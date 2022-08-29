  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Барселона
 
Позже
Виктория Пльзень
Прогнозы 42
Барселона 100% (42)
X 0% (0)
Виктория Пльзень 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Виктория Пльзень
11.50
25.00
35.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Барселона
Виктория Пльзень

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:4
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климент Ян 3 0.5
Сикора Ян 2 0.33
Хори Томаш 2 (2) 0.33
Копич Ян 2 0.33
Москейра Джон 1 0.17
Гейда Лукаш 1 0.17
Перница Лудек 1 0.17
Буха Павел 1 0.17
Калвач Лукаш 0 0
Гавел Милан 0 0
Голик Либор 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейда Лукаш 3 0
Копич Ян 3 0
Москейра Джон 2 0
Перница Лудек 1 0
Сикора Ян 1 0
Тижани Мохамед 1 0
Климент Ян 1 0
Дедич Рене 1 0
Гавел Милан 1 0
Калвач Лукаш 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Буха Павел 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
13
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Слован Либерец - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 2:1
Карабах - Виктория Пльзень 0:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 2:1 Шериф - Виктория Пльзень 1:2 Теплице - Виктория Пльзень 2:2 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0 Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Барселона 100% (42)
    X 0% (0)
    Виктория Пльзень 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Виктория Пльзень
    11.50
    25.00
    35.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Барселона - Виктория Пльзень онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Барселона - Виктория Пльзень

    Исход игры
    Барселона
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Виктория Пльзень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (33)
    Меньше
    21.43% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    32.6% (14)
    2:0 Барселона
    18.6% (8)
    3:1 Барселона
    14% (6)
    2:1 Барселона
    9.3% (4)
    4:0 Барселона
    9.3% (4)
    4:1 Барселона
    9.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барселона
    Виктория Пльзень
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     