Стадион: Civitas Metropolitano
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Порту
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3
Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1
Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Атлетико М - Порту
Исход игры
Атлетико М
77.5% (31)
Ничья
17.5% (7)
Порту
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
42.5% (17)
1:0 Атлетико М
25% (10)
1:1 Ничья
15% (6)
2:0 Атлетико М
7.5% (3)
1:2 Порту
5% (2)
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