С дальней дистанции Кости пробил по воротам хозяев поля, но Доннарумма всё видел, поэтому сумел забрать этот мяч без особых проблем.

"ПСЖ" изображает некоторый прессинг на чужой половине поля, но не особо агрессивный. При таких действиях сложно будет заставить соперников потерять мяч.

Мендеш на скорости разогнал контратаку парижан левым флангом, прострелил на линию штрафной площади, откуда с полного ходу щёчкой пробивал Неймар, но Перин успел сложиться и забрал мяч намертво.

Парижские болельщики на трибунах продолжают неустанно петь. Просто прекрасная атмосфера в этот вечер на "Парк де Пренс".

Точной передач в исполнении обеих команд составляет 94% и 93% соответственно. Великолепные показатели. Редко можно увидеть, когда у двух команд эти показатели превышают 90%.

В пешем темпе продолжают преимущественно действовать парижане после второго забитого гола. Ничего им на поле придумывать уже не надо, а просто ждать, когда соперник начнёт раскрываться.

Парижские же болельщики, по-прежнему, дружно хлопают в ладоши и поют. Не против они, что при таком счёте на табло встреча протекает весьма скучно и вяло.

Мбаппе на левом фланге решил ускориться, в итоге как от стоячего уйдя от Куадрадо, но после прострельной передачи мяч был выбит туринцами на угловой.

Без спешки теперь пасуются уже на своей половине поля гости. Такое ощущение, что именно "Ювентус" хотел бы поскорее услышать свисток на перерыв, нежели ведущие в счёте парижане.

Потеряли мяч на чужой половине поля "бело-чёрные", после чего после попытки ответного отбора было зафиксировано нарушение правил против Верратти.

Миретти в центральной зоне грубо в подкате скосил Неймара прямо на глазах Энтони Тэйлора, за что немедленно получил жёлтую карточку.

Первый тайм окончен! "ПСЖ" на классе переигрывает "Ювентус" со счётом 2:0.

Не стесняется "ПСЖ" периодически всем составом садиться на свою треть поля, спокойно наблюдая, как соперника катает мяч поперёк, не зная, как в таких условиях можно обострить игру.

Кейлор Навас выглядит грустным на скамейке запасных, несмотря на уверенную игру команды. Этот костариканец всегда хочет играть в основном составе, но вытеснить Доннарумму ему будет крайне сложно.

Прямолинейно свои атаки строят туринцы, а подключит скорости попросту невозможно, так как все направления перекрывают парижане.

Такое ощущение, что "ПСЖ" уже сейчас переключился на эконом-режим. В условиях плотного календаря важно сохранять в запасе как можно больше сил футболистов.

Хакими на чужой половине поля перехватил мяч, но контратака быстрой не получилась. В итоге Витинью пробивал с дальней дистанции, но промах получился большим.

Диктор по стадиону развлекает публику на трибунах. Серьёзный футбольный праздник в этот вечер в Париже. Нарушить его не удаётся "Ювентусу".

Неймар попытался на рывке ворваться в чужую штрафную площадку, но далековато от себя отпустил мяч, из-за чего Перин первым поспел к мячу.

Больно приземлился на газон Неймар в прошлом эпизоде, получив повреждение. Хотя не похоже, судя по повтору, что бразильцу так уж больно.

Жалуется Неймар Энтони Тэйлору, что против него по-мужски боролся защитник, из-за чего он упал. Неужели он действительно верил, что за это нытьё можно будет выпросить пенальти?

"Ювентус" рисковать в концовке первого тайма не намерен. Боятся туринцы нарваться на разящий контрвыпад, а после третьего пропущенного гола, наверное, можно будет тушить свет.

29' Неймар играет достаточно глубоко в этом матче. Сейчас он немного опоздал к мячу в пределах центрального круга, в итоге нарушив правила против Влаховича.

28' Массимилиано Аллегри старается излучать спокойствие у кромки поля, но понятно, что в душе у алленаторе не всё спокойно - слабовато его команда смотрится на старте сезона.

27' Штрафной удар хозяева заработали в глубине поля. Мяч был разыгран накоротке, после чего последовал заброс на левый край штрафной площади, но Рамос там не сумел обработать игровой снаряд.

