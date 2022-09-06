Стадион: Парк де Пренс
0'
1:0
5' ГолМбаппе Килиан
2:0
22' ГолМбаппе Килиан
25' Желтая карточкаБремер Глейсон
25' Желтая карточкаРамос Серхио
45' Желтая карточкаМиретти Фабио
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Ход матча
5'
1:0
22'
2:0
25'
25'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
17
Витинью
II
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
36
Перин
Маттиа
17
Костич
Филип
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мендеш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
44 Экитик ЮгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипЗащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Ювентус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2
|2
|Неймар
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1
Ювентус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч ПСЖ 2:0 Ювентус
Исход игры
ПСЖ
80% (172)
Ничья
12.1% (26)
Ювентус
7.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (88)
Меньше
26.67% (32)
Обе команды забьют
Да
80% (96)
Нет
20% (24)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
21.9% (47)
3:1 ПСЖ
12.6% (27)
2:0 ПСЖ
7.4% (16)
1:1 Ничья
4.2% (9)
3:2 ПСЖ
2.8% (6)
1:0 ПСЖ
2.8% (6)
2:2 Ничья
2.3% (5)
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