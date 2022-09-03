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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Брюгге
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 40
Брюгге 22.5% (9)
X 27.5% (11)
Байер Л 50% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Байер Л
3.20
4.06
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брюгге
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3
Байер Л
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2
Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Брюгге 22.5% (9)
    X 27.5% (11)
    Байер Л 50% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Байер Л
    3.20
    4.06
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брюгге - Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Байер Л

    Исход игры
    Брюгге
    22.5% (9)
    Ничья
    27.5% (11)
    Байер Л
    50% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    97.44% (38)
    Нет
    2.56% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    37.5% (15)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    2:1 Брюгге
    17.5% (7)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
    1:3 Байер Л
    5% (2)
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    Брюгге
    Байер Л
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