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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
ПСЖ
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

ПСЖ
Ювентус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МКЧ
2:3

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1
Ювентус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Маккаби Хайфа 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Маккаби Хайфа 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Маккаби Хайфа 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2022, осталось 2 дня 7 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    ПСЖ 82.2% (37)
    X 13.3% (6)
    Ювентус 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ювентус
    9.20
    5.55
    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ювентус

    Исход игры
    ПСЖ
    82.2% (37)
    Ничья
    13.3% (6)
    Ювентус
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    46.7% (21)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    3:1 ПСЖ
    8.9% (4)
    2:0 ПСЖ
    6.7% (3)
    1:0 ПСЖ
    4.4% (2)
    3:2 ПСЖ
    4.4% (2)
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    ПСЖ
    Ювентус
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