ: 57%, Ювентус: 43%.
    • 50'
      Ювентус контролирует мяч.
    • 49'
      Бонуччи Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Неймар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Нуну Мендеш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Рабио Адриен из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Месси Лионель
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Маккенни Уэстон из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Нуну Мендеш
    • 47'
      Костич Филип пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 47'
      Нуну Мендеш из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Верратти Марко из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Рабио Адриен
    • 46'
      Тактическая замена. Миретти Фабио уходит с поля и его заменяет Маккенни Уэстон
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: ПСЖ: 55%, Ювентус: 45%.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Неймар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      46'
      Миретти Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      46'
      Безумный фол. Миретти Фабио грубо играет против соперника. Пострадал Неймар
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 54%, Ювентус: 46%.
    • 45'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Рабио Адриен из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Верратти Марко
    • 44'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 43'
      Верратти Марко из команды ПСЖ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 43'
      Влахович Душан из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      43'
      Месси Лионель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Бонуччи Леонардо из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Контроль мяча: ПСЖ: 55%, Ювентус: 45%.
    • 41'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 41'
      Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Кимпембе Преснел из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Влахович Душан
    • Офсайд
      39'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ в офсайде
    • 39'
      Ювентус контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      37'
      Неймар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Контроль мяча: ПСЖ: 55%, Ювентус: 45%.
    • 36'
      Костич Филип из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 35'
      Витинью II из команды ПСЖ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 35'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Хакими Ашраф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 33'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Миретти Фабио из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Верратти Марко
    • 32'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 32'
      Бремер Глейсон из команды Ювентус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 32'
      Бремер Глейсон выиграл воздушное противоборство у Рамос Серхио.
    • 32'
      Куадрадо Хуан из команды Ювентус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Контроль мяча: ПСЖ: 58%, Ювентус: 42%.
    • Фол, нарушение
      31'
      Нуну Мендеш из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Куадрадо Хуан.
    • 31'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 30'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Неймар из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Влахович Душан
    • 28'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      27'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 27'
      Неймар из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Контроль мяча: ПСЖ: 59%, Ювентус: 41%.
    • Желтая карточка
      25'
      Рамос Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      25'
      Бремер Глейсон получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья свистит. Бремер Глейсон атаковал сзади соперника. Это Мбаппе Килиан заработал своей команде штрафной
    • 24'
      Ювентус контролирует мяч.
    • 23'
      Мбаппе Килиан сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Хакими Ашраф сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Мбаппе Килиан забивает с правой ноги!
    • 22'
      Хакими Ашраф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • Офсайд
      21'
      Милик Аркадиуш из команды Ювентус в офсайде
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Неймар из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Паредес Леандро
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 59%, Ювентус: 41%.
    • 20'
      Ювентус пытается что-то создать.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 20'
      Костич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Влахович Душан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 19'
      Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Джанлуиджи Доннарумма спокойно отбил мяч.
    • 19'
      Милик Аркадиуш выиграл воздушное противоборство у Рамос Серхио.
    • 19'
      Куадрадо Хуан из команды Ювентус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Куадрадо Хуан из команды Ювентус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Паредес Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Контроль мяча: ПСЖ: 62%, Ювентус: 38%.
    • 16'
      Оооо... вот это был удар! Бонуччи Леонардо должен был забить с этой позиции.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Витинью II из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Костич Филип
    • 15'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Паредес Леандро из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
    • 14'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 13'
      Ювентус контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Нуну Мендеш наказан за толчок Рабио Адриен
    • 12'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ювентус
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Бремер Глейсон из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Неймар
    • 11'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Ювентус: 24%.
    • Офсайд
      10'
      Влахович Душан из команды Ювентус в офсайде
    • Фол, нарушение
      9'
      Верратти Марко наказан за толчок Милик Аркадиуш
    • 9'
      Ювентус контролирует мяч.
    • 9'
      О, нет. Из многообещающей позиции Мбаппе Килиан из команды ПСЖ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 9'
      Маркиньос Маркос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Бонуччи Леонардо наказан за толчок Мбаппе Килиан
    • 7'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Контроль мяча: ПСЖ: 84%, Ювентус: 16%.
    • 5'
      Мбаппе Килиан сделал ключевой пас для гола!
    • 5'
      Неймар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Мбаппе Килиан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 5'
      Неймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 4'
      ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ювентус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Бонуччи Леонардо из команды Ювентус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Бонуччи Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Влахович Душан из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Кимпембе Преснел
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ювентус начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Ювентус

    Исход игры
    ПСЖ
    80% (172)
    Ничья
    12.1% (26)
    Ювентус
    7.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (88)
    Меньше
    26.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (96)
    Нет
    20% (24)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    21.9% (47)
    3:1 ПСЖ
    12.6% (27)
    2:0 ПСЖ
    7.4% (16)
    1:1 Ничья
    4.2% (9)
    3:2 ПСЖ
    2.8% (6)
    1:0 ПСЖ
    2.8% (6)
    2:2 Ничья
    2.3% (5)
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