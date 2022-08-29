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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Порту
Прогнозы 40
Атлетико М 77.5% (31)
X 17.5% (7)
Порту 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Порту
4.90
3.68
4.89
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетико М
Порту

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:2

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3
Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Жил Висенте - Порту 0:2 Риу Аве - Порту 3:1 Порту - Спортинг Л 3:0 Визела - Порту 0:1
Порту - Маритиму 5:1 Порту - Тондела 3:0 Порту - Монако 2:1 Портимоненсе - Порту 0:1 Порту - Тондела 3:1 Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0 Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Атлетико М 77.5% (31)
    X 17.5% (7)
    Порту 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Порту
    4.90
    3.68
    4.89
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Порту онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Порту

    Исход игры
    Атлетико М
    77.5% (31)
    Ничья
    17.5% (7)
    Порту
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    42.5% (17)
    1:0 Атлетико М
    25% (10)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    2:0 Атлетико М
    7.5% (3)
    1:2 Порту
    5% (2)
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    Атлетико М
    Порту
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