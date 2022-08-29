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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Интер Милан
 
Позже
Бавария
Прогнозы 43
Интер Милан 9.3% (4)
X 25.6% (11)
Бавария 65.1% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Бавария
4.15
4.30
3.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Интер Милан
Бавария

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

МКЧ
0:2
КЧСА/Е
1:4
ТМК
1:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:2
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0
Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7
Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Виктория Пльзень 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Интер Милан 9.3% (4)
    X 25.6% (11)
    Бавария 65.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Бавария
    4.15
    4.30
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Бавария онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Бавария

    Исход игры
    Интер Милан
    11.4% (5)
    Ничья
    25% (11)
    Бавария
    63.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    97.5% (39)
    Нет
    2.5% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    47.7% (21)
    1:1 Ничья
    15.9% (7)
    2:1 Интер Милан
    9.1% (4)
    1:3 Бавария
    6.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Интер Милан
    Бавария
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