Стадион: Ян Брейдель
История личных встреч
Брюгге
Байер Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3
Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3
Байер Л
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Байер Л - Фрайбург 2:3 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Аугсбург 1:2
Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Брюгге - Байер Л
Исход игры
Брюгге
22.5% (9)
Ничья
27.5% (11)
Байер Л
50% (20)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (30)
Меньше
23.08% (9)
Обе команды забьют
Да
97.44% (38)
Нет
2.56% (1)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
37.5% (15)
1:1 Ничья
20% (8)
2:1 Брюгге
17.5% (7)
2:2 Ничья
7.5% (3)
1:3 Байер Л
5% (2)
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