26' Небольшой конфликт возник в середине поля, так что Энтони Тэйлору также приходится проводить профилактические разговоры с разгорячившимися футболистами.

25' Бремер получил жёлтую карточку за грубую игру. Тут же предупреждение за неспортивное поведение получил Рамос.

24' Многие удивлялись, почему букмекеры предлагают столь низкий коэффициент на победу "ПСЖ", но на деле мы пока что видим, что они были правы.

23' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Килиан Мбаппе!!!

Да уж, парижане пока что делают разницу. С правого края развитие атаки хозяев пошло, красиво мяч был распасован в одно касание, а в финальной фазе атаки Мбаппе обыгрался в "стеночку" с Хакими, после чего со средней дистанции с ходу пробил точно в цель. Перин не выручил.

22' Очевидно, что оборона "ПСЖ" не является оплотом надёжности, так что списывать со счётов "Ювентус" пока точно не стоит - впереди ещё много игрового времени.

21' Атака "Ювентуса" продолжилась и Влахович пытался сыграть на добивании, вынужденно пробивав по воротам пяткой, но сидящий на пятой точке Рамос также пяткой отбил мяч.

20' ОПАСНО! С правого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадку хозяев поля, и Милик мощно пробивал головой по воротам, однако Доннарумма чудом среагировал и совершил спасение.

19' Влахович пытался протащить мяч вперёд по центральной оси, но ничего не получилось - мяч у серба отобрали соперники, так что "старой синьоре" придётся возвращаться назад.

18' Взяли мяч сейчас под свой контроль туринцы, принявшись пасоваться поперёк поля, не встречая при этому прессинга со стороны парижан.

17' Кристоф Галтье выглядит достаточно обеспокоенным у кромки поля, несмотря на то, что матч пока что проходит под полным контролем его команды.

16' Нет, решили всё-таки игроки "ПСЖ" разыграть мяч накоротке, после чего из позиционная атака ничем интересным не закончилась.

15' Паредес в глубине поля нарушил правила против соперника. Хозяева поля, похоже, будут выполнять подачу в штрафную площадку.

14' Неймар получил небольшое повреждение в стыке с Рабио, но ничего серьёзного, думаю, с бразильцем не приключилось, так что он должен будет продолжить эту встречу.

13' У парижских болельщиков на трибунах отличное настроение - они веселятся и поют песни. Их любимцы сейчас нарушили правила на чужой половине поля.

12' Месси теперь забрасывал мяч на левый край штрафной площади гостей в направлении Мбаппе, но получилось слишком сильно, из-за чего мяч ушёл за лицевую линию поля.

11' Неймар опустился глубоко на свою половину поля. За ним выдвинулся один из соперников, нарушив правила против бразильца.

10' Первую атаку гости провели левым краем. Прошла тонкая передача в штрафную площадку на Влаховича, но тот оказался в достаточно очевидном положении "вне игры".

9' Из глубины поля заброс к линии штрафной площади следовал на Мбаппе, но Килиану не удалось принять и обработать сложный мяч, поэтому игровой снаряд без борьбы достался Перину.

8' Чуть-чуть повыше начали встречать туринцы своих соперников, но при этому первым номером продолжает играть "ПСЖ", опять выжидая своих возможностей, выискивая слабые места в обороне соперника.

7' Все планы туринцев пошли наперекосяк. Интересно, будет ли команда Массимилиано Аллегри пытаться перестроиться по ходу первой 45-минутки.

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Килиан Мбаппе!!!

Неймар "черпачком" забросил мяч на левый край штрафной площади на Неймара, который здорово поймал мяч на ногу с лёту, поразив дальний угол ворот. Перин спасти свою команду не мог.

5' "Ювентус" пока не стремится проявлять контратакующую игру, продолжая оставаться всем составом на своей половине поля.

4' На левом фланге атаки хозяева поля заработали аут, после вбрасывания которого следовала подача в штрафную площадку, но защитники "Ювентуса" внимательны на своих позициях.

3' Встреча началась достаточно спокойно. Гости отдали мяч парижанам, а те в свою очередь не стремятся проявлять особую агрессию в наступательных действиях.

2' Заполнены трибуны на стадионе "Парк де Пренс". Фанаты перед началом игры устроили файер-шоу. В столице Франции с безопасностью на футболе всё по-прежнему.