Стадион: Spotify Камп Ноу
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История личных встреч
Барселона
Виктория Пльзень
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климент Ян
|3
|0.5
|Сикора Ян
|2
|0.33
|Хори Томаш
|2 (2)
|0.33
|Копич Ян
|2
|0.33
|Москейра Джон
|1
|0.17
|Гейда Лукаш
|1
|0.17
|Перница Лудек
|1
|0.17
|Буха Павел
|1
|0.17
|Калвач Лукаш
|0
|0
|Гавел Милан
|0
|0
|Голик Либор
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейда Лукаш
|3
|0
|Копич Ян
|3
|0
|Москейра Джон
|2
|0
|Перница Лудек
|1
|0
|Сикора Ян
|1
|0
|Тижани Мохамед
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Дедич Рене
|1
|0
|Гавел Милан
|1
|0
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Емелка Вацлав
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1
Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Барселона - Виктория Пльзень
Исход игры
Барселона
100% (43)
Ничья
0% (0)
Виктория Пльзень
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (33)
Меньше
21.43% (9)
Обе команды забьют
Да
33.33% (14)
Нет
66.67% (28)
Популярный счёт
3:0 Барселона
32.6% (14)
2:0 Барселона
18.6% (8)
3:1 Барселона
14% (6)
2:1 Барселона
9.3% (4)
4:0 Барселона
9.3% (4)
4:1 Барселона
9.3% (4)
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