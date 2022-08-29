Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Ювентус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7
ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1
Ювентус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0
Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Хайфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Маккаби Хайфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Маккаби Хайфа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч ПСЖ - Ювентус
Исход игры
ПСЖ
82.2% (37)
Ничья
13.3% (6)
Ювентус
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
85.37% (35)
Нет
14.63% (6)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
46.7% (21)
1:1 Ничья
11.1% (5)
3:1 ПСЖ
8.9% (4)
2:0 ПСЖ
6.7% (3)
1:0 ПСЖ
4.4% (2)
3:2 ПСЖ
4.4% (2)
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