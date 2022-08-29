Стадион: Сан-Сиро
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Бавария
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0
Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0
Бавария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7
Бавария - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Вольфсбург - Бавария 2:2 Бавария - Штуттгарт 2:2 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Боруссия Д 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Бавария - Вильярреал 1:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Виктория Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Вылет из еврокубков
Прогнозы на матч Интер Милан - Бавария
Исход игры
Интер Милан
11.4% (5)
Ничья
25% (11)
Бавария
63.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
97.5% (39)
Нет
2.5% (1)
Популярный счёт
1:2 Бавария
47.7% (21)
1:1 Ничья
15.9% (7)
2:1 Интер Милан
9.1% (4)
1:3 Бавария
6.8% (3)
2:2 Ничья
4.5% (2)
